LeBron James NBA-rekorddal pusztította el az Indiana Pacerst

A Cleveland Cavaliers együttese 105-101-re legyőzte az Indiana Pacerst az észak-amerikai profi kosárlabdaliga (NBA) első körének mindent eldöntő, hetedik mérkőzésén, így továbbjutott a második körbe, ahol a Toronto Raptors várja.

A vártnál nagyobb gondot okozott ez a párharc a Clevelandnek, de LeBron James bekapcsolta a playoff-üzemmódot, ilyenkor pedig tarthatatlan volt. A kritikus 7. meccsen végül ismét videojáték-számokat hozott, 45 pontja mellett leszedett 9 lepattanót és kiosztott 7 gólpasszt is. Ezek mellett a védekezésből is kivette a részét, 4 labdaszerzéssel zárt, így megelőzte Scottie Pippent a rájátszás örökrangsorában. James ugyanis 399-szer lopta el a labdát az ellenféltől a playoffban, míg a Chicago Bulls egykori legendája 395-tel tartotta a korábbi csúcsot. A "Király" ezzel a győzelemmel továbbra is elmondhatja magáról, hogy még sosem esett ki a rájátszás első körében. De hogy egy kicsit a másik oldalát is nézzük a játékának, a legemlékezetesebb jelenet bizonyára az marad erről a találkozóról, amikor benyújtotta "nevezését" a jövő évi Oscar-gálára:

Houstonban már a második kört kezdte a hazai Rockets a Utah Jazz ellen. Az alapszakasz-győztes az első percektől kezdve dominált, az MVP-várományos James Harden, valamint Chris Paul is zseniálisan kosarazott, a nagyszünetben 64-42-re vezetett a texasi alakulat. A második félidőre feljebb kapcsolt a vendégcsapat, főleg Jae Crowder padról hozott extrájának köszönhetően, de 10 pont alá már nem sikerült benéznie Quin Synder együttesének, így simán, 110-96-ra nyert a Rockets, amivel 1-0-s előnyre tett szert a négy győzelemig tartó párbajban.

Harden ismét klasszisteljesítményt nyújtott, végül 41 pontnál (közte 7 tripla), 8 lepattanónál és 7 asszisztnál állt meg, ami azt jelenti, hogy karrierje során hatodszor dobott legalább 40 pontot a rájátszásban.

Eredmények:

Keleti főcsoport, negyeddöntő, 7. mérkőzés:

Cleveland Cavaliers - Indiana Pacers 105-101

A párharcot 4-3-ra nyerte a Cleveland Cavaliers.

Nyugati főcsoport, elődöntő, 1. mérkőzés:

Houston Rockets – Utah Jazz 110-96

A párharc állása: 1-0 a Houston javára.