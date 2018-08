Amerikai idő szerint szerda délután Brett McMurphy, az ESPN volt munkatársa Facebook-oldalán osztotta meg a történetet, amely néhány óra alatt felkavarta az egyetemi foci világát és minden bizonnyal örökre megváltoztatja Urban Meyer, az Ohio State edzőjének örökségét. A vádak szerint éveken át tudta, hogy segédedzője bántalmazza a feleségét mégsem tett semmit. Meyer sajtótájékoztatóján mindent tagadott, a vezetőség viszont fizetett szabadságra küldte az egyetemi foci történetének harmadik legsikeresebb edzőjét. Újabb botrány van kibontakozóban a tengerentúlon.

Brett McMurphy ugyanis azt állítja, Urban Meyer, az Ohio State futballcsapatának vezetőedzője tudott róla, hogy segédedzője, Zach Smith 2015-ben durván bántalmazta a feleségét. Courtney Smith - Zach Smith volt felesége - üzeneteket és képeket is eljuttatott McMurphyhez, amelyek nem csak a családon belüli erőszak tényét bizonyítják, hanem azt is, hogy az Ohio State teljes vezetése és az edzők is tudtak róla. Smith-t az előző hónapban elbocsátotta a csapat, miután a távoltartási rendelet ellenére Courtney házánál tette ki a gyermeküket, pedig a nő külön kérte, hogy ezt ne tegye.

Meyer a történet kirobbanása után többször is tagadta, hogy tudomása lett volna az erőszakról és kijelentette, már 2015-ben megtette volna a szükséges lépéseket, ha akkor tudomására jut az eset. Az üzenetek, amelyeket Courtney és Meyer felesége, Shelley váltottak egymással azonban teljesen más képet festenek. Shelley írásban tudatta Courtney-vel, hogy szólni fog Meyernek az ügyről, így az edző minden bizonnyal, ha nem mástól, a feleségétől megtudta, hogy mi zajlik Zach Smith körül.

Courtney Smith elmondta, hogy egykori férje többször bántalmazta, megvágta, és számtalan alkalommal kapott halálos fenyegetéseket Zach-től miután elváltak.

Nem ez lenne az első eset, hogy Meyer nem tudta kezelni saját stábját és játékosait: floridai évei alatt, például 31 játékosát tartóztatták le. Miután az Ohio State-re érkezett zéró toleranciát vezetett be, ami a gyakorlatban úgy nézett ki, hogy a jobb játékosok mindent megúsztak, a kevésbé értékeseket viszont tényleg kirakta a csapatból.

Az ő irányítása alatt játszott, például Aaron Hernandez, a New England Patriots egykori sztárja is, aki azóta emberölésért ül börtönben. Kiderült, hogy Meyer edzősége alatt a floridai egyetemen többször keveredett bajba a játékos, volt olyan eset, hogy egy szórakozóhelyen vert össze egy ott dolgozót. Meyer számára azonban a játékos túl fontos volt ahhoz, hogy fegyelmezze. Ebben az esetben inkább a második, harmadik, vagy éppen negyedik lehetőség híve volt.

Zach Smith egyébként Meyer korábbi játékosa volt, aki visszavonulását követően állást kapott az Ohio State csapatánál, ahol egy idő után már az elkapók edzője lett. Smith mindig problémás volt, már 2009-ben is letartóztatták, amikor még Meyer játékosa volt a floridai egyetemen. Ennek ellenére Meyer később mégis alkalmazta segédedzőként az Ohio State-en.

Amennyiben igaz, amit McMurphy leírt, és jelen állás szerint senkinek nincs oka kételkedni ebben, akkor Meyer szövetségi törvényt sértett azzal, hogy nem tette meg a kellő lépéseket, amikor tudomására jutott a Smith-eset. A Title IX polgárjogi törvény kimondja, hogy az az egyetem, amely szövetségi támogatást kap, felelősségre vonható, ha tudomása van róla és mégsem tesz semmit a szexuális zaklatás, vagy a családon belüli erőszak ellen. Ráadásul az egyetem saját szabályzatában is szerepel, hogy azonnali elbocsátást von maga után, amit Meyer tett.

Az Ohio State csapata az egyetemi amerikai foci kiemelkedő programjának számít, számos bajnoki címmel büszkélkedhetnek, és az idei évben is jó esélyük lett volna felülni a trónra. Urban Meyer az NCAA történetének harmadik legsikeresebb edzője, ha ő bukik, az jelentős mértékben változtathatja meg nem csak az egyetemi foci képét, de a hasonló esetekben tanúsított viselkedést is.