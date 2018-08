Az NFL lebonyolítási rendszere azért igazságtalan velünk és a szurkolókkal szemben, mert a nyitómeccs és a Super Bowl között mindössze öt hónap telik el. Ennyi idő alatt lezavarják a teljes alapszakaszt és a rájátszást, az év maradék hét hónapja pedig azzal telik, hogy várjuk a következő szezont. Persze ez idő alatt is zajlanak az események, kinyit a szabadügynökpiac, itt is van újoncbörze, játékoscserék, és bizony sajnos pályán kívüli balhék is. Tízéves szerződés egy edzőnek, félkezű srác a ligában, sztárok csapatok nélkül, botrányos arcokkal erősítő bajnokaspiráns. Szerencsére a holtidény ráfordult a célegyenesre, hétvégén jönnek az előszezonmeccsek, ideje összegezni, mi is történt a Philadelphia Eagles történetének első Super Bowl-győzelme óta.

A Raiders ennél nagyobb öngólt nem is rúghatott volna

Ez még a Super Bowl előtt történt ugyan, de a Raidersnek akkor már megkezdődött az uborkaszezon. Miután az Oakland nem jutott rájátszásba 2017-ben, Mark Davis tulajdonos megköszönte Jack Del Rio munkáját, és új edző után nézett. Sokáig nem kutakodott, hat nappal később megszerezte azt a Jon Grudent, aki 10 éve nem edzősködött, ugyanis 2008 óta televíziós szakértőként dolgozott. Korábban vezette már a Raiders csapatát, amely aztán Tampába cserélte, ahol Super Bowlt is nyert. Az viszont egy teljesen más NFL volt, Gruden pedig az első jelek szerint nem hajlandó felvenni a ritmust. Igazolt egy rakás öregedő (fél)sztárt, miközben azt a játékot szeretné erőltetni, ami 15 éve még működött, ma már bizonyítottan nem. Ami a nagyobb baj, hogy az Oakland 10 évre 100 millió dollárt fizet ezért. Nehéz lesz tőle megszabadulni, ha nem válik be, és nagyon úgy tűnik, hogy nem fog.

Egy félkezű srác lehet az NFL új büszkesége

Sajnos az NFL-játékosok pályán kívüli ügyei olykor nagyobbat szólnak, mint egy-egy fantasztikus teljesítmény. A New York Giants cornerbackjének, Janoris Jenkinsnek a házában például egy holttestet találtak, akiről kiderült később, hogy a család barátja volt, és vélhetően Jenkins bátyja végzett vele. Sean Smitht, aki legutóbb az Oaklandben játszott, márciusban lecsukták, mert összeverte a húga barátját. Pacman Jones egy reptéri dolgozót ütött ki, Brandon Brownert pedig az exe perelte be gyilkossági kísérletért. Az ittas vezetéseket, valamint a többi kihágást, vétséget, bűncselekményt pedig napestig lehetne sorolni, de inkább nem tesszük.

Szerencsére azonban léteznek olyan NFL-esek, akik az egész világ számára inspirálóak lehetnek. Ott van például a Seattle Seahawks újonca, Shaquem Griffin. A linebackernek egy születési rendellenesség miatt négyéves korában amputálni kellett a bal kézfejét (annyira fájt neki, hogy ő maga akarta levágni egy konyhakéssel, másnap azonnal megtörtént a beavatkozás), de ez sem tántorította el attól, hogy profi sportoló legyen. Ikertestvérével, Shaquillel együtt felvették őket a UCF egyetemre, ahonnan Shaquill 2017-ben bekerült az NFL-be, ugyanis az újoncbörzén kiválasztotta a Seattle Seahawks. Egy évvel később Shaquem is jelentkezett a draftra, majd az erőfelmérőkön (Draft Combine) mindenkinek leesett tőle az álla.

