Majdnem megverték a bírót az NFL legújabb idióta szabálya miatt

Bátran mondhatjuk, hogy a bombameglepetésekről szólt a Nemzeti Futball Liga (NFL) harmadik hétvégéje. Több olyan eredmény is született, amelyekre egészen biztosan kevesen számítottak, néhány vonatkozó rekord is megdőlt. Az elmúlt 20 év legszétesettebb csapata kiütte a bajnokesélyest, miközben a Cleveland megelőzte a New Englandet a tabellán. A meghökkentő végkimenetelek mellett újabb fantasztikus egyéni teljesítmények és csúcsok is születtek, na és persze néhány elképesztő megoldás is. A Green Bay Packers edzője, Mike McCarthy pedig majdnem megverte a bírót. Nézzük, mi történt vasárnap.

Ez nem meglepetés, ez szenzáció

Az NFL történetében legutóbb 1995-ben borult akkorát a papírforma, mint ezen a héten. Akkor a Dallas 17,5 pontos favorit volt a Washington ellen, a Redskins mégis nyerni tudott héttel. Most a Minnesota-Buffalo meccs előtt a Vikingst 16,5 ponttal tartották esélyesebbnek, a Bills azonban mindenki hatalmas megrökönyödésére - nincs szebb kifejezés - agyonverte a Minnesotát. Az a Bills, amely annyira rossz volt eddig, hogy az előző héten az egyik játékosa a meccs félidejében inkább visszavonult. Az újonc irányító, Josh Allen a hátára vette a csapatot, két touchdownt futott, egyet pedig passzolt. Megiramodásai közül az egyiket még évekig fogják mutogatni, ilyet ugyanis csak a legatletikusabb futóktól, vagy elkapóktól szoktunk látni.

A bevállalós irányító futott (repült) egy ilyen hatpontost is, amellyel megadta a meccs alaphangját.

A Bills végül 27-6-ra nyert (félidőben már 27-0 volt) Minneapolisban, ezzel megvan az első győzelme, pedig a szakértők szerint egy 0-16-os szezonmérleg sem lett volna elképzelhetetlen.

Drew Brees és Matt Ryan egymás ellen döntött rekordot

A New Orleansnak tavaly szokatlanul masszív volt a védelme, ebből kiindulva idén mindenki Super Bowl-esélyesnek kiáltotta ki a Saintset. A csoda azonban csak három napig tartott, visszatért minden a régi kerékvágásba, Breesék pedig csak őrült pontháborúban tudnak meccset nyerni. Ezt persze a nézők kevésbé bánják, az első hét után a harmadikon is a Saints meccse hozta a legnagyobb légipárbajt, most a csoportrivális Atlanta ellen. A Falconsban Matt Ryan életében először passzolt 5 touchdownt (ebből hármat az újonc Calvin Ridleynek), végül 374 yarddal és 148,1-es irányító-mutatóval zárt. Íme az egyik:

Utóbbi egyébként rekord, vesztes QB még sosem ért el ilyen magas számot.

A Saints ugyanis Brees vezetésével nyerni tudott, és ebben az irányító karjának és lábainak egyenlő szerep jutott. Először kiosztotta élete 6301. sikeres passzát, amivel megelőzte Brett Favre-ot az örökranglista élén.

A very special moment as Drew Brees sets the all-time @NFL record with 6,301 completions #NOvsATLpic.twitter.com/mAH99PtdmD — New Orleans Saints (@Saints) 2018. szeptember 23.

Majd teljesen szokatlan üzemmódra váltott, egy rá semennyire sem jellemző touchdownt futott a meccs végén, ezzel egyenlített a Saints:

A 38 éves irányító annyira belejött a szaladgálásba és a lábon szerzett TD-kbe, hogy a hosszabbításban ezzel a repüléssel szerezte meg a győzelmet a Saintsnek, amely 43-37-re nyert.

