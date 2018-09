Tom Bradyék megmentője egy korábbi drogfüggő lehet

A Nemzeti Futball Ligában (NFL) szereplő New England Patriots megszerezte a Cleveland Brownstól az elkapó Josh Gordont. A tavalyi Super Bowl vesztese minden követ megmozgat, hogy minőségi (vagy inkább elfogadható) elkapógárdát rakjon össze az irányító Tom Bradynek, ezért Gordon meglehetősen rossz előélete sem tartotta vissza a csapatot attól, hogy leigazolja.

Gordonról mi is írtunk tavaly, amikor majdnem három év szünet után visszatért az NFL-be. Karrierje során eddig 54 mérkőzést (több mint három teljes szezont) hagyott ki különböző eltiltások miatt, melyeket egytől egyik korábbi drogfüggőségének köszönhet. Egyetlen normális évében, 2013-ban azonban fenomenálisan játszott, és NFL-rekordot is felállított, miközben saját bevallása szerint nem is volt józan a meccseken.

Tehetsége alapján posztja legjobbjai közé sorolható, pályán kívüli ügyei miatt viszont megkapta a „liga ügyeletes renitense” bélyeget. A 2018-as szezonnak nagy reményekkel vágott neki csapatával együtt, végre nem volt balhéja nyáron, de az első meccs után (amelyen parádés touchdownt szerzett) megsérült, amikor egy reklámfotózáson meghúzta a combhajlítóját. Ráadásul másnap el is késett edzésről, a Brownsnál pedig ekkor telt be a pohár, és eladósorba rakta az elkapót.

A New England Patriots, amely a Tom Brady-Bill Belichick-érában még nem rendelkezett ilyen gyenge elkapósorral, mint most, kapva kapott az alkalmon, és egy ötödik körös draftjogért elhozta Gordont Clevelandből. Nem újdonság ez az elmúlt 20 év legjobb csapatától, amely rendszeresen begyűjtött olyan problémás játékosokat, akikről mindenki tudja, hogy tehetségesek, de magatartásbeli problémák miatt máshol megbuktak. Randy Moss óta (aki szintén nem volt egyszerű eset) Gordon a legtehetségesebb elkapója Bradynek, aki már 41 éves, a Patriotsnak tehát mindent meg kell tennie azért, hogy a következő 1-2 évben bajnokesélyes legyen az együttes. Ha Gordon meg tudja közelíteni 2013-as formáját, az jackpot a New Englandnek, ha nem, akkor sem bukott sokat Belichick.