Saját posztján megdöntötte a 40 yardos sprint rekordját (4,38 másodperc), valamint egy protézis segítségével 20-szor kinyomott fekve 102 kilót. A játékosmegfigyelők odáig voltak érte, mégsem lehetett tudni, hogy lesz-e olyan csapat, amelyik bevállalja a testi fogyatékosságát. Eljött végül a draft hétvégéje, ahol az első nap ugyan nem kelt el, de az ötödik körben a Seattle nem várt tovább, és kiválasztotta, így ismét együtt játszhat majd az ikertesóval.

Shaquem pedig már az edzőtáborban igyekezett rászolgálni a bizalomra, egyszer például lefülelte Russell Wilson átadását, ami azért nagy szó, mert az irányító híres arról, mennyire vigyáz a labdára.

Hogy Griffin mennyi játéklehetőséget fog kapni, az innentől remélhetőleg kizárólag rajta múlik. Pete Carroll vezetőedző imádja az atletikus védőket, ez máris egy jó pont nála. Ráadásul a korábban rettegett Seahawks-védelembe elkél a vérfrissítés, ugyanis az elmúlt évek legjobb hátsó alakzata szétesőfélben van.

Az előszezonban is jól sikerült a bemutatkozása, rögtön az első meccsen bemutatott egy negatív yardos szerelést, végül 9 tackle-lel zárt, ami a legmagasabb szám volt a mérkőzésen. Mindezt úgy, hogy már a legelején elkezdte a terrort, az Indianapolis első négy támadását kivétel nélkül ő állította meg.

A Bronwst ledózerolták, behintették sóval, majd elkezdték újraépíteni

A Cleveland Browns az elmúlt években olyannyira minősíthetetlenül szerepelt, hogy a csapat neve mára gyakorlatilag szitokszóvá vált. Elég csak annyival összefoglalni, hogy az előző két szezont összesen egy győzelemmel és 31 vereséggel abszolválta a klub, mindezek ellenére például Hue Jackson vezetőedző maradhatott a helyén. A tavalyi draftelső, Myles Garrett újoncéve felemásra sikerült, idén pedig azt a Baker Mayfieldet választották ki elsőként, aki egyrészt igencsak megosztó személyiség, másrészt az sem biztos, hogy beválik majd az NFL játékrendszerében. Sokan Drew Breeshez hasonlítják, mások az új Johnny Manzielt látják benne. Ráadásul a csapat leigazolta Tyrod Taylort is, akivel meg kell küzdenie majd a kezdőirányító pozíciójáért.

A felső vezetésben viszont hullottak a fejek, Sashi Brown helyett John Dorsey érkezett általános igazgatónak, és nem is vesztegette az idejét, azonnal munkához látott. A már említett Taylor mellett megszerezte a liga egyik legmegbízhatóbb elkapóját, Jarvis Landryt, a futó Carlos Hyde-ot, miközben kitakarította a szemetet. Volt néhány kockázatos húzása is, de ő legalább rájött, hogy az állóvízzel nem fog tudni győzelmeket elérni. A nagy jövés-menés közepette egyébként visszavonult a legendás Joe Thomas, aki 2007-es draftolása óta minden támadó playnél a pályán volt, egészen 2017. október 22-ig, amikor elszakadt a tricepsze, és a szezon további részére kidőlt. Ez zsinórban 10363 játékot jelentett, és ennél több nem is lesz, márciusban ugyanis hivatalosan is befejezte karrierjét. Aki egyébként kíváncsi, hogy halad a Brownsnál az építkezés, az nézze a Sport TV-n a „Hard Knocks” című sorozatot!

Mayfield bemutatkozása nem sikerült rosszul, az első előszezon-mérkőzésen 20 passzkísérletéből 11 volt sikeres, összesen 212 yardot passzolt, és kiosztott két touchdown-átadást is. Ráadásul a Cleveland legyőzte a New York Giantset.

