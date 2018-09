Minden idők legbotrányosabb NFL-idénye jöhet

Véget ért az amerikaifoci szerelmeseinek héthónapos böjtje, azaz végre elkezdődik a 2018-as NFL-szezon. Tavaly a Philadelphia Eagles jókora meglepetésre elhódította a Super Bowlt, legyőzve a verhetetlennek hitt New England Patriots csapatát. Az azóta eltelt időszakban is zajlottak az események, melyekről itt olvashat bővebben. Megkötöttek pár gigaszerződést, valamint kitérünk arra az új szabályra is, amely miatt ez a szezon teljesen más lehet, mint az eddigiek. Nézzük, mire számíthatunk a következő 17 héten!

Soha nem amerikaifocizott, a bajnok leigazolta

14 éve nem volt címvédés az NFL-ben, ez a sorozat viszont megtörhet idén. A Philadelphia szinte minden fontos játékosát megtartotta, a támadókoordiántor, Frank Reich eligazolása lehet a legfájóbb veszteség. Jöttek új arcok is, akik közül az ausztrál Jordan Mailata a legérdekesebb. A 203 centis, 160 kilós szamoai származású fiatalembert az idei újoncbörze (draft) hetedik körében választotta ki az Eagles, annak ellenére, hogy a 21 éves exrögbis soha nem amerikaifocizott korábban. Az edzőtáborban, valamint az előszezonban nyújtott teljesítménye viszont meggyőzte a stábot, adtak neki egy esélyt, így Mailata túlélte a keretszűkítést és a nagycsapattal készül a magyar idő szerint szeptember 7-i, Atlanta Falcons elleni NFL-szezonnyitóra. A kezdőirányító, Carson Wentz nem épült fel a mérkőzésre, de így sincsenek bajban a Sasok, hiszen Nick Foles, a legutóbbi Super Bowl MVP-je fog kezdeni. Micsoda probléma.

A trónkövetelők

Kicsit furcsa idesorolni Tom Bradyt és a New England Patriots csapatát, hiszen az amerikai sporttörténelem egyik legnagyobb dinasztiájáról van szó. A 41 éves irányító nyolcszor jutott eddig Super Bowlba, ezekből ötöt megnyert, és idén sem lehet más a célja. A csapat ugyan több kulcsembert is elveszített nyáron (Nate Solder, Malcolm Butler, Danny Amendola, Dion Lewis, Brandin Cooks), de az elmúlt 17 évben megtanulhatta mindenki: a Pats csak akkor nem bajnokesélyes, ha Brady megsérül.

A Jacksonville Jaguars pont Brady zsenialitásának köszönheti, hogy tavaly lemaradt történetének első döntőjéről. A csapat továbbra is a betonkemény védelmére épít, amely tehetséges fiatalok és már bizonyított veteránok tökéletes elegye. Igaz, az előző szezonban több dolog is a floridai együttes kezére játszott, saját divíziójában sérüléshullám tizedelte a többi együttest. Az ellenfelek most egészséges kerettel készülnek, így kiderül, valójában mit is tud a Jacksonville félelmetes védelme. Ami probléma lehet, hogy támadóoldalon nem történt előrelépés, még mindig Blake Bortles irányít, ami semmi jóval nem kecsegtet. Ráadásul nyáron eligazolt két kezdő elkapójuk (Allen Hurns és Allen Robinson), a harmadik (Marqise Lee) pedig egész évre kiesett az előszezonban. Fel van adva a lecke a Jaguároknak.

A Los Angeles Rams fantasztikusan erősítette meg a már tavaly is brillírozó keretét, habár ez igencsak balhés játékosokkal sikerült. Aaron Donald is befejezte a hisztit, miután megkapta gigantikus fizetését, amellyel a történelem legjobban kereső védője lett – igaz, csak pár napig, mert Khalil Macknek sikerült überelnie, de erről később. A kaliforniai klub is joggal reménykedhet az első Super Bowl-győzelmében, nincs gyenge pontja a csapatnak. Persze a másodéves vezetőedző, a 32 éves Sean McVay felelősségé óriási lesz abban, hogyan tudja kordában tartani a hatalmas egóval rendelkező érkezőket (Ndamukong Suh, Marcus Peters, Aqib Talib), akik előző csapataiknál is előszeretettel bomlasztották a közösséget.

