Steph Curry visszatért, LeBron James ismét megállíthatatlan volt

Az észak-amerikai profi kosárlabdaliga(NBA) rájátszásában minden második körös párharc elkezdődött a magyar idő szerint szerda hajnali Toronto-Cleveland összecsapással, melyet a vendégek végül hosszasbbításban húztak be, köszönhetően LeBron James újabb fantasztikus produkciójának. A Golden State-New Orleans csatának már a második felvonását játszották, a címvédő végül szoros meccsen tudott felülkerekedni, ráadásul mintegy másfél hónapos kihagyás után visszatért Steph Curry is.

Vasárnap este még az Indiana Pacers ellen vívott mindent eldöntő hetedik mérkőzést a Cleveland, majd miután azt megnyerte, eldőlt, hogy a keleti alapszakaszgyőztes Toronto Raptors ellen folytatja a tavalyi döntős. LeBron James még soha nem veszített szériát a rájátszásban a kanadai együttes ellen és ezúttal is jól kezdett, a Cavs azonnal elvette a Raptors pályaelőnyét.

Hiába nyerte 14 ponttal az első negyedet a Toronto, a Cleveland már a félidőre eltüntette szinte a teljes hátrányát, innentől fej-fej mellett haladtak a csapatok. A rendes játékidő vége előtt aztán LeBron James hátraesős tempóval egyenlített, jöhetett a hosszabbítás.

A túlórában a Cleveland el tudott lépni és bár Fred VanVleet kezében ott volt a győzelmet jelentő hármas, végül lejött a gyűrűről a labda, így a Cavs be tudta húzni a párharc első meccsét.

LeBron James ugyan pocsékul dobott, egy tripla-duplát így is összeszedett (26 pont, 11 lepattanó, 13 assziszt), és ezúttal segítséget is kapott, JR Smith 20, Kyle Korver 19, a padról a Jeff Green-Tristan Thompson duó összesen 30 pontot tett a közösbe. A túloldalon a litván center Jonas Valanciunas 21 pontig is ugyanennyi lepattanóig jutott, DeMar DeRozan 22-t termelt, Kyle Lowry pedig 18 pontos, 10 gólpasszos dupla-duplát szállított, de ez sem volt elég.

A Golden State Warriors csapatában Steph Curry először lépett pályára március 23. óta, amikor kiment a bokája, visszatérése pedig kiválóra sikerült. Ugyan csak csereként állt be, de 27 perc alatt beszórt 28 pontot 5 triplával, például ilyenekkel.

A csapat másik szupersztárja, Kevin Durant 29 pontig jutott, Draymond Green sokoldalúan játszott (20 pont, 12 gólpassz, 9 lepattanó), ez pedig sok volt a vendég New Orleans Pelicans számára, ahol egyébként hárman is 20 pont fölött végeztek. A Warriors 5 ponttal győzött, ezzel már 2-0-s előnyben van a párharcban.

Eredmények, Főcsoport-elődöntő:

Kelet:

Toronto Raptors-Cleveland Cavaliers 112-113 - hosszabbítás után

A párharc állása: 1-0 a Cleveland javára.

Nyugat:

Golden State Warriors-New Orleans Pelicans 121-116

A párharc állása: 2-0 a Golden State javára.