Nyolc meccsel és a közkedvelt dokumentumsorozattal tér vissza az NFL

Van egy jó hírünk az amerikaifoci szerelmeseinek, az Egyesül Államokban az előszezon meccseivel elindul az amerikaifoci-élet augusztus másodikán, és a Sport TV-n Magyarországon is láthatunk majd 8 találkozót. A többszörös díjnyertes Hard Knocks dokumentumsorozatban idén a ligautolsó újjáépülését, és a draftelső profi élettel való ismerkedését látjuk. Ugye már mindenki várta?

A 2018-as Super Bowl lezárása, azaz február ötödikének hajnala óta várja a magyar közönség, mikor térnek vissza az NFL-sztárjai, és röpke féléves várakozás után újra itt vannak. Augusztus másodikán, (magyar idő szerint augusztus 3. hajnala) a Hall of Fame Game-en összecsap a Baltimore Ravens és a Chicago Bears, és ezzel kezdetét veszi az NFL előszezonja.

A Sport1-en élőben közvetített meccset a szokásokhoz híven a Tom Benson Hall of Fame Stadiumban rendezik Cantonban, Ohióban. A létesítmény szomszédságában üzemel az NFL Hírességek Csarnoka, ahova 2018-ban bekerül a Ravens és a Bears két korábbi legendája, Ray Lewis és Brian Urlacher.

A Sport TV augusztus 27-ig 8 mérkőzést közvetít az előszezonból, 15 csapat szezon eleji formájába pillanthatunk bele, és a többi közt augusztus 24-én látható lesz a címvédő Philadelphia Eagles, amely aznap a Cleveland Browns ellen játszik.

Aki a dokumentumfilmekért rajong, szintén örülhet, hiszen a Hard Knocks sorozatot augusztus 18-tól képernyőre kerül hazánkban. Idén az előző szezont győzelem nélkül záró Cleveland Browns felkészülését követték végig az alkotók, így elmondhatjuk, egy valóban a romokban heverő, és onnan épülő klub mindennapjaiba pillanthatunk bele. Érdekesség továbbá, hogy a drafton elsőként választott irányító, Baker Mayfield első profi szárnypróbálgatásait is láthatjuk.

Az augusztusi program után az alapszakasz magyar idő szerint szeptember hetedikén veszi majd kezdetét a Philadelphia Eagles – Atlanta Falcons meccsel.

NFL-előszezon:

Chicago Bears - Baltimore Ravens (Hall of Fame-mérkőzés): augusztus 3., péntek 2.00, Sport1

Washington Redskins - New York Jets: augusztus 17., péntek 2.00, Sport2

Indianapolis Colts – Baltimore Ravens: augusztus 21., kedd 2.00, Sport2

Cleveland Browns – Philadelphia Eagles: augusztus 14., péntek 2.00, Sport2

Tampa Bay Buccaneers – Detroit Lions: augusztus 25., szombat 2.00, Sport2

Los Angeles Chargers – New Orleans Saints: augusztus 26., vasárnap 2.00, Sport2

Buffalo Bills – Cincinnati Bengals: augusztus 26., vasárnap 22:00, Sport1

Dallas Cowboys – Arizon Cardinals: augusztus 27., hétfő 2.00, Sport1