NBA-nyár: LeBron James Los Angelesben, egy ostoba igazgató a pácban

Amikor véget ér egy szezon az észak-amerikai profi kosárlabdaligában (NBA), az élet ugyanúgy megy tovább. Mindössze pár nap telik el a nagydöntő utolsó meccse, valamint a holtszezon legfontosabb eseményei között. Június végén megtartják az aktuális újoncbörzét (draft), ahol a jövő legnagyobb reménységei találnak maguknak csapatokat, nem sokkal később pedig jöhet a nagy játékosvándorlás. Idén sem alakult ez másképp, habár ezen a nyáron mindenki csak egy kérdésre akart választ: hová igazol napjaink legjobb játékosa, LeBron James. Ez viszonylag hamar kiderült, de nem is az NBA-ről lenne szó, ha nem történtek volna más érdekes események. Például pont került minden idők egyik legfurcsább szappanoperájának a végére is. Az egyszerűség kedvéért haladjunk időrendben.

A felesége miatt kellett mennie az igazgatónak

A Philadelphia Sixers csapatának általános igazgatóját, Bryan Colangelót azzal gyanúsították meg, hogy létrehozott több Twitter-álprofilt is, hogy névtelenül szidalmazzon szinte mindenkit. Azaz egykori és jelenlegi játékosokat, az elődjét, Sam Hinkie-t, más általános igazgatót, vagy aki éppen szúrta a szemét. Néhány nap után kiderült, hogy nem Colangelo, hanem a felesége volt az elkövető, az igazgató pedig állítólag nem is tudott az egész akcióról. Hogy ez mennyire igaz, vagy nem, azt mindenki döntse el maga, a lényeg, hogy így sem maradhatott a helyén, hiszen a játékosok, a klub összes dolgozója, valamint az ellenfelek tiszteletét és bizalmát is elveszítette, így nem tehetett mást, mint hogy lemondjon.

Verheti a fejét a falba, a Philly ugyanis jelenleg az egyik legizgalmasabb projekt, két olyan fiatallal, akik már most lenyűgözik a világot, már „csak" egy csapatot kellett felhúzni köréjük, és Colangelo azzal sem állt rosszul: ötévnyi masszív pokoljárás után a Sixers legutóbb bejutott a rájátszásba, majd az első körben a Miami Heatet is kiverte simán. De a jövőbeli babérokat már más fogja learatni.

A szlovén szupertiniben mindenki bízik

Az NBA Draft körül mindig óriási a felhajtás. Az eseményt megelőző hetekben, hónapokban szinte napi rendszerességgel találgatják, ki a még nem az NBA-ben játszó fiatalok közül a legtehetségesebb. Ki az, aki elsőként fog elkelni az újoncbörzén, és az, aki egymaga fel tud éleszteni egy haldokló klubot. A draft tétje ugyanis ez: az elmúlt év legrosszabb csapata választhat először a tehetségek közül, a másik legrosszabb másodszor, és így tovább.

2018-ban öt srác volt versenyben azért, hogy elsőként húzza ki őket a ligautolsóként végzett Phoenix Suns: Deandre Ayton, Marvin Bagley III, Trae Young, Luka Doncic és Michael Porter Jr. Utóbbinak hónapokkal a draft előtt meg kellett műteni a gerincét, így kiszállt a versenyből, maradtak négyen. Közülük is a legmegosztóbb Luka Doncic volt, akiről már mi is írtunk. A 19 éves szlovén fiú Európában mindent megnyert, amit lehetett, de az NBA-ben kicsit óvatosak azokkal, akik az öreg kontinensről érkeznek.

Pedig a Phoenix kinevezte vezetőedzőnek azt az Igor Kokoskovot, aki vezetésével Doncic és a szlovén válogatott megnyerte a 2017-es Európa-bajnokságot. Végül az arizonai csapat a hazai (az Arizona Egyetemről érkező) Aytont választotta, a Sacramento Bagley-t, az Atlanta Doncicot, majd el is adta a Dallasnak Trae Youngért. A fiatalok nyári ligájában Ayton már bontogatta a szárnyait, Bagley megsérült, Young nagyon hullámzó volt, Porter a már említett műtét miatt nem játszott, ahogy Doncic sem, akinek a lábában az európai klubszezon miatt kétszer annyi meccs volt, mint amerikai kollégáiéban. Rendkívül ígéretes és izgalmas a korosztály, Doncicról azt mondják, hogy minden idők legtehetségesebb európai játékosa, akinek kiváló mentora lehet majd Dirk Nowitzki Dallasban. Érdemes lesz tehát figyelni az újoncok különversenyét is.

Hová megy LeBron James?

Ha az újoncokról azt írtuk, állandó beszédtémát szolgáltattak a szezon alatt, akkor mit mondjuk LeBron Jamesről? Mindenki tudta, hogy a szupersztárnak lejár a szerződése Clevelandben, és nem volt olyan ember, akit ne foglalkoztatott volna a kérdés, hogy hova fog igazolni. Ahogy éppen szerepelt a Cavaliers, annak megfelelően változtak a hangok is: egy jó széria esetén a legtöbben biztosra vették, hogy maradni fog otthon, Ohióban, de amint becsúszott pár vereség, az emberek már azt találgatták, melyik lesz az új csapata. James végül heroikus teljesítményt nyújtva elcipelte a kutyaütőkkel teli Cavst a döntőig, ott viszont a Golden State megsemmisítette a Clevelandet. Ekkor már egyértelmű volt, hogy LeBron lelép, főleg, amikor az utolsó meccsen otthon lecseréltette magát, hogy el tudjon köszönni a közönségtől.

Három együttesről lehetett ekkor beszélni, amely jó eséllyel pályázott James kegyeire: a Los Angeles Lakers, a Houston Rockets és a Philadelphia Sixers. Utóbbinál érdekes lett volna látni, mire megy az előző szezon legjobb újoncával, azzal a Ben Simmonsszal, aki LeBronról mintázza játékát, valamint az egészen fantasztikusan játszó Joel Embiiddel. A Houston tavaly hajszálnyira került attól, hogy legyőzze a nyugati döntőben a Golden State-et, így az a választás is logikus lett volna.

Még nincs vége, kérjük, lapozzon a folytatáshoz!