A Minnesota Vikingsnak megvolt az esélye, hogy hazai pályán játsszon Super Bowlt, az Eagles elleni NFC-konferenciadöntőben is esélyesként léptek pályára, de a Philly ellentmondást nem tűrően bedarálta Mike Zimmer együttesét. Irányítóposzton változás történt, Case Keenum helyett a legalább egy kategóriával jobb Kirk Cousins érkezett, valamint felépült térdaszalag-szakadásából a tehetséges futó, Dalvin Cook. A védelemre eddig sem lehetett panasz, a Ramshez hasonlóan itt sincs olyan csapatrész, amibe bele lehetne kötni.

A Vikings által minden idők legdrámaibb végjátékában legyőzött New Orleans Saints is rendkívül kiegyensúlyozott csapat képét mutatta 2017-ben, Drew Brees irányító még soha nem játszhatott ilyen jó védelemmel, ráadásul a futópáros, Alvin Kamara és Mark Ingram is tökéletesen tehermentesítette. Ingram az új évad első négy meccset a lelátóról nézi végig eltiltás miatt, ha ezt az időszakot túléli a Saints, akkor ismét összejöhet egy komolyabb szereplés, főleg akkor, ha a tavalyi újoncok képesek megismételni egy évvel korábbi teljesítményüket. Amennyiben rá tudnak tenni egy lapáttal, akkor az NFC egyik legkomolyabb esélyesévé léphet elő a New Orleans.

Nem szabad leírni a Pittsburgh Steelerst sem, amely még mindig parádés támadógépezetével operál, főleg, ha sikerül megegyeznie futójával, Le'Veon Bellel. A szappanopera mára már tradícióvá vált, a játékos eddig szinte mindig lemaradt a szezonkezdetről, hol sérülés, hol eltiltás, hol bérvita miatt. Bell egyébként posztja egyik legjobbja, érzékeny veszteség lenne, ha sokáig húzódna a történet, habár a csapat azzal számol, hogy ezúttal már az első héten bevethető lesz. Amennyiben kibírja egészségesen a szezont (és ez az irányítóra, Ben Roethlisbergerre is vonatkozik), valamint a védelem is összeszedi magát, a Steelers lehet a Patriots elsőszámú kihívója az AFC-ben. Főleg, ha Antonio Brown, a liga legjobb elkapója is fenntartja formáját, és hoz egy tőle átlagos évet.

Ez a hét csapat pályázik a legnagyobb eséllyel a Super Bowlra, de érdemes megemlíteni egy sötét lovat is. A Houston Texans tavaly meglehetősen jól kezdte a szezont az újonc irányítóval, Deshaun Watsonnal, akinek a teljesítménye a szakértőket is elkápráztatta. Aztán elszakadt a térdszalagja, a csapat esélyei pedig azonnal elszálltak. Pedig ahol egy JJ Watt és egy Jadeveon Clowney terrorizálja az ellenfél irányítóját és ahol DeAndre Hopkinsnak lehet dobálni, az az együttes sokra hivatott, egy egészséges Watsonnal akár a divíziógyőzelem is összejöhet, a rájátszásban pedig – közhely, de igaz – bármi megtörténhet, ahogy ez tavaly is kiderült.

