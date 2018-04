Ősi riválisok és gyűlölt ellenségek párharcaival indul az NHL rájátszása

Véget ért az észak-amerikai profi jégkorongliga (NHL) alapszakasza, mind a 31 csapat lejátszotta 82 meccsét, jöhet tehát a szezon leginkább várt időszaka, a rájátszás. A keleti és a nyugati főcsoport legjobb nyolc-nyolc csapatának szeme előtt innentől már csak egy cél lebeg: elhódítani a Stanley-kupát. Ezúttal visszatekintünk a lezárult alapszakaszra, valamint egy kis esélylatolgatásba is belemegyünk az előttünk álló playoff kapcsán.

Az NHL 2017-2018-as alapszakasza megint nem okozott csalódást. A rájátszásért való harc az utolsó pillanatokig kiélezett volt mindkét konferenciában, hasonlóan nyílt küzdelem zajlott az egyéni trófeákért, parádés gólokat láthattunk, ráadásul még az olimpia miatt sem állt le a nagyüzem.

Akikre senki sem számított

Mindezek ellenére teljesen más miatt marad emlékezetes az idény: ez pedig a Vegas Golden Knights szereplése.

Korábban mi is szenteltünk nekik egy írást, hiszen újonccsapattól ilyen menetelést még nem látott Amerika, ráadásul egyetlen ligában sem. Nagyjából megmagyarázhatatlan, ami a szerencsejáték fővárosában történik. 51 győzelem, 109 pont, bődületes rekordok az újoncok történetében, utóbbi egyébként az 5. legtöbb volt az idei alapszakaszban az NHL teljes mezőnyében.

A Vegason kívül van két másik csapat, amely bejutására egy lyukas garast sem tett volna senki a szezonrajt előtt. Nyugaton a Colorado Avalanche tavaly minden idők egyik legpocsékabb idényét futotta, 48 pontja a legkevesebb volt 2000 óta. A denveriek aztán a nyáron kitakarították a koloncokat, bedobták az ifjakat a mélyvízbe és az NHL legfiatalabb keretével vágtak neki a szezonnak. A dolog működött, év közben volt egy tízmeccses győzelmi sorozatuk, hogy aztán az alapszakasz utolsó, ki-ki mérkőzésén a St. Louis ellen kiharcolják a playoffot. A tavalyi 48 után ezúttal 95 pontot gyűjtöttek, ez minden idők egyik legnagyobb fejlődése egy év alatt. A 22 éves Nathan MacKinnon végig bámulatos formában játszott, 97 pontot szerzett (39 gól, 58 gólpassz), amivel jó esélye van arra, hogy megválasszák az év legértékesebb játékosának.

Ami nyugaton a Colorado és MacKinnon, az keleten a New Jersey Devils és Taylor Hall. Az „Ördögök" szintén csikócsapattal szerepeltek egész évben, és mindenki legnagyobb meglepetésére ők is odaértek a legjobb nyolcba. Hall hasonlóan produktív volt, mint MacKinnon, év közben volt egy 26 meccses (!) pontszerző sorozata, végül 93-mal zárt (39+54).

A legnagyobb csalódások

Persze voltak olyan együttesek is, amelyek csalódást okoztak. Az Edmonton Oilersnek tavaly végre annyi év szenvedés után kijött a lépés, a szupertehetséges Connor McDavid minden egyéni díjat besöpört, arra lehetett számítani, hogy a szintén fiatal magra építő csapat meg tudja lovagolni ezt az eredményt. Az ESPN egyenesen a döntőbe várta a klubot a szezon előtt, ehhez képest gyakorlatilag már decemberre eldőlt, hogy még a rájátszás sem lesz meg. McDavidre mondjuk így sem lehetett panasz, ismét első lett a kanadai táblázaton (108 pont, 41+67), Jaromír Jágr óta senki nem volt képes két egymást követő évben az élen végezni ebben a kategóriában.

Chicagóban, Dallasban és Montrealban is a rájátszás volt a minimális célkitűzés még ősszel, de a Blackhawks úgy néz ki, elkezdett öregedni, miközben a fiatalok minőségben elmaradnak az elődöktől, ráadásul hatalmas volt a felfordulás kapusposzton. A Stars borzasztóan kiegyensúlyozatlan volt végig, főleg a gyengélkedő védelem miatt, a Canadiens pedig totálisan becsődölt, szétesett, és reménytelen helyzetbe került. A New York Rangerst is ide lehet sorolni, de a gyenge szezonrajt után inkább az újjáépítést választották a Nagy Almában és ezért szétrobbantották a csapatot februárban. Ottawában hasonló volt a helyzet, a tavalyi keleti döntős Matt Duchene-ért cserélt novemberben, majd elképesztő lejtmenetbe kezdett.

Jágr 45 évesen elbúcsúzott az NHL-től, Alekszandr Ovecskin meglőtte pályafutása 600. gólját, és hetedszer is gólkirály lett, Roberto Luongo a harmadik kapus, aki 1000 meccsen védett, a Sedin ikrek is befejezték, Chicagóban pedig egy könyvelő is játéklehetőséghez jutott, ezek a sztorik tették színessé az NHL 100. szezonját.

