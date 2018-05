Összejött az a párosítás az észak-amerikai profi kosárlabdaliga (NBA) nagydöntőjében, amelyre talán a legtöbben számítottak a szezon előtt, azaz sorozatban negyedik évben csap össze egymással a Golden State Warriors és Cleveland Cavaliers. Az eddigiekből kettőt a GSW, egyet a Cavs nyert, és igen meglepő lenne, ha az arány nem nőne 3-1-re.

Hogy mennyire unalmas, amikor ugyanaz a két csapat vívja a döntőt egymás után negyedik alkalommal, azt mindenki maga döntse el. Kétségkívül hasonló esetekben születtek az ősi rivalizálások, mint például a '60-as és '80-as évek klasszikusai, amikor a Boston Celtics és a Los Angeles Lakers sokszor találkozott egymással. Igaz, olyan még soha nem fordult elő korábban, hogy zsinórban négyszer ugyanaz legyen a párosítás. Tavaly mindenki epekedve várta a trilógia harmadik részét, amely aztán bántóan simára sikerült, a Warriors 4-1-gyel húzta be a bajnoki címet. Idén pedig benne van a pakliban, hogy még ennyire sem lesz szoros.

Clevelandből ugyanis azóta elkerült Kyrie Irving, az érte kapott játékosok, valamint a további cserék útján megszerzett kosarasok viszont többnyire kritikán alul teljesítenek, a csapat öregszik, LeBron James gyakorlatilag egyedül maradt. Ha őt kivennénk a Cavaliersből, akkor az ohioi klub az NBA mezőnyének alsó részébe, mondjuk az öt legrosszabb csapat közé tartozna.

Ő viszont ott van, és amit ebben a rájátszásban művel, arra nincsenek szavak. Egy összekukázott, szinte csak öreg, használhatatlan bohócokból álló Cavalierst vitt úgy a döntőbe, hogy közben sorra döntögette a rekordokat. Például soha senki nem szerzett annyi pontot az NBA rájátszásában a döntőig vezető úton, mint idén ő. Amikor kellett, egymaga vezette győzelemre a csapatot, kétszer is vert helyzetből juttatta tovább a Clevelandet: az első körben 2-1-es hátrányba került az Indiana Pacers ellen, de a következő 4 meccsből hármat megnyert és bemasírozott a második körbe. Ott gyakorlatilag kivégezte a keleti alapszakasz-győztes Torontót, négy meccsen söpörte a kanadai együttest, igaz, itt azért Kevin Love is pazarul kosarazott.

Aztán jött egy fantasztikus, igaz, olykor nézhetetlen keleti döntő a fiatal Boston Celtics ellen, amely vezetett 2-0-ra, sőt, 3-2-re is, de LeBron megrázta magát és fordított, visszajött a kiesés széléről és zsinórban 8. (!) alkalommal jutott be az NBA döntőjébe. Mindezt úgy, hogy év végén tölti be a 34-et, ez a 15. idénye és ebben a szezonban 100 (!) meccsen játszott. Embertelen igénybevétel, főleg úgy, hogy semennyi segítséget sem kap, ez talán a legtehetségtelenebb bagázs az elmúlt 12 évben, amely körülveszi.

James első döntőjében, 2007-ben a San Antonio Spurs megsemmisítette a Clevelandet, arra a csapatra azt mondták, minden idők leggyengébb együttese, amely fináléba jutott. Az idei Cavs viszont még azt is alulmúlja, a Las Vegasi fogadóirodák az elmúlt 16 év legsimább döntőjét várják. Akkor, 2002-ben a Shaquille O'Neal és Kobe Bryant vezette Los Angeles Lakers felmosta a pályát a Jason Kidd-féle New Jersey Nets-cel, sima 4-0 lett a vége, a szakértők szerint idén csodaszámba menne, ha a Cleveland meccset tudna nyerni.