Kasszafúrók napjai

Tudjuk, hogy mint szinte minden profi sport, az NFL is üzlet. Méghozzá a világ egyik legnagyobbja, amely már nem is a játék és az eredmények, hanem a pénz körül forog. A bolygó leggazdagabb emberei között ott vannak a csapattulajdonosok is, akik olykor rettenetesen sóherek tudnak lenni, ha sztárjukat meg kell fizetni. Van, ahol inkább elküldik az ominózus játékost, de olyan is, ahol inkább beadják a derekukat. A sportolók kezében egyre nagyobb a hatalom, a közösségi média világában jóval nagyobb befolyásuk van, mint korábban bármikor, ráadásul az egyre növekvő bevétel miatt (amelyet végül is ők termelnek meg) joggal sztrájkolnak a szerintük őket megillető gázsiért. Talán ennek is köszönhető, hogy idén több poszton is megdőlt a legnagyobb szerződés rekordja. Már csak az a kérdés, hogy ezek a játékosok a bankrobbantás után hátradőlnek szépen és végigalibizik az évet, vagy inkább megnyugszanak az anyagi biztonságtól (ami persze eddig is megvolt), és újabb parádés szezont láthatunk tőlük. Nézzük, kikről van szó.

Todd Gurley, a Los Angeles Rams futója egy remek újonc- és egy borzasztó második év után fantasztikus harmadik szezonon van túl. A már említett Bell-szituáció miatt a Rams nem bízta a véletlenre a hosszabbítást, és mielőtt a Pittsburgh futója megkapta volna a szerződését (ami Gurleyt is beárazta volna), gyorsan lépett, és a szerződés lejárta előtt egy évvel további négyre magához láncolta Gurleyt. Ebből aztán minden idők legnagyobb futó-szerződése lett, mind a teljes összeget, mind az évenkénti átlagot tekintve (4 év, 60 millió dollár, ebből 45 garantált).

Ez persze eltörpül Aaron Rodgers, a Green Bay Packers irányítójának szerződése mellett. Ő szintén négy évvel hosszabbított, méghozzá 134 millióért, amiből 100 garantált. Az évi 33,5 millió, valamint a garantált százas nemcsak az irányítók között rekord, hanem az összes NFL-játékost tekintve is. Ez egyébként annyira nem botránkoztat meg senkit, mert Rodgers a sportág egyik legnagyobbja.

Odell Beckham Jr. is megkapta a „nagy lóvét”, igaz, ő azért rendesen kampányolt is érte. A New York Giants elkapója 5 évvel hosszabbított, ez idő alatt 95 milliót kereshet, amiből 65 garantált. A posztján ezek a számok is rekordnak számítanak, talán nem is ok nélkül. OBJ zsenije mindenki számára nyilvánvaló, kivételes képességű játékos, csak nem a legokosabb, vagy a legszerényebb. A pályán és azon kívül is keveredett már balhéba, ezek pedig sokszor kihatnak a teljesítményére. Amikor teljesen a játékra koncentrál, akkor tényleg az NFL egyik legjobbja, New York kék felében pedig abban bíznak, hogy ez a pénz kicsit lenyugtatja majd és több ideje marad játszani.

Aaron Donaldról már esett szó fentebb. A Rams védőfalembere már a tavaly szezon előtt is sztrájkolt, kihagyta a teljes edzőtábort és az előszezont, majd az első alapszakasz-meccset is. A maradék 15-ön viszont játszott, nem is akárhogyan: az idény végén megválasztották az Év Védőjátékosának. Ezután joggal tartotta a markát, Stan Kroenke tulajdonos pedig ezúttal nem fukarkodott (pedig erről a szokásáról mondjuk az Arsenal-drukkerek órákat tudnának mesélni), megdobta egy hatéves, 135 milliós (ebből 87 garantált) papírral, amivel Donald lett minden idők legjobban fizetett védőjátékosa.

Egészen három napig birtokolhatta ezt a címet, ekkor azonban Khalil Mack letaszította őt a nem létező trónról. Az irányítósiettetőt hosszas drámázás, egymásra mutogatás és veszekedés után az Oakland Raiders elcserélte Chicagóba a magas fizetési igénye miatt, a Bears pedig nem habozott, azonnal aláíratta hat évre, de 141 millióért, amiből 90 milliót biztosan megkap a 2016-os idény legjobb védője.

Oaklandben pedig teljes gőzzel dübörög a Gruden-éra, és a csapat szisztematikus leépítése. Ne felejtsük el, a Raiders két éve egy Derek Carr-sérülésre volt egy komolyabb playoff-meneteléstől.

