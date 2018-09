Az NFL felébredt tavaszi és nyári álmából, hogy aztán egy olyan első fordulóval térjen vissza, amiről mindenkinek beugrik, miért is hiányzott annyira az amerikai foci. Máris rekordok dőltek meg, fantasztikus elkapásokat, sérülésből újjászülető hősöket, meglepetéseket és kiütéseket láthattunk, ráadásul a Cleveland sem kapott ki. Sőt, lejátszották az NFL történetének leghosszabb mérkőzését, amiről külön is írtunk. Ennyire őrült volt az első forduló, nézzük is, mi történt.

Pontrekord és meglepetésgyőzelem az NFC déli rangadóján

Amikor kiderült, hogy a Tampa Bay Buccaneers irányítóját, Jameis Winstont a szezon első három meccsére elmeszelik, mindenki egyszerre kezdte el temetni a floridai együttest. Ráadásul az első körben az a New Orleans Saints jött szembe, amelyet egy egészen abnormális jelentsor választott el tavaly a konferencia-döntőtől, a csapat pedig azóta sem gyengült. A Bucs Winston helyett a rendkívül hullámzó Ryan Fitzpatrickkel állt ki, akin vagy elmehet egy meccs, vagy olyat művel, amitől mindenkinek leesik az álla.

Ezúttal utóbbi történt, "Fitzmagic" karriercsúcsot jelentő 417 yardot passzolt, kiosztott 4 touchdown átadást, egyet pedig ő maga futott meg. DeSean Jackson és Mike Evans is lubickolt az irányító labdáival:

Olykor az elkapók segítsége is jól jött, tessék nézni Chris Goodwin csodálatos elkapását:

A Tampa végig vezetett a meccsen és végül 48-40-re győzött, ezzel megdőlt az NFL nyitóhetének pontrekordja. A Saints veterán QB-ja, Drew Brees is fantasztikus volt, tökéletesen játszott, de a védelem ezúttal is cserben hagyta.

2016 karácsonya óta először nem kapott ki a Cleveland

És ezt fokozni is lehet, 2004 óta először nem veszített az első fordulóban. Pedig az együttes mindent megtett a vereségért, de a saját bérvitája miatt Le'Veon Bell nélkül felálló Pittsburgh Steelers volt olyan kedves, hogy nem nyert a Browns otthonában. Igaz, a Steelers sem kezdett jól, Ben Roethlisberger háromszor is eladta a labdát, kétszer az élete első meccsét játszó Denzel Ward fülelte le a passzát. Ez itt a második interceptionje:

A Cleveland a negyedik negyedben már 14 pontos hátrányban volt, de ezt Carlos Hyde futásával és a visszatérő Josh Gordon elkapásával sikeresen ledolgozta.

Sőt, a rendes játékidő vége előtt a győzelemért támadt a hazai együttes, de az új irányító, Tyrod Taylor kissé túlvállalta magát és eladta a labdát.

Jöhetett a hosszabbítás, amelyben először a Steelers rúgott mellé egy mezőnygólt a győzelemért, majd a túloldalon a Brownsét blokkolták, így 21-21-es döntetlennel ért véget az AFC északi rangadója. 1971 óta nem született iksz a nyitóhéten.

Ez a Kansas tényleg félelmetes

Tyreek Hill, a Kansas City Chiefs értelmezhetetlenül gyors elkapója azt mondta, mindenki meg fog lepődni a KC támadópotenciálján. Új támadókoordinátor ide, új irányító oda, úgy tűnik, Hill igazat mondott, és a bizonyításért ő tett a legtöbbet. A Los Angeles Charges elleni csoportmeccset egy 91 yardos visszahordott touchdownnal kezdte, majd Patrick Mahomes lézerét vitte be hatpontosra.

BREAKING: Tyreek Hill is fast pic.twitter.com/lkJWgvcvkz — Eric Rosenthal (@ericsports) 2018. szeptember 9.

Mahomesnak egyébként ez volt pályafutása első TD-passza, ezt még három követte, ezek közül eggyel ugyancsak Hillt vette célba, aki végül 7 elkapással, összesen 268 yarddal és 3 hatpontossal zárt, a Chiefs pedig 38-28-ra győzött.

Hősies visszatérők

Az Indianapolis Colts irányítója, Andrew Luck 2017. január 1-je óta először lépett pályára, tavaly egy makacs vállsérülés miatt a karrierje is veszélybe került. Luck nem játszott rosszul a Cincinnati elleni nyitómeccsen, pedig rendesen aprították, Shawn Williamst például kizárták (teljesen jogosan) ezért az ütésért:

Luck aztán kiosztotta 616 nap után az első TD-passzát, a célpont az új tight end, Eric Ebron volt.

A Bengals ellen viszont ez nem volt elég, fordított a vendégcsapat, végül pedig Clayton Fejedelem visszahordott touchdownjával el is döntötte a meccset, 34-23-ra nyert a Cincy.

A szélvészgyors elkapó, John Ross (tavaly rekordot állított fel, amikor 40 yardott 4,22 másodperc alatt futott le) végre elkönyvelhette élete első elkapását, ami történetesen touchdown lett.

Aki viszont úgy tért vissza, hogy győzelemre vezette csapatát, az nem más, mint

a valaha volt legdrágább játékos, Aaron Rodgers.

A Green Bay Packers irányítója a Chicago Bears elleni örökrangadó második negyedében sérült meg 10-0-s hátrányban. A helyére érkező, teljesen vakon lévő Deshone Kizer még ebben a játékrészben kétszer eladta a labdát, mindkét alkalommal a Bears friss szerzeménye, minden idők legdrágább védője, Khalil Mack volt az elkövető, aki ráadásul a második lopott labdát visszavitte touchdownra.