A Carolina Panthers 31-21-re győzött a Cincinnati Bengals ellen, a győztes csapat irányítója, Cam Newton szintén kétszer futott touchdown (és kétszer passzolt is), ezzel az NFL 1970-es összeolvadása óta először fordult elő, hogy három irányító is legalább két touchdownt szerzett lábbal (Allen, Brees és Newton). Teljes szereptévesztés.

Nagy visszatérések

Carson Wentz, a bajnok Philadelphia Eagles irányítója tavaly decemberben szenvedetett térdszalag-szakadást, azóta most lépett először pályára, azaz csapata nélküle hódította el a Vince Lombardi-trófeát. Ennek ellenére a harmadéves QB egyértelműen első számú a csapatnál, azonnal kezdett, amint zöld utat kapott az orvosoktól. Már az első negyedben megvillant, az újonc tight end, Dallas Goedert az ő átadásából szerezte meg élete első profi hatpontosát.

Úgy tűnik, Wentz bátorságán sem ejtett csorbát a súlyos sérülése, ugyanolyan elánnal futkározik, mint előtte.

Az Eagles végül nagy nehézségek közepette 20-16-ra legyőzte az Indianapolis Coltsot, és 2-1-es győzelem-vereség mutatóval áll. A túloldalon Adam Vinatieri újabb csúcsának örülhetnek, a legendás rúgó értékesítette 565. mezőnygólját is, amivel az örökranglista élére ugrott, megelőzve Morten Andersent.

JJ Watt, minden idők egyik legjobb passzsiettetője borzasztó időszakon van túl, az elmúlt két évben mindössze nyolc meccsen tudott pályára lépni. A szezonrajt sem sikerült neki igazán, a harmadik héten viszont végre a régi Wattot láthattuk. Háromszor vitte földre a New York Giants irányítóját, Eli Manninget, ez itt a harmadik:

735 nap telt el a legutóbb Watt-sack óta, a meccs viszont közel sem alakult ilyen jól csapatának, a Houston Texansnak, amely csúnyán beragadt a rajtnál, a Giants ellen szezonbeli harmadik vereségét is elszenvedte az együttes, a New York pedig a 27-22-es győzelemmel megszerezte első idei sikerét. A New York újonc futója, Saquon Barkley ismét megmutatta, miért is volt ő a 2018-as újoncbörze második választottja.

Majdnem bíróverést okozott az új szabály

Clay Matthews, a Green Bay linebackere majdnem akkora alakja az elmúlt évtizednek védőposzton, mint a már említett Watt. Igaz, kicsit öregszik már, de ebben az évben új erőre kapott, rendre odaér az ellenfél irányítójához. A baj csak az, hogy ezt többnyire szabálytalanul teszi, legalábbis az új regulák értelmében. Már az előző héten is zászlót dobtak rá a Minnesota ellen, az az eset a Packers győzelmébe került. Ezúttal is mintaszerűen vitte földre a Washington játékosát, Alex Smith-t, de valamiért megint szabálytalanságot ítéltek ellene, túlzott keménységre hivatkozva:

Tanítanivaló mozdulatsor, de mégsem szabályos az idei évtől kezdve. A Packers vezetőedzője, Mike McCarthy az ítélet láttán rettenetesen begurult (ez valószínűleg az utolsó csepp volt a pohárban az előző heti büntetés, valamint a Washington elleni borzasztó játék után), majdnem nekiment a játékvezetőnek, úgy kellett lefogni.

Mike McCarthy goes nuclear on the refs after yet another roughing the passer on Clay Matthews pic.twitter.com/DyhkOMxdOW — uSTADIUM (@uSTADIUM) 2018. szeptember 23.

A szezon előtt mi is foglalkoztunk azzal, milyen hatásai lehetnek az új szabályoknak, ez az eddigi legkirívóbb. A Redskins végül 31-17-re győzött, a sokadvirágzását élő Adrian Peterson 120 yardot és két touchdownt futott.

Ki állítja meg a Chiefst és a Ramst?

