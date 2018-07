Tízéves kisgyerekek alázták meg az NBA-sztárt

Az észak-amerikai profi kosárlabdaligában (NBA) tombol a holtszezon, ilyekor a játékosok pihenés mellett különböző ifi- és gyerektornákra is ellátogatnak, hogy emeljék, vagy éppen rontsák azok színvonalát. Így tett Enes Kanter, a New York Knicks török centere is, aki azóta biztosan megbánta, hogy tízéves fiúkkal állt ki 1-1 ellen.

Kanter nem a védekezéséről híres (értsd, posztján az egyik legrosszabb az NBA-ben), ezt most is megtapasztaljuk. A videó végén egy srác felettébb kedvesen rá is üvölt, hogy "You trash!", szabad fordításban "Te sz.r!"

Ezen azért valószínűleg könnyen túlteszi magát, elég csak arra gondolnia, hogy a következő szezonban 18,6 millió dollárt fog keresni.