A Chicago még egy mezőnygólt hozzátett az előnyhöz, 0-20-nál aztán Aaron Rodgers úgy gondolta, ideje visszajönni. A negyedik negyedben megrázta magát, majd végigvezetett három, egyenként 75 yardnál hosszabb támadást, szebbnél szebb passzokkal. Ez volt a győztes átadás:

A Packers tehát fordított Rodgersnek köszönhetően és 24-23-ra győzött.

Buffalóban rohamléptekkel halad a leépítés

Az előző szezon legkiélezettebb versenyfutása az AFC utolsó playoffhelyéért zajlott a Buffalo Bills és a Baltimore Ravens között. Végül előbbi csapat örülhetett, miután utóbbit a Cincinnati legyőzte az utolsó fordulóban, így Joe Flaccóékat fűtötte a visszavágási vágy. Buffalóban annyira megörültek a rájátszásnak, hogy szisztematikusan elkezdték leépíteni a csapatot, elengedték Tyrod Taylort, majd hozták AJ McCarront, akit aztán tovább is adtak. Közben draftolták Josh Allent, végül mégsem ő lett a kezdőirányító, hanem az a Nathan Peterman, aki már tavaly is bebizonyította, hogy közel sem NFL-szintű játékos. A Ravens rettegett védelme az első pillanattól kezdve terrorban tartotta Petermant és a Buffalo támadóit, az irányítót már a második negyedben le kellett cserélni, annyira reménytelenül játszott, igaz, Allen debütálása sem sikerült fényesebben. Aki tudja, hogy például itt Peterman kit és mit látott, legyen kedves és írja meg nekünk.

The Nathan Peterman experience, everyone pic.twitter.com/zKDmVZRhGv — Sung Min Kim (@sung_minkim) 2018. szeptember 9.

A túloldalon Flacco hozta a kötelezőt, a végén az újonc Lamar Jacksont is bedobták a helyére, az eredmény pedig nem is lehetett más, mint kiütés, a Ravens 47-3-ra győzött és visszavágott.

Csak a szokásos gátfutás és mérföldkövek

Izgalmas dobópárbajt hozott a 2014-es Super Bowl visszavágója, a Denver-Seattle mérkőzés. Russell Wilson és a Broncos új irányítója, Case Keenum 3-3 TD passzt jegyzett, de összesen ötször el is adta a labdát két QB. Mégsem passzokhoz, hanem futójátékhoz köthető a meccs jelenete, a Seahawks running backje, Chris Carson ugrotta át látványosan Bradley Robyt.

Chris Carson with the ridiculous hurdle pic.twitter.com/FwC7CDtgC5 — Def Pen Sports (@DefPenSports) September 9, 2018

Az összecsapást végül a Broncos nyerte 27-24-re, a kitűnő linebacker, Von Miller háromszor is földre vitte Wilsont, amivel összesen 86,5-nél jár, ez klubcsúcs, valamint bekerült az NFL legjobb 50 játékosa közé a vonatkozó kategóriában, mindössze 29 évesen.

Egy másik korszakos egyéniség, Adrian Peterson is gyönyörű mérföldkőhöz érkezett. A Washington Redskins néhány nappal ezelőtt igazolta le a veterán futót, aki a nyitóhéten futott touchdownjával belépett a századosok közé, ez a hetedik helyre jó az örökranglistán. Sőt, mivel 96 yardnyi futást is sikerült összehoznia, ő lett minden idők 10. legtöbb yardott megtett futója.

Career rushing touchdown number for Adrian Peterson pic.twitter.com/3aW1MGDcUj — Def Pen Sports (@DefPenSports) September 9, 2018

A Redskins neki is köszönhetően 24-6-ra győzött az Arizona Cardinals otthonában.

Ezek történtek még

A tavalyi NFC-döntős Minnesota Vikings 24-16-ra legyőzte a San Francisco 49ers csapatát, ezzel megvan Jimmy Garoppolo első NFL-veresége. Az irányító meglehetősen gyengén játszott, egy TD-passz mellett háromszor is eladta a labdát, ezekből egyszer a Vikings csinált touchdownt.

Az AFC tavalyi finalistái is jól kezdték a szezont. A Jacksonville a New York Giants vendégeként nyert 20-15-re, pedig az Óriásoknál bemutatkozott az idei draft második válaszottja, Saquon Barkley, méghozzá nem is akárhogyan.

A New England Patriots pedig a Houston Texans ellen győzött 27-20-ra, a 41 éves Tom Brady három TD-t dobott, egyet Rob Gronkowskinak, aki összesen 123 elkapott yarddal zárt.

NFL, 1. játékhét:

Green Bay Packers-Chicago Bears 24-23

Carolina Panthers-Dallas Cowboys 16-8

Los Angeles Chargers-Kansas City Chiefs 28-38

Denver Broncos-Seattle Seahawks 27-24

Arizona Cardinals-Washington Redskins 6-24

Miami Dolphins-Tennessee Titans 27-20

New York Giants-Jacksonville Jaguars 15-20

New England Patriots-Houston Texans 27-20

Cleveland Browns-Pittsburgh Steelers 21-21 - hosszabbítás után

Indianapolis Colts-Cincinnati Bengals 23-34

New Orleans Saints-Tampa Bay Buccaneers 40-48

Minnesota Vikings-San Francisco 49ers 24-16

Baltimore Ravens-Buffalo Bills 47-3

pénteken játszották:

Philadelphia Eagles-Atlanta Falcons 18-12

hétfőn játsszák:

Detroit Lions-New York Jets

Oakland Raiders-Los Angeles Rams