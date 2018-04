A tavalyi dögunalom után láthatunk trónfosztást az NBA rájátszásában?

Véget ért az észak-amerikai profi kosárlabdaliga (NBA) alapszakasza, kezdetét veheti a rájátszás a keleti és a nyugati főcsoport 8-8 legjobb csapatával. A tavalyi playoff csalódást keltő, mondhatni unalmas volt, hiszen keleten a Cleveland, nyugaton a Golden State masírozott be megállíthatatlanul a döntőbe, a két együttes összesen 24 győzelem mellett mindössze egyszer szenvedett vereséget, majd a fináléban a Warriors simán nyert. Idén a címvédő verhetőnek tűnik, míg a Cleveland elképesztő hullámvasúton van túl, LeBron James fantasztikus teljesítménye nélkül be sem jutott volna a rájátszásba a Cavaliers. De tényleg van realitása annak, hogy bárki elkapja ezt a két csapatot, vagy készülhetünk zsinórban a negyedik Golden State-Cleveland döntőre?

A nyári izgalmas holtszezon után két dolog tűnt biztosnak az NBA alapszakaszát illetően: nyugaton óriási tülekedés lesz a rájátszást érő helyekért, kelet viszont jóval gyengébbnek tűnt. Mindkettő teljesült, de arra talán senki sem számított, hogy egyik tavalyi finalista sem nyeri meg a saját főcsoportját.

A Cleveland a Kyrie Irving-Isaiah Thomas csere után csak kereste magát, utóbbi csak januárban tért vissza, onnantól viszont elkezdett zuhanni a Cavaliers, így gyorsan meg is szabadultak az irányítótól, végül csak a negyedik helyen sikerül bejutniuk.Az Irvinget megszerző Boston az új évad 5. percében elvesztette a horrorsérülést szenvedő Gordon Haywardot, de így is odaért a második helyre, a Toronto egy teljesen új játékfilozófiával megnyerte a konferenciát, Philadelphiában pedig a szemünk láttára váltak szupersztárokká a fiatalok, míg Indianapolisban az újjászülető Victor Oladipo vezette rájátszásba az előzetesen lesajnált Pacerst.

Gordon Hayward sérülése. Csak erős idegzetűeknek!

Nyugaton a Golden State egyrészt látványosan unta az alapszakaszt, másrészt rengeteg sérülés is hátráltatta a bajnokot, így az újonnan felálló James Harden-Chris Paul duóra építő Houston Rockets a surranópályán odaért az első helyre és meggyőző teljesítménnyel húzta be az alapszakaszt, Harden pedig úgy néz ki, végre valahára megnyeri első MVP (legértékesebb játékos) díját. A texasiaktól olyan lehengerlő támadójátékot láthattunk idén, amilyet még korábban soha, erre pedig itt egy adat: egy teljes NBA-alapszakaszban most történt meg először, hogy egy csapat (azaz a Rockets) több hárompontossal, mint kétpontossal kísérletezzen (3437-3418 az arány).

A San Antonio hosszú idő után először szerzett 50 győzelemnél kevesebbet és a kiesés szele is megcsapta Gregg Popovich együttesét, amely 73 mérkőzés erejéig nélkülözte legjobbját, Kawhi Leonardot. Oklahomában nem állt össze a legújabb nagy hármas (Russell Westbrook, Paul George és Carmelo Anthony), a nagy akarásnak sokszor nyögés lett a vége, de a playoff végül összejött, ahogy Westbrooknak is az újabb tripla-duplás szezon.

Rengeteg emlékezetes megmozdulást tartogatott számunkra a 2017-18-as alapszakasz, íme egy válogatás és a 10 legszebb jelenet:

És egy másik, kicsit bővebb válogatás:

