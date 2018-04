21 éve zsinórban az NBA rájátszásában a San Antonio Spurs

A hétfői játéknapon a San Antonio Spurs, az Oklahoma City Thunder és a New Orleans Pelicans is biztosított helyét az NBA rájátszásában.

Már csak egy kiadó hely marad, ami a rájátszást illeti, erről pedig a Denver Nuggets és a Minnesota Timberwolves dönt majd kedden.

A Denver egyébként Nikola Jokic tripla duplájával nyerte zsinórban hatodik meccsét, ezúttal a Portland ellen, amely így lecsúszhat a harmadik kiemelt helyről.

A San Antonio Spurs 98-85-re nyert a Sacramento ellen, ezzel zsinórban 21 éve lesz a rájátszás mezőnyének tagja a texasi csapat.

Jó az öreg a háznál:

Manu Ginobillllliiiiiii! NBA (@nba) által megosztott bejegyzés, Ápr 9., 2018, időpont: 7:48 (PDT időzóna szerint)

Az Oklahoma City Miamiban tudott nyerni, ezzel tette biztossá nyolcadik szereplését a rájátszásban, ami az elmúlt tíz évet illeti. A Thunder az utolsó negyedben egy 39-12-es periódust produkált, Russell Westbrook tripla duplázott (23 pont, 18 lepattanó, 13 gólpassz).

A New Orleans csapatát a 28 pontos Anthony Davis vezette győzelemre a Clippers ellen.

Egy kis mókázás is belefért:

@bobimarjanovic13 NBA (@nba) által megosztott bejegyzés, Ápr 9., 2018, időpont: 9:45 (PDT időzóna szerint)

A Cleveland New York ellen, 123-109-es győzelme azt jelenti, hogy a Cavs lett a Central Division bajnoka, ami egyben azt is jelenti, hogy LeBron James zsinórban tízedik csoportbajnoki címét szerezte, ilyenre korábban még nem volt példa.



Eredmények:

Detroit Pistons 98-108 Toronto Raptors

Brooklyn Nets 114-105 Chicago Bulls

Miami Heat 93-115 Oklahoma City Thunder

New York Knicks 109-123 Cleveland Cavaliers

Milwaukee Bucks 102-86 Orlando Magic

Minnesota Timberwolves 113-94 Memphis Grizzlies

San Antonio Spurs 98-85 Sacramento Kings

Denver Nuggets 88-82 Portland Trail Blazers

Los Angeles Clippers 100-113 New Orleans Pelicans