A Cleveland az első meccsen elvesztette pályaelőnyét

Az Indiana Pacers meglepetésre igen simán nyerni tudott a rájátszás első körének első meccsén a Cleveland Cavaliers otthonában az NBA vasárnapi játéknapján.

Hiába LeBron James tripla duplája (24 pont, 12 gólpassz, 10 lepattanó), Clevelandben a show-t a vendégek játékosa, Victor Oladipo vitte el, aki 32 pontig jutott, hat hármast dobott kilenc kísérletből. A Pacers már az első negyedben nagyon komoly előnyre tett szert, amit megőrzött a végéig. Érdekesség, hogy James aktuális csapataival még sohasem búcsúzott a playoff első körében.

Lebron James egyébként csak a rájátszásban már 1500 gólpassznál jár, amivel Magic Johnson és John Stockton mögött a harmadik, míg a mezőnykísérletek számát tekintve megelőzte Michael Jordant és már csak Kareem Abdul-Jabbar van előtte a rangsorban.

A másik keleti párharcban szorosabb volt a meccs, a Boston Celtics csak hosszabbítás után nyert a Milwaukee ellen. Al Horford 24 ponttal és 12 lepattanóval zárt, míg Jayson Tatum 19 pontjával a Boston legeredményesebb újonca lett a rájátszás történetében 1989 óta. A túloldalon Giannis Antetokounmpo 35 ponttal és 13 lepattanóval zárt, de a Bucks 2003 óta vár egy eseteges második körre.

A rendes játékidő utolsó két dobása:

A nyugati oldalon az Oklahoma szekerét ezúttal Paul George tolta meg, aki nyolc hármast dobott a Utah Jazz ellen, végül 36 ponttal zárt. Russell Westbrook 29 pontot, 13 lepattanót és nyolc gólpasszt tett bele a közösbe, míg Carmelo Anthony 15 ponttal zárt. A Jazz újonca, Donovan Mitchell 27-ig jutott. A Thunder végül nyolc ponttal nyert.

Paul George csúcsformában:

Westbrook és Mitchell, a megszeppent újonc:

A ligaelső, Houston Rockets talán kicsit szerényebb teljesítményt nyújtott, mint azt az alapszakaszban megszoktuk, de így is nyert a Minnesota ellen. James Harden 44 pontot szórt, Capela 24-ig jutott. Chris Paul nem nagyon találta magát, hat eladott labdája volt, hatból csak egy hármast dobott be, de így is eljutott 14 pontig. A túloldalon öt játékos is kétszámjegyű pontot dobott, köztük Andrew Wiggins, Jeff Teague és Derrick Rose is, de ezúttal ez is kevés volt.



Cleveland Cavaliers–Indiana Pacers 80–98

Boston Celtics–Milwaukee Bucks 113–107

Oklahoma City Thunder–Utah Jazz 116–108

Houston Rockets–Minnesota Timberwolves