Crosby-Ovecskin klasszikussal folytatódik az NHL rájátszása

Véget ért az észak-amerikai hokiliga (NHL) rájátszásának első köre, a 16 csapatból immáron csak 8 folytathatja a harcot a legnagyszerűbb sporttrófeáért, a Stanley-kupáért. A két-két keleti és nyugati párbaj mindegyike óriási csatát is szinte megtippelhetetlen eredményt ígér, hogy mást ne mondjuk, ismét összecsap az elmúlt bő évtized két legnagyszerűbb játékosa, Sidney Crosby és Alekszandr Ovecskin.

Az előző körre leadott 8 tippből hatnál sikerült eltalálni a továbbjutót, de mindössze egyszer a párharc pontos eredményét.

NYUGAT

Vegas Golden Knights – San José Sharks

A két kiesőnek vélt csapat közül az egyik szinte természetesen a Vegas Golden Knights. Az első körben aztán bebizonyította Gerard Gallant együttese, hogy nem volt véletlen a fantasztikus alapszakasz az újonctól, és hiába nézett szembe egy minden hájjal megkent, igazi playoffcsapattal, a Los Angeles Kings is könnyűnek találtatott. Méghozzá söpréssel, azaz 4-0-s összesítéssel búcsúzott 2012 és 2014 bajnoka. Habár a párharc minden meccse egy góllal dőlt el (az egyik kétszeri hosszabbításban), a Kings összesen 4 lőtt gólja mutatja, hogy ezúttal Marc-André Fleury is készen áll egy hosszabb menetelésre.A Sharks szintén kisöpörte elsőkörös ellenfelét, az Anaheim Ducksot, a Los Angelesi agglomeráció tehát igencsak fekete évet zárt. A San José egyébként jóval nagyobb fölényben volt a csata során, Anaheimben először 3-0-ra, majd 3-2-re győzött, majd otthon 8-1-re és 2-1-re. Mindezt a veterán Joe Thornton nélkül, ami szintén tiszteletre méltó.

A Vegas már így is minden idők legsikeresebb újoncévét tudhatja maga mögött, de biztosak lehetünk abban, hogy még csak most érezték meg a játékosok a vérszagot, el is mondták, hogy számukra a kupagyőzelem az egyetlen cél.

Tipp: a négy győzelemig tartó párharcot összesítésében 4-2-re nyeri a Vegas.

Nashville Predators – Winnipeg Jets

Az alapszakaszgyőztes Predators a vártnál nagyobb ellenállásba ütközött az épphogy bejutó Colorado Avalanche ellen, végül hat mérkőzésen aztán továbbment. A kapuba Pekka Rinne egy meccset kivéve elképesztően védett, a liga legjobb védelmeként számon tartott Josi-Ellis-Subban-Ekholm négyes azonban többször is megingott. A csatársor viszont jól muzsikált, Filip Forsberg szépségdíjas gólokat lőtt, míg a Sissons-Bonino-Watson sor nem várt produkcióval rukkolt elő.

A Jets egyetlen kanadai együttesként jutott a legjobb 8 közé, meglehetősen meggyőző játékkal. A Minnesota Wild ellen az együttes megnyerte mindkét hazai meccsét, majd idegenben egy nagyon vereség után összeszedte magát a Winnipeg és az utolsó két összecsapáson gólt sem kapott, így sima 4-1-gyel ment tovább. Mindezt úgy, hogy Mark Scheifelén kívül egyik sztárcsatár sem villogott, így ha ők is elkapják a fonalat, meglephetik a tavalyi döntőst.Tipp: 4-3 a Nashville-nek.

KELET

Tampa Bay Lightning – Boston Bruins

A floridaiak számára a vártnak megfelelően nem okozott túl nagy gondot a New Jersey Devils, Nyikita Kucserov pedig ott folytatta, ahol az alapszakaszban abbahagyta, 5 meccsen 5 gólt és ugyanennyi gólpasszt jegyzett, de Steven Stamkos, Alex Killorn és JT Miller sem lustálkodott a széria alatt. Most az a Bruins jön, amely ellen igencsak szenvedett a csapat korábban.

A Boston első köre szintén nem okozott meglepetést abból a szempontból, hogy egy hihetetlenül kiélezett, hétmeccsen párharcot tudhat maga mögött az ősi rivális Toronto ellen. David Pastrnak félelmetes formában játszott szinte végig, viszont ő is kapott segítséget Jake DeBrusk, Torey Krug, Brad Marhand, David Krejci és Patrice Bergeron személyében. A Bruins majdnem elszórakozta egyébként a továbbjutást, miután 3-1-re vezetett összesítésben, de innen egyenlített a Toronto, végül aztán a mindent eldöntő 7. mérkőzésen 7-4-re nyert az amerikai csapat.

A két együttes közül mindenképp a Tampa a kipihentebb, igaz, ez nem mindig jelet előnyt.

Tipp: 4-2 a Bostonnak.

Pittsburgh Penguins – Washington Capitals

Crosby Ovecskin ellen, a második kör slágere. Zsinórban harmadszor, összesen negyedszer találkozik a két szupersztár a rájátszásban, eddig mindig Crosby örülhetett, ráadásul mindegyik évben Stanley-kupát nyert utána a Pittsburgh. Legemlékezetesebb csatájuk 2009-ben történt, amik a párharc második mérkőzésén mindketten mesterhármast ütöttek.

A Penguins kétszeres címvédőként vágott neki a playoffnak, ahol az ősi rivális Philadelphiát búcsúztatta hat meccsen. Crosby és sortársa, Jake Guentzel elképesztő szérián vannak túl, karöltve vezetik a rájátszás ponttáblázatát. A túloldalon Ovecskin, Nicklas Backström, John Carlson és Jevgenyij Kuznyecov viszik a prímet, valamint visszafoglalta a kaput Braden Holtby is, mivel Philipp Grubauer pocsékul teljesített a Columbus ellen végül megnyert nyitókör első meccsein. A Penguins minimum olyan erős, mint tavaly (igaz, sem Malkin, sem Hörnqvist nem játszhat az első találkozón), a Capitals viszont gyengült tavaly óta, de egy ilyen klasszikust nem lehet ennyivel elintézni.

Tipp: 4-2 a Pittsburghnek.

Habár az első kör izgalmai elmaradtak az előző évtől, így sem panaszkodhattunk, ráadásul a másodikban egyszerűen nincs olyan párosítás, ahol biztosan kijelenthető lenne, melyik együttes jut majd tovább. Nyugaton mindenképp érdemes lesz követni, meddig juthat a Vegas, míg keleten Ovecskin 110%-ot fog nyújtani, hogy végre legyőzze Crosbyt.