A túloldalon ugyanis az NBA történetének egyik, ha nem a legerősebb csapata áll, a Golden State Warriors. A Cavs teljes ellentéte. Bivalyerős keret, több korszakos zsenivel, akik egyedül is képesek eldönteni egy-egy meccset, vagy párharcot. Kevin Durant a világ második legjobb kosárlabdázója James mögött, de Steph Curry is ott van a top5-ben, Klay Thompson és Draymond Green pedig a legjobb 20-ban. A „star power" tehát megvan, de emellett fantasztikus csapatjátékra képesek, védekezésben az elit szintet képviselik (nem úgy, mint a Cavs, amely rosszabb napjain úgy néz ki, mintha öt homokzsák állna a saját gyűrűje alatt), egész egyszerűen annyira kimagaslik ez az alakulat a mezőnyből, hogy szinte legyőzhetetlen. Legutóbb LeBronnak sikerült a 2016-os döntőben, de ott kulcsszerepet játszott Kyrie Irving is, no meg Tristan Thompson, aki még mindig ott van a csapatban, de mióta a sikeres döntő után megdobták egy irreálisan túlárazott szerződéssel, azóta valahogy nem igazán szeret kosarazni, inkább valóságshowkban pózol.

Amikor Durant 2016-ban a már nélküle is pokolian erős Golden State-hez igazolt, mindenki attól félt, hogy búcsút mondhatunk az NBA izgalmainak. Az tavalyi szezon ezt maradéktalanul igazolta, amikor a Cavs 12-1-es, a GSW 12-0-s rájátszásmérleggel masírozott a döntőbe, majd LeBron James hiába átlagolt tripla-duplát, a Clevelandnek semmi esélye sem volt a Warriors ellen. Idén a címvédő is jócskán megszenvedett a playoffban, leginkább a nyugati döntőben, ahol meglegyintette a kiesés szele, amikor a Houston Rockets 3-2-re vezetett összesítésben. Ekkor azonban a texasiaknál kivált Chris Paul, így James Harden teljesen egyedül maradt, a Warriors pedig bedarálta a Rocketset.

Sokan előrehozott döntőnek titulálták azt a párharcot, hiszen kétségkívül az NBA két legerősebb együttese találkozott, és a csata nem is okozott csalódást. De azt is láthattuk, hogy ha a Warriors sebességet vált, akkor nincs a világon olyan csapat, amely képes lenne vele tartani a lépést. Legalábbis a Cleveland biztosan nem az.

Amikor arról beszélünk, hogy James van-e olyan jó, mint Jordan volt, MJ hívői mindig azt mondják, hogy ő hat döntőből hatot megnyert, míg James minden bizonnyal 3-6-os mérleggel fog állni két hét múlva. Azonban nem szabad elfelejteni, hogy Jordan mindig az aktuálisan legerősebb csapatnál játszott (köszönhetően saját magának, na meg persze Scottie Pippennek, majd később Dennis Rodmannek is), a Golden State-hez hasonló dinasztiával sosem volt dolga, James viszont a kilenc döntőjéből hétszer (!) az esélytelenebb együttest vezette. Ha véletlenül idén győzne, alighanem elfoglalná a kosárlabda örökös trónját, ugyanis olyan tettet vinne véghez, amelyről még évtizedekig beszélni fognak.

Hogy mire lehet számítani a fináléban? Valószínűleg látni fogunk egy heroikus LeBront, aki újfent emberfelettit fog nyújtani, miközben a Warriors játszi könnyedséggel nyeri majd a meccseket, olykor szemet gyönyörködtető játékkal, triplaesővel, akár Curry, akár Thompson által. Tűzerő éppenséggel a Cavsben is lenne, Kyle Korver, JR Smith, Kevin Love (ha pályára léphet), vagy George Hill is megszórhatja magát egy-egy este, viszont védekezésben ezek az emberek annyira gyengék, hogy a Cleveland jóval több pontot fog róluk kapni, mint amennyit szereznek. Afelől semmi kétség, hogy ezt a döntőt a Golden State fogja nyerni, mindössze két kérdés maradt: hány meccsen, és hogy a szezon utolsó meccse lesz-e LeBron utolsó, Cavs-mezben játszott mérkőzése. Magyar idő szerint péntek hajnalban megkezdődik.