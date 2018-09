Dwyane Wade egy utolsó táncra még marad Miamiben

Magyar idő szerint hétfőre virradóra Dwyane Wade bejelentette, hogy egy utolsó szezonra még aláír az észak-amerikai profi kosárlabda-ligában (NBA) szereplő Miami Heat csapatához.

Az amerikai szupersztár egy videoüzenetben adta a világ és a Heat-drukkerek tudtára, hogy egy utolsó, 16. szezont is vállal még a floridai csapat színeiben.

"Mindig a magam útját jártam, legyen az jó vagy rossz. Most is így teszek, mert azt érzem, hogy nekem és a családomnak is ez legjobb. Szóval... tartsatok velem egy utolsó táncra, egy utolsó szezonra. Mindent odaadtam ennek a játéknak, és boldog vagyok, hogy így tehettem" – mondta a kamerába.

Wade az elmúlt négy hónapot gondolkodással töltötte, és még a múlt héten is a visszavonulás tűnt a legvalószínűbb forgatókönyvnek, bár a Heat egy helyet fenntartott a jövő héten kezdődő edzőtábor húszfős keretében. Bíztak a kapitány döntésében

Wade 2003-ban az első kör ötödik választottjaként került a Heathez, és a Chicago Bullsnál, illetve a Cleveland Cavaliersnél töltött másfél szezon kivételével teljes NBA-karrierjét Miamiban töltötte. 2006-ban oroszlánrészt vállalt a franchise első bajnoki címéből, olyannyira, hogy őt választották a döntő legértékesebb játékosának. Az aranykor 2011-14 közé esett, amikor LeBron Jamesszel és Chris Bosh-sal az oldalán zsinórban négy nagydöntőbe jutott be a csapat, melyek közül a két középsőt (2012 és 2013) meg is nyerte.

2009-ben az NBA legjobb pontszerzője volt, 12-szeres All-Star-válogatott, a Miami Heat történetében nála több meccset senki nem játszott, ő a klubrekorder a pontok, a gólpasszok, a labdaszerzések, a mezőnykísérletek és az értékesített mezőnydobások terén is.