Egyáltalán van-e ellenszer a játékukra? A Kansasben Patrick Mahomes már az első félidőben NFL-rekordot döntött, senki nem passzolt az NFL történetében a szezon első meccsén 12-nél több TD-t, ő már a nagyszünet előtt 13-nál járt. Ráadásul amit Chris Conley-nak dobott, arra nehéz jelzőket találni:

Travis Kelce egykezes elkapása sem volt csúnya:

A Kansas 38-27-re győzött a San Francisco 49ers ellen, ahol a vereségnél jóval nagyobb gondot jelenthet Jimmy Garoppolo súlyosnak tűnő sérülése, az irányító valószínűleg keresztszalag-szakadást szenvedett ennél az esetnél:

Látványos megmozdulásokat és hazai, azaz Rams-győzelmet hozott a Los Angeles-i derbi. A Kosok egyelőre szintén verhetetlennek tűnnek, főleg amikor Jared Goff ihletett napot fog ki. Robert Woodsnak kettő, Cooper Kuppnak egy TD-t passzolt, utóbbiért az irányító és az elkapó is keményen megdolgozott:

A túloldalon hiába játszott jól Philip Rivers és Melvin Gordon is, a védelem nem bírt a Rams támadóival. Pedig a Chargers játékosaitól is futotta néhány akrobatikus jelenetre. Ez itt Gordon gátfutása:

Ez a Rivers-Mike Williams összjáték sem volt gyenge:

Valami nagyon nem stimmel a Patriotsnál

Azok után, hogy Tom Bradyék szinte kilátástalan támadójátékkal kikaptak a Jacksonville ellen, a csapat gyorsan megszerezte Josh Gordont. Persze a Jax ellen szinte mindenki szenved, a Detroit elleni összesen 10 szerzett pontra viszont nincs mentség. Brady élete egyik leggyengébb meccsét zárta, 133 passzolt yardját nem teszi ki az ablakba. A Lions cornerbackje, Darius Slay őt is megtréfálta egy interceptionnel:

A Lions hatalmas meglepetésre 26-10-re győzött, Matt Patricia tehát legyőzte mesterét, Bill Belichicket. A Patriots 1-2-es mérleggel áll, így az 1-1-1-gyel álló Cleveland is megelőzi. Ha ezt bárki megmondta volna a szezon előtt...

Bezzeg a Miami, amelyet szintén az alsóházba vártak! 3-0-s szezonkezdet, legutóbb egy negyedik negyedbeli fordítás az Oakland Raiders ellen. Ryan Tannehill három TD-átadást produkált (legutóbbi 11 meccséből 10-et megnyert az irányító), de az elkapó Albert Wilson is szerzett egy touchdownpasszt egy trükkös játék és Jakeem Grant elkapása után:

Sőt, Wilson maga is összehozott egy elkapott touchdownt, érdemes megnézni, hogy a célbaérés előtt elkezd pacsizni a csapattársal:

NFL, 3. játékhét:

Philadelphia Eagles-Indianapolis Colts 20-16

Atlanta Falcons-New Orleans Saints 37-43 - hosszabbítás után

Kansas City Chiefs-San Francisco 49ers 38-27

Miami Dolphins-Oakland Raiders 28-20

Minnesota Vikings-Buffalo Bills 6-27

Washington Redsking-Green Bay Packers 31-17

Carolina Panthers-Cincinnati Bengals 31-21

Jacksonville Jaguars-Tennessee Titans 6-9

Baltimore Ravens-Denver Broncos 27-14

Houston Texans-New York Giants 22-27

Los Angeles Rams-Los Angeles Chargers 35-23

Arizona Cardinals-Chicago Bears 14-16

Seattle Seahawks-Dallas Cowboys 24-13

Detroit Lions-New England Patriots 26-10

csütörtökön játszották:

Cleveland Browns-New York Jets 21-17

hétfőn játsszák:

Tampa Bay Buccaneers-Pittsburgh Steelers