Nem kegyelmezett a Golden State, söpörte Jameséket az NBA-döntőben

Az észak-amerikai profi kosárlabdaliga (NBA) nagydöntőjének negyedik mérkőzését is megnyerte a Golden State Warriors, amely 108-85-re győzött a Cleveland Cavaliers otthonában, és ezzel 4-0-s összesítéssel hódította el a bajnoknak járó Larry O'Brien Trophy-t. A finálé legértékesebb játékosának Kevin Durantet választották, LeBron James pedig valószínűleg utolsó mérkőzését játszotta Cleveland-mezben.

Hogy mennyire le akarta zárni a döntőt a Golden State, azt bizonyítja az a lendület, amivel kezdte a címvédő az első negyedet, Steph Curry hárompontosaival rögtön meglépett 10-3-ra. 19-11-es vezetésnél az irányító már 12 pontnál járt, jelezte, hogy az előző meccsen nyújtott gyenge teljesítmény csak apró kisiklás volt, igenis ő érdemli a döntő MVP-címet.

Ekkor csak Kevin Love-ban bízhatott a Cleveland, az erőcsatár volt szinte az egyetlen, aki képes volt kosarat szerezni. A Warriorstól továbbra is záporszerűen jöttek a triplák, Andre Iguodala is beemelt kettőt, miközben hátul kiválóan semlegesítette LeBron Jamest. 34-25-re vezetett a címvédő GSW az első negyed után, ami már csak azért sem jelentett jót a hazaiaknak, mert az első három meccset úgy is elvesztették, hogy az elején még tartották a lépést.

Sokkal jobban indul a második játékrész a Cavs szempontjából, feljött három pontnyira, majd James zsákolásával a vezetést is átvette, a túloldalon Klay Thompson begyűjtötte harmadik személyi hibáját.

Curry dobóformája visszaesett, néha még gyűrűt sem talált (ahogy Draymond Green sem), miközben James felébredt és már 16 pontnál járt. A játékrész végére aztán megrázta magát a Warriors kétszeres MVP-je és öt másodperccel a vége előtt behajított egy olyan triplát, amilyet csak ő tud, így 61-52-es Golden State-előnnyel mentek félidei szünetre a csapatok.

A harmadik negyedben villámrajtot vett a Warriors, ami egyébként a védjegyük, a Cleveland bármivel próbálkozott, a hátránya csak nőtt. Ez Jamest is kihozta a sodrából, üvöltött a csapattársaival a kispadon, ráadásul Curry-t is felöklelte, sorra gyűjtötte a személyi hibákat.

Ráadásul a védekezés is összeállt a bajnoknál, amivel megroppantotta a Cavst és a negyed végére 20 pont fölé kúszott a különbség, a Quicken Loans Arena közönsége pedig síri csöndben szemlélte az eseményeket.

A záró negyedben Curry megkezdte a kivégzést, Kevin Durant pedig bár nem dobott jól, ezt kompenzálta pazar mezőnymunkával és tripla-duplánál (18 pont, 12 lepattanó, 10 gólpassz), valamint 3 blokknál járt. Tyronn Lue 4 perccel a vége előtt feladta a meccset és lecserélte LeBron Jamest, aki valószínűleg utoljára lépett pályára Cavaliers-mezben, meg is kapta a vastapsot a közönségtől.

A vége 108-85 a Golden State-nek, amely így (nem túl nagy meglepetésre) söpréssel, 4-0-s összesítéssel nyerte meg a nagydöntőt, ami JR Smith első meccses rövidzárlata miatt még évekig elékerülhet majd a "Mi lett volna, ha?" témakörben, de összességében nem volt kérdés, melyik csapat a jobb.

NBA-döntő, 4. mérkőzés:

Cleveland Cavaliers-Golden State Warriors 85-108 (25-34, 27-27, 13-25, 20-22)

legjobb dobók: LeBron James 23 pont, Kevin Love 13, illetve Stephen Curry 37, Kevin Durant 20

Duranté a döntő MVP-cím:

A Warriors négy éven belül a harmadik bajnoki címét ünnepelheti, egy elképesztő dinasztiáról van szó, amely ismét megmutatta, hogy lépésekkel az NBA előtt jár. Van egy olyan sebességi fokozata a csapatnak, ami a többieknél hiányzik és emiatt gyakorlatilag verhetetlen. LeBron James nyári döntését is csak ez befolyásolja majd: melyik klubbal lesz a legjobb esélye legyőzni Curryéket.