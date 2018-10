Saját csapattársainak mutatott be a törött lábú játékos

Matt Nagy, a Chicago Bears nyáron kinevezett vezetőedzője máris elkezdte meghálálni a bizalmat. A magyar származású szakember érkezésével a csapat rég nem látott jó formát mutat, ráadásul a klub jövőjének szánt Mitch Trubiskyt is megtanította varázsolni. Alighanem ez volt az NFL 4. játékhetének a legnagyobb sztorija, de lehetne Tyler Eifert borzasztó sérülése, Earl Thomas félreérthetetlen bemutatása, vagy mondjuk a megannyi utolsó másodpercekben, vagy hosszabbításban kiharcolt győzelem is. Mi összeszedtük az összeset, hogy el lehessen dönteni, melyik volt a legfontosabb, leglátványosabb, vagy legbizarrabb.

Matt Nagy kihozta az állatot Mitch Trubiskyből

Nyáron egyértelmű szándékkal szerződtette a magyar származású szakembert a Chicago Bears: hozza ki a másodéves irányítóból, Mitchell Trubiskyből azt, amiről addig csak remélték, hogy benne van. Nagy tavaly a Kansas City támadókoordinátoraként Alex Smith-t élete legjobb szezonjához segítette, volt tapasztalata abban, hogy lehet egy QB teljesítményét új szintre emelni. Úgy néz ki, Chicagóban a közös munka gyümölcse a negyedik hétre érett be. A szezont remekül kezdő Tampa Bay Buccaneers ellen Nagy és Trubisky befűzte az oktatófilmet és gyakorlatilag megsemmisítette a floridai csapatot.

Ezzel a Trey Burtonnek adott touchdownnal kezdődött:

Majd Allen Robinsonnak is odavarázsolta a labdát, az elkapó első hatpontosát szerezte chicagóiként:

A fiatal irányító már az első félidőben 5 TD-átadásnál járt, és hogy ebben mennyi szerepe van Nagynak: tavaly Trubiskynek 330 passzkísérlet kellett, hogy hét touchdownt szerezzen összesen 12 mérkőzésen. Ekkor még John Fox volt az edző. Most 15 kísérletből tobott ötöt - fél meccs alatt. A harmadik negyed elején kiosztotta a hatodikat is, ezzel megdöntötte a patinás Bears klubrekordját, a csapat pedig 48-10-re nyert.

A túloldalon véget ért a "Fitzmagic-időszak", a második félidőben már az eltiltását letöltő Jameis Winston irányított.

Elhagyta a vakvágányt a New England

Tom Brady imád a Miami Dolphins ellen játszani, szerencséjére ezt évente kétszer megteheti. Nem is jöhetett volna jobbkor ez a mérkőzés a pocsékul rajtoló Patriots számára, hiszen egyszerre sikerült megkezdeni a felzárkózást és letörni a 3-0-s mérleggel kezdő Miami szarvát. Brady az elején még vétett egy eladott labdát, de aztán megrázta magát.

A második negyedben indult be a henger, ekkor három touchdownt is szerzett a New England, ráadásul nem is csúnyákat, kettőt meg is mutatunk.

Ez Cordarrelle Patterson 55 yardos akciója. Érdekesség, hogy a szélsebes receivernek volt még kettő elkapása, viszont azok összességében negatív yardot hoztak, így hiába az 55 yardos TD, végül 54 elkapott yarddal végzett.

Az eddig sokat szidott Phillip Dorsett rendkívül akrobatikus mozdulattal kapta el Brady passzát a célzónában.

Sőt, az újoncbörze első körében húzott futó, Sony Michel is megszerezte első NFL-touchdownját a meccs végén.

A Green Bay Packers sem kezdte túl fényesen az évet, de az előző héten az évtized meglepetését okozó Buffalo Bills ellen már visszatért minden a régi kerékvágásba. Aaron Rodgers nem hozott extrát, te azért odatett Jimmy Grahamnek egy TD-passzt, hogy a klasszis tight endnek meglegyen az első hatpontosa Packers-mezben.

Nem megy a bajnoknak

A Philadelphiának szépen lassan visszatérnek a sérültjei, az előző héten Carson Wentznek, most pedig Alshon Jefferynek örülhettek a szurkolók. Az Eagles a gyengébb kezdés után kezdte bedarálni a Tennessee-t, a már említett két játékos közös akciója is kellett hozzá.

A Titans azonban nem adta fel, 3-17-ről 20-17-re fordított, végül az Eaglesnek kellett egy mezőnygóllal hosszabbításra mentenie a találkozót. Ott a címvédő egy ugyanilyennel került előnybe, az ellentámadásból azonban a hazai együttes kihasználta a Philly védőinek szerencsétlenkedéseit, végül Corey Davis karrierjének első touchdownjával a győzelmet is megszerezte.

Az Eagles (a tavalyi Super Bowl-vesztes Patriotshoz hasonlóan) két győzelemmel és két vereséggel áll.

Horrorsérülést szenvedett az NFL egyik legpechesebb játékosa

A Cincinnati Benglas tight endjéről, Tyler Eifertről mindenki tudja, hogy mennyire tehetséges fiatalember. A "ha egészséges tudna maradna, posztja egyik legjobbja lehetne" jelzővel idén szeretett volna végleg szakítani, bár nem igazán kezdte jól az évet. Igaz, az első három hétvégén nem szenvedett sérülést, ami nála már előrelépésnek számít, hiszen az eddigi 80 mérkőzésen, amelyeken pályára léphetett volna, 41-ről hiányzott.

Az Atlanta Falcons ellen már az első negyedben megszerezte szezonbeli első hatpontosát.

Aztán jött a harmadik játékrész, és az, amitől mindenki retteg: egy kivédhetetlen eset, amikor az emberre úgy esnek rá, hogy nem tehet semmit. Eifert bokájával is ez történt, a videó megtekintését kizárólag erős idegzetűeknek ajánljuk.

Not again! Poor Tyler Eifert, horrible luck. pic.twitter.com/xj0ohTT9Wy — Warren Sharp (@SharpFootball) 2018. szeptember 30.

A 28 éves játékos bokatörést szenvedett és a szalagjai is megsérültek, természetesen a szezon további részét (ismét) ki kell hagynia. A páratlan pechszériája tehát nem ért véget, de Twitteren már fogadkozik, hogy jövőre ismét ott lesz a pályán. Drukkolunk neki!

Maga meccs egyébként parádés pontháborút hozott, mindkét támadóegység villogott. A Falconsnál az újonc Calvin Ridley megint elkapott két touchdownt és sokáig úgy tűnt, az Atlanta ezúttal nem tudja úgy elveