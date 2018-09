Rémálomszerűen kezdődött az NFL-újonc karrierje

A Nemzeti Futball Liga (NFL) első játékhetének zárónapján két mérkőzést rendeztek magyar idő szerint kedd hajnalban. A dupla Monday Night Football estéjén bemutatkozott Sam Darnold, a New York Jets újonc irányítója, aki aligha fogja elfelejteni azt a hullámvasutat, amelyen már az első meccsén keresztülment a Detroit Lions ellen. A másik összecsapáson a Los Angeles Rams a második félidőben bedarálta a hazai pályán játszó Oakland Raiderst, és rendkívül simává tette a kaliforniai rangadót.

Azzal, hogy Sam Darnold, a 2018-as újoncbörze harmadik választottja azonnal megkapta a New York Jets karmesteri pálcáját, az NFL történetének legfiatalabb kezdőirányítója lett. Hogy mennyire izgult a 21 éves fiú, azt tökéletesen mutatja, hogy élete első passzkísérletét rögtön megszerezte a Detroit védője, Quandre Diggs, és visszahordta touchdownra. Ráadásul Darnold keresztbe dobott a pályán, amelytől minden edzőnek égnek áll a haja.

Az újonc azonban hamar összeszedte magát és túllendült a hibán, vezetésével (és a védelem csúcsteljesítményével) a Jets fordított, és 48-17-re győzött Detroitban.

A mérkőzés után a New York védői elmondták, végig tudták, hogy a Lions sztárirányítója, Matthew Stafford milyen játékokat fog hívni, egyszerűen ismertek mindent. Stafford végül egyetlen touchdown passzt osztott ki, viszont négyszer is eladta a labdát, a végén már Matt Cassell játszott helyette, de abban sem volt sok köszönet. Így Matt Patricia, a New England Patriots korábbi védőkoordinátorának bemutatkozása főedzőként katasztrofálisra sikerült

Néhány ezer mérfölddel távolabb, Oaklandben a Raiders a Los Angeles Rams csapatát fogadta. A hazaiak is (régi-)új edzővel kezdték a szezont, 10 év után visszatért a ligába Jon Gruden, megdobták egy tízéves, 100 millió dolláros szerződéssel, ő pedig azonnal elkezdte saját ízlése szerint alakítani a csapatot. Ez meg is látszott a Raiders teljesen kilátástalan és fantáziátlan játékán, amely az első félidőben még jól tartotta magát és vezetett 13-10-re, a másodikban viszont megrázta magát a Rams, megfordította a meccset és 33-13-ra győzött. Derek Carr három interceptiont dobott, és hiába játszotta élete meccsét a veterán tight end, Jared Cook, ez most semmire sem volt elég.

NFL, 1. játékhét végeredményei:

Detroit Lions-New York Jets 17-48

Oakland Raiders-Los Angeles Rams 13-33

vasárnap játszották:

Green Bay Packers-Chicago Bears 24-23

Carolina Panthers-Dallas Cowboys 16-8

Los Angeles Chargers-Kansas City Chiefs 28-38

Denver Broncos-Seattle Seahawks 27-24

Arizona Cardinals-Washington Redskins 6-24

Miami Dolphins-Tennessee Titans 27-20

New York Giants-Jacksonville Jaguars 15-20

New England Patriots-Houston Texans 27-20

Cleveland Browns-Pittsburgh Steelers 21-21 - hosszabbítás után

Indianapolis Colts-Cincinnati Bengals 23-34

New Orleans Saints-Tampa Bay Buccaneers 40-48

Minnesota Vikings-San Francisco 49ers 24-16

Baltimore Ravens-Buffalo Bills 47-3

pénteken játszották:

Philadelphia Eagles-Atlanta Falcons 18-12