Magyar származású játékosé az NFL-előszezon egyik legszebb jelenete

Hivatalosan is kitört újra a fociláz, több mint hat hónap után ismét NFL-meccseket játszottak az Egyesült Államokban. Habár ez még csak az előszezon, a rajongók már ezzel is csillapíthatják az elvonási tüneteiket, ráadásul ezek az összecsapások is tartogatnak izgalmakat, valamint szép jeleneteket is. Az egyiknek most egy magyar származású védő volt a főszereplője.