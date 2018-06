Ovecskin a csúcson: őrült meccsen hódította el a Stanley-kupát a Washington

A Washington Capitals nyerte az észak-amerikai profi hokiliga (NHL) 2017-2018-as szezonját és hódította el a Stanley-kupát, miután a döntő 5. találkozóján egy fantasztikus mérkőzésen idegenben 4-3-ra legyőzte az újonc Vegas Golden Knights csapatát, ezzel összesítésben 4-1-re behúzta a négy győzelemig tartó párharcot. Alekszandr Ovecskin felkerült a hokivilág csúcsára, ráadásul a rájátszás MVP-címét is bezsebelte.

Washingtonban mindenki ünneplésre készült, ezt mi sem bizonyítja jobban, mint az, hogy a helyi Capital One Arena mintegy 20000 jegyét a meccs előtti napon 20 perc alatt elkapkodták. Mindezt úgy, hogy a meccset nem is ott, hanem Vegasban játszották, a 20000 fanatikus "mindössze" szerette volna együtt nézni a mérkőzést, további hetvenezer ember pedig a washingtoni utcákon mulatott.Az Egyesült Államok fővárosa 1992 óta, azaz 26 éve vár egy bajnoki címre, akkor az NFL-ben szereplő Washington Redskins nyerte a Super Bowlt. Dániában egy teljes színház megtelt a Capitals centere, Lars Eller miatt, pedig helyi idő szerint ott is hajnalra esett a csata időpontja.

A világ minden táján egyszerre pattant fel az összes Washington-drukker, amikor a második harmad 7. percében a fiatal cseh szélső, Jakub Vrana egy megugrás után megszerezte a Capitals vezető gólját.

Az addig inkább csak erőlködő Vegas azonnal tudott újítani, az ex-washingtoni Nate Schmidt lövése megpattant Matt Niskanen korcsolyáján és úgy vágódott Braden Holtby kapujába, három perccel később így ismét egyenlő volt az állás.

Alig pár másodpercre rá a Capitals csapatkapitánya, Aleksz Ovecskin harcolt ki egy emberelőnyt, amit szinte azonnal gólra is váltott egy kapáslövésből. Rendesen felpörögtek az események, ismét a vendégcsapat volt előnyben. Nicklas Backtsröm passzát tessék figyelni!

Persze a Golden Knights sem szerette volna, hogy a csodaszezonja egy vesztes meccsel és egy bukott kupadöntővel érjen véget, mindent megtett az egyenlítésért, ami hamar meg is érkezett: a hazaiak csatára, David Perron addig birkózott Christian Djoosszal a washingtoni kapu előterében, amíg egy arra járó korong el nem találta, ami bepattant róla, a játékvezetők pedig egy rövid videózás után középre mutattak, megint egál!

Az történések őrült tempóban zajlottak, a Caps kis híján megszerezte újra a vezetést, de Chandler Stephenson a kapuvasat találta el. A túloldalon Ovecskin szabálytalansága után emberfórba került a Vegas, amit Reilly Smith váltott gólra, majd elszabadultak az indulatok.

Mindez már a második harmad utolsó percében történt, egy egészen elképesztő játékrész után 3-2-re vezetett a Vegas.

A harmadik harmadban sem csökkent a tempó, de az 51. percben megvillant a Washintgon negyedik sora, egy eredményes letámadást követően Devante Smith-Pelly estében talált be. 3-3, senki nem lepődött volna meg, ha hosszabbításba tokollik a meccs.

Hogy ne így legyen, arról a már említett Eller gondoskodott. Brett Connolly kapáslövése egy pattanás után túlcsorgott Marc-André Fleury-n, a szabad korongra pedig a dán center csapott le először, és az üres kapuba tuszkolta.

Washington utcáin is kitört a népünnepély:

Alig több mint hét és fél perce maradt a Vegasnak, hogy életben tartsa esélyeit, az utolsó kettőben üres kapuval, azaz hat mezőnyjátékossal rohamozott, hiszen nem volt veszíteni valója. Nick Backtström félpályáról mellé lőtte, miközben az óra is megboldondult. De ez sem segített Gerard Gallant csapatán, amely már nem tudott újabb gólt szerezni, így maradt a 4-3-as végeredmény, a Washington Capitals 40 év után bajnoki címet szerzett.

Stanley Kupa, döntő, 5. mérkőzés:

Vegas Golden Knights-Washington Capitals 3-4 (0-0, 3-2, 0-2)

gól: Schmidt (30.), Perron (33.), Smith (40.), illetve Vrana (27.), Ovecskin (31.), Smith-Pelly (50.), Eller (53.)

Az egyik csapat negyedik győzelméig tartó párharcot 4-1-re a Washington nyerte.

Aleksz Ovecskin és a Washington Capitals egy egészen őrült mérkőzéssel jutott fel először a csúcsra, és ez teljesen megérdemelt. Az orosz szupersztárt korábban rengeteg kritika érte, hogy nem csapatember, vagy hogy a rájátszásban hajlamos eltűnni. Erről most szó sem volt, 15 góljánál senki sem szerzett többet az idei playoffban, miközben csúszott-mászott a jégen, ütközött, blokkolt. Most pedig felért a hokivilág tetejére, ráadásul a rájátszás MVP-jének járó Conn Smythe Trophy-t is magasba emelhette.

A Vegas meseszerű éve pedig nem kupával végződött, de így is megérdemel minden kalaplengetést. Újoncként, egy tavaly nyáron összeverbuvált csapattal olyan szezont produkált a nevadai klub, amelyre a jégkorongrajongók örökké emlékezni fognak.

Ahogy erre a parádés döntő szériára és ezekre a képsorokra is: