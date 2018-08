Kobe Bryant visszatér a kosárpályára

Kobe Bryant, az NBA-ben szereplő Los Angeles Lakers korábbi legendája a hírek szerint visszatér a kosárpályára. De nem a profiligába, hanem a BIG3 elnevezésű bajnokságba, amely a már nyugdíjba vonult korábbi sztárok nyári sorozata.

A BIG3 szabályai leginkább az utcai kosárlabdához hasonlíthatóak, 3 játékos játszik 3 ellen, félpályán. Egy kosár két pontot ér, de van hárompontos, sőt, még négypontos dobás is. Az a csapat nyer, amely először eléri az 50 pontot. A széria 2017 nyarán indult, javarészt a '90-es és 2000-es évek sztárjaival, még Allen Iverson is megfordult a pályán. Igaz, ő aztán szinte nyom nélkül eltűnt az első mérkőzés után és nem is játszott többet.

Nemrég pedig a liga társalapítója, Jeff Kwatinetz jelentette, hogy beszélt Bryanttel, aki hajlik arra, hogy a jövő nyári szezonban beszálljon. Minden idők egyik legjobb játékosa 2016-ban vonult vissza a profi kosárlabdázástól, méghozzá egészen felejthetetlenül, 60 ponttal.