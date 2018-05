A New York Yankees és ősi riválisa Londonban fog megmérkőzni

Jövőre kétszer is megmérkőzik egymással Londonban az észak-amerikai baseball-bajnokság (MLB) leghíresebb csapatai közül kettő, a New York Yankees és a Boston Red Sox.

A tengerentúli liga keddi bejelentése szerint a londoni Olimpiai Stadionban 2019. június 29-én és 30-án sorra kerülő összecsapások az MLB történetének első európai alapszakasz-mérkőzései lesznek.A közlemény kitér rá, hogy az MLB 2020-ban is szeretne találkozókat rendezni a brit fővárosban, s amennyiben a kezdeményezés sikeresnek és népszerűnek bizonyul, akkor hosszú távon is terveznek Európában meccseket játszani.

A összecsapásokra a West Ham United otthonául szolgáló arénát át kell majd alakítani, hogy baseballozni lehessen benne, a találkozókat 55 ezren láthatják majd a helyszínen.

Az MLB alapszakaszában korábban már rendeztek mérkőzéseket Észak-Amerikán kívül Japánban és Ausztráliában, de a liga most az európai piacot is szeretné meghódítani.Az 1901-ben alapított New York Yankees rekordot jelentő 27 alkalommal, az ugyancsak abban az évben megalakult Red Sox nyolcszor nyerte meg az MLB döntőjének számító World Seriest.