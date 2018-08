Messi megható üzenettel búcsúzott az argentin legendától

A napokban bejelentette visszavonulását minden idők egyik legjobb nem amerikai kosárlabdázója, az argentin Manu Ginobili. A 41 éves korábbi játékos 2002 óta erősítette a San Antonio Spurs együttesét, ahol négy bajnoki címet nyert.

Ginobilit az NBA történetének legjobb cserejátékosának tartják, aki művészi szinten űzte a kosárlabdát, gyönyörű játéka sokakkal szerettette meg ezt a sportot. A valaha volt egyik legintelligensebb kosarast hazájában is nagyra tartják, főleg miután 2004-ben az athéni olimpián győzelemre vezette az argentin válogatottat. Természetesen más argentin sportolók is tisztelegtek előtte, mint például Lionel Messi is.

A Barcelona csatára elmondta, hogy számára rendkívül megtisztelő, amikor az újságírók Ginobilire azt mondták, hogy ő a kosárlabda Messije. Viszont szerinte ez pont fordítva van, azaz ő a futball Ginobilije.

És hogy miért szerette mindenki? Ebből a videóból kiderül: