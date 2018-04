NBA: a Bostoné lett a mindent eldöntő hetedik meccs

Az NBA rájátszásában a Boston Celtics hetedik meccsen nyert a Milwaukee Bucks ellen és jutott be a rájátszás második körébe.

A Boston már az első negyedben bemutatott egy 20–2-es rohanást, ami alapvetően meghatározta a meccs képét. A második félidőben volt, hogy három pontra is visszajött a Bucks, de Al Horford vezérletével behúzta a meccset a Celtics. Horford végül 26 ponttal zárt, a túloldalon Khris Middleton 32, Antetekunmpo 22 pontig jutott.

Tatum elől és hátul is nagyon hasznos volt:

A Golden State Warriors már a második körben fogadta a New Orleans Pelicans csapatát, és Steph Curry nélkül is imán nyert a Warriors. A hazaiak félidőben már több, mint 20 ponttal vezettek, Thompson 27, Durant 26 pontig jutott, a Pelicns sztárja, Anthony Davis 21 ponttal zárt, más nem is jutott rajta kívül 20 fölé.

Eredmények:

Boston Celtics–Milwaukee Bucks 112–96

Az egyik csapat negyedik győzelméig tartó párharc végeredménye: 4–3 a Celtics javára

Golden State Warriors–New Orleans Pelicans 123–101

Az egyik csapat negyedik győzelméig tartó párharc állása: 1–0 a Warriors javára