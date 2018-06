Ez még nem az NBA, de egy magyarra megint felfigyeltek

Az észak-amerikai kosárlabdaliga (NBA) egyik legpatinásabb klubja, a Los Angeles Lakers próbajátékra hívta a magyar Golomán Györgyöt. A 22 éves magasemberre a UCLA egyetemen nyújtott játéka miatt figyelt fel a Lakers, amely most esélyt ad neki a bizonyításra. De mit jelent ez valójában? Mennyi esély van arra, hogy Dávid Kornél után ismét magyar játékost láthassunk az NBA-ben? Ennek jártunk utána.

Túlzás nélkül kijelenthető, hogy a magyar kosársportnak rendkívül sokat jelentene, ha ismét magyar játékos pattogtatna az NBA-ben. Ugyan a férfi és a női válogatott remek szereplése a 2017-es Eb-n, valamint a Sopron fantasztikus Euroliga-ezüstje visszahelyezte az országot a kosárlabda világtérképére, de egy NBA-játékos rendkívül hiányzik. Márpedig lassan 20 éve, hogy Dávid Kornél a tengerentúlon vitézkedett, se előtte, se utána senki nem fordult meg arrafelé.

Golomán György a 2014-15-ös szezon óta játszik az amerikai egyetemi kosárbajnokságban (NCAA), méghozzá azon a UCLA egyetemen, ahonnan olyan szupersztárok kerültek ki, mint Kareem Abdul-Jabbar, vagy a közelmúltban Russell Westbrook és Kevin Love. Az NCAA tulajdonképpen az NBA egyik előszobája, a játékosok többsége innen jut be az NBA-be. A 22 éves játékos Golomán az első három évében csereként játszott, az elmúlt szezonban viszont kétszer annyit volt pályán, mint korábban, ezt pedig meccsenként átlagosan 7,1 ponttal, 4,2 lepattanóval és 1,3 blokkal hálálta meg. Ezekhez még tegyük hozzá, hogy mezőnyből összességében 55%-kal, a triplavonalról pedig 43%-kal célzott, mindkettő rendben van, sőt, utóbbira kifejezetten büszke lehet, magasemberként ez jókora fegyvertény, még úgy is, hogy a mai trendek szerint már mindenkitől elvárják, hogy be tudja dobni a hármast. A UCLA ugyan Lonzo Ball és T.J. Leaf tavalyi távozása után idén kissé visszaesett, de van akkora egyetem, hogy mindig odafigyeljenek rá.

Főleg helyben, azaz Kaliforniában (a UCLA is Los Angelesben van). A Lakers számára Golomán mindig is szem előtt volt, de ez nem lett volna önmagában elég, nézzük, mi vezetett oda, hogy a klub (melynek elnöke Magic Johnson) próbajátékra hívta:

amiről már beszéltünk: ismerik a játékát

a Lakers jelenleg az újjáépítés fázisában van, fiatal tehetségeket keres és így próbál a jövőben ismét meghatározó lenni

a csapat, mint az összes többi, készül a júniusi újoncbörzére, azaz a draftra.

Helyi idő szerint június 21-én rendezik az NBA Draftot, amelyre 19 és 22 év közötti, nem az NBA-ben játszó fiatalok százai jelentkeznek. Alapesetben mindegyik klubnak két draftcetlije van, ezeket meghatározott sorrendben használhatják fel. Az alapszakasz utolsó helyén végző csapat választ játékost először, a bajnok pedig utoljára. Miután mind a 30 együttes választott, indulhat a második kör, ugyanebben a sorrendben. A végén 60 fiatal tehetség fog elkelni, ahogy minden évben, tehát két körös a draft.

Az egyetlen magyar játékost, aki draft útján került NBA csapathoz, Hanga Ádámnak hívják, őt a 2011-es börzén az 59. helyen választotta ki a San Antonio Spurs. Ahogy az ő példája is mutatja, a kiválasztás nem egyenlő azzal, hogy valaki azonnal bekerül a csapatba, a jelenlegi legjobb magyar játékosnak ez azóta sem sikerült, bár ez inkább a Spurs hibája.

A draftot megelőzően a csapatok alaposan körbetekintenek, megnézik a fiatalokat, akik különböző felmérőkön is részt vesznek. A tesztelés legegyszerűbb módja a próbajátékra hívás, ez történt most Golománnal is. Tehát még mielőtt mindenkin kitörne a hurráhangulat és már az új Dávid Kornélt látná maga előtt, érdemes tisztázni: rendkívül megtisztelő már csak az is, hogy felkeltette a Lakers érdeklődését, de ez csak a legelső fok az NBA-be vezető létrán. A 211 centis magyarnak most az a feladata, hogy lenyűgözze a Lakers játékosmegfigyelőit, edzői stábját, és Magic Johnsont is. Nem ő az egyetlen meghívott a csapatnál, a keretben pedig csak 1-2 újonc fog megragadni. Ráadásul páratlanul tehetségesnek, egyben későn érő típusnak kell lenni ahhoz, hogy valakit négy egyetemi szezon után kiválasszanak, a legjobbakra ugyanis egy év után lecsapnak a profiligában.

Tehát az, hogy Golomán neve elhangzik majd a 60 kiválasztott között, nem túl reális, viszont az élet akkor sem áll meg, ha nem hangzik el. Jönnek a nyári ligák a fiatalok számára, tavaly például a magyar válogatott és a Tenerife erőcsatára, Allen Rosco is kipróbálhatta magát a Boston Celtics színeiben, valamint 2012-ben Somogyi Gergely is kapott pár meccset a Lakersben. Golománnak erre már több esélye van, valamint a nyári ligából is fel lehet kapaszkodni az NBA-be, igaz, itt már nagyot kell villantani.

A csapatok ilyenkor a zavarosban halásznak annak reményében, hogy kincsre bukkannak, ez nem egyszer fordult már elő, ahogy az sem, hogy valaki draftolatlanul bekerüljön az NBA-be, és aztán ott is kiválóan szerepeljen. A tavaly ősszel Magyarországra látogatóBruce Bowent például soha nem draftolták és 26 éves korában debütált az NBA-ben, végül háromszoros bajnokként és minden idők egyik legjobb védőjeként vonult vissza.

Az már biztos, hogy Golomán az egyetemre nem térhet vissza ősztől, hiszen végzett, és ha esetleg az NBA sem jön össze, akkor is marad előtte két út: Európa, vagy az NBA fiókligájának számító G-League, egyik helyen sem fog kiesni a látótérből.