A Tennessee Titans támadófalembere, Taylor Lewan is rekordot döntött. Marcus Mariota elsőszámű védelmezőjét egy 80 millió dolláros szerződéssel (melyből 50 tuti az övé) bírta maradásra együttese. A támadófalemberek közül még soha senki nem keresett ennyi, Nate Solder márciusi, New York Giants-cel kötött albatrosz szerződését sikerült túlszárnyalnia (4 év, 62 millió). Lewan stílusosan ünnepelte a pénzesőt.

Taylor Lewan with the grand Dukes of Hazzard Boss Hogg entrance for his press conference. pic.twitter.com/oiNlCtky8t — Terry McCormick (@terrymc13) 2018. július 27.

Egy szabály, ami megváltoztathatja a játékot

Az NFL mindent megtesz a játékosok testi épségéért. Ezt az állítást persze fenntartásokkal kell kezelni, a biztonsági intézkedések főleg annak köszönhetők, hogy egyre több kutatás és vizsgálat bizonyítja, hogy a játékosok fejét nem védik kellőképpen, a ligát pedig folyamatosan perelik egykori focisták, vagy családjaik, sokan pedig hamarabb visszavonultak a kelleténél, mondván, szeretnének normális életet élni 30 fölött is.

Az NFL ezek miatt márciusban elfogadta az úgynevezett „Helmet Rule-t”, azaz a sisakszabályt. Ez röviden annyit jelent, hogy egy játékos innentől kezdve nem szerelhet úgy, hogy fejjel előre vetődik, a sisakjával nem ütközhet le senkit, azaz a fejvédővel nem állíthatja meg az ellenfelet. Tehát azt, ahogy a játékosokat szerelni tanították általános iskolától kezdve a gimnáziumon át egészen az egyetemig, és ami még tavaly is szabályos volt, innentől kezdve büntetik. Nem is kicsit, minimum 15 yard jár érte, sőt akár meccsről való kizárás és pénzbüntetés is jöhet, ha úgy ítélik meg. A játékosok, az edzők és a szurkolók természetesen hőbörögnek. Richard Sherman, a kiváló cornerback szerint az egész változtatás teljesen idióta, míg Jalen Ramsey odáig ment, hogy szerinte csapattársa, a már említett Marqise Lee pont emiatt sérült meg az előszezonban, amikor az Atlanta védője, Damontae Kazee elkaszálta a térdét. Ramsey szerint Kazee azért ütközött ilyen szerencsétlenül, mert egyszerűen az ő posztján nem tudnak máshogy szerelni a játékosok.

Alright everyone who hates new helmet rule - did this hit deserve a flag? At time I’m typing this, Marqise Lee is still down. #ATLvsJAXpic.twitter.com/rkYEjfl9Pv — Andrew Perloff (@andrewperloff) 2018. augusztus 25.

Egész biztosan fogunk találkozni kétes ítéletekkel, ahogy egyre többet fogjuk hallani az „NFL=No Fun League” kifejezést is, rengetegen fognak tiltakozni, azt pedig csak remélni lehet, hogy kevesebb sérülést láthatunk majd.

Mindenesetre érdekes lesz ilyen szemmel is nézni az idei szezont. Sokszor ezeket az új szabályokat rettenetesen komolyan veszik az előszezonban, kipróbálják, hogy működik-e, aztán ha annyira nem, vagy elsöpörné a népharag, akkor vagy dobják, vagy kevésbé fújják le. De remélhetőleg nem ez lesz az előttünk álló idény fő sztorija, ahogy nem is az ebből adódó büntetések, vagy sérülések. Hiszen jön 256 alapszakasz-mérkőzés, amelyek fantasztikus izgalmakat tartogatnak, biztosan látni fogunk elképesztő elkapásokat, őrült futásokat, hatalmas passzokat, trükkös játékokat, bolond szurkolókat, nevetséges edzői döntéséket, utolsó másodperces drámákat, hihetetlen rekordokat. Olyan jeleneteket és eseményeket, amelyekért szeretjük az NFL-t. Addig is egy kis kedvcsináló a tavalyi szezon legszebb jeleneteiből, enyhíteni az elvonási tüneteket.