Los Angelesben alakul a sittesek csapata

A Los Angeles Rams tavaly meglepően jó szezont zárt, köszönhetően az újonc, mindössze 32 éves vezetőedzőnek, Sean McVaynek, valamint annak, hogy beértek a fiatal játékosok. A csapatnál tavasszal megjött az étvágy evés közben, és félelmetes neveket szereztek meg az átigazolási időszak alatt. Ott van például Aqib Talib és Marcus Peters, két fantasztikusan tehetséges, de kezelhetetlen cornerback, akik annyira forrófejűek, hogy néha többet ártanak a csapatnak, mint használnak. És ha ők nem okoznának elég fejfájást McVaynek és stábjának, érkezett még Ndamukong Suh is, aki szintén posztja egyik legjobbja, de szinte minden hónapban van egy olyan húzása, amitől aztán napokig zeng a sajtó.

A Rams tehát szó szerint félelmetessé tette eddig sem gyenge védelmét, de ez jó eséllyel visszaüthet. Viszont a támadóoldalon sem maradt el az erősítés, a csapat megszerezte a tavalyi döntős New England egyik legjobb elkapóját, Brandin Cooksot. Gyakorlatilag nem maradt gyenge pontja a csapatnak, még úgy sem, hogy az NFL legjobb védője, Aaron Donald egyelőre nem hajlandó részt venni az edzéseken, mert több pénzért sztrájkol.

Sztárok munka nélkül

Vannak olyan játékosok, akiknek a hozzáállásbeli problémája jócskán kihat a pályán nyújtott teljesítményükre is. Van, aki felett eljár az idő, de olyan is, akit a sérülések tesznek tönkre. És mivel az NFL egy komoly üzlet, ahol ráadásul szinte mindenki pótolható, így nem meglepő, hogy rengeteg (korábbi) sztár még most is csapat nélkül tengeti életét, miközben izzadva várja, mikor csörren meg a telefon. Ott van például Dez Bryant, a Dallas korábbi zseniális elkapója, akit a Cowboys áprilisban rúgott ki 8 év után, pedig 2014-ben még az NFL legeredményesebbje volt a saját posztján. Pedig még mindig csak 29 éves, van benne pár jó év, de az egója, a lustasága és a hatalmas szája ma már inkább taszítja a csapatokat, emellett jelentősen le is lassult. Nem csoda, hogy négy hónapja még csak felé se néznek a klubok.

De ott van például Jay Cutler is, aki a Chicago Bearstől vonult vissza még tavaly. Majd a Miami leigazolta 1 évre 10 millió dollárért, miután Ryan Tannehill megsérült, de a Dolphins olyan pocsék szezont futott a formán kívüli irányítóval, hogy ott is teljesen elölről kezdenek mindent idéntől – természetesen már Cutler nélkül, aki most éppen nem tudja, mit csináljon. Vagy beszélhetünk az „öregekről”, akiknek valószínűleg befellegzett: Adrian Peterson biztosan bekerül a Hírességek Csarnokába, miután visszavonul. Ami jelenleg úgy fest, hogy már ezen a nyáron megtörténhet, senki sem keresi ugyanis a korábbi klasszist. Ugyanez elmondható NaVorro Bowmanről vagy Derrick Johnsonról is.

Tom Brady minden törvényt meghazudtol

Minden idők talán legjobb játékosa nyáron töltötte be a 41-et. És nem lassít. Tavaly őt választották a szezon legjobb játékosának (MVP), az ismétlés pedig nem elképzelhetetlen. Látható, hogy még mindig csúcsformában van, és egyszerűen megtippelni is nehéz, mikor kezd el tényleg megöregedni.

Amíg Brady, Griffin, vagy a hozzájuk hasonlók jó példát tudnak mutatni a kollégáknak, a fiataloknak, vagy egyáltalán a nézőknek, addig nem kell aggódni az NFL miatt. A liga sajnos az elmúlt években nem éppen a legszebb arcát mutatta, ezért van szükség a lehető legtöbb ellenpéldára, mint a fent nevezett két úriember. Abban is bízhatunk, hogy amikor elkezdődik a 2018-as szezon, a játék mellett kevesebb idő jut majd a balhéra. És addig szerencsére már csak egy hónap van hátra.