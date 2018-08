NFL: Adrian Peterson kapott még egy esélyt

A Nemzeti Futball Ligában (NFL) szereplő Washington Redskins leigazolta a futó Adrian Petersont.

A Washingtonnál több szabadügynök futótak is kipróbált a napokban, mert sérülés miatt elveszítették az egész idényre az újonc Derrius Guice-t, még mindig nem épült fel Chris Thompson, így az egyébként sem az elitkategóriába tartozó Rob Kelley mellé mindenképp szükségesnek érezték egy rutinos játékos szerződtetését. Peterson a privát edzéseken meggyőzte Jay Gruden vezetőedzőt és stábját, így a 33 éves veterán a következő idényt a Redskinsnél tölti.

Peterson az előző évtized legjobb futója volt a ligában, 2012-ben (egy térdszalagszakadás után visszatérve) megválasztották a legértékesebb játékosnak (MVP), ebben a szezonban 2097 yardot szerzett futásból, ez minden idők második legtöbbje, csak Eric Dickerson tud ennél többet felmutatni (2105 yard, még 1984-ben).

A futó aztán egy meccs kivételével a teljes 2014-es idényt kihagyta, miután eltiltották gyermekbántalmazás miatt. 2015-ben ismét régi önmagát idézte, az 1485 yard és a 11 futott touchdown is a legtöbb volt az NFL-ben. Egy évvel később egy újabb térdsérülés miatt megint csak három meccsen játszott, majd az idény végén a Minnesota megvált tőle, így 10 év után másik csapat után kellett néznie. New Orleansban láttak benne fantáziát, de mindössze egy meccset kapott, majd az Arizonához cserélték, ahol egy borzalmas támadófal mögött csak szenvedett (igaz, két jó mérkőzése így is volt), a szezont követően pedig a Cardinals is szabadlistára tette, végül a Washington dobott neki mentőövet. Nagy kérdés, mennyi van még benne, ha csak kicsit is meg tudja közelíteni minnesotai formáját, akkor ez nagyon jó húzás lehet a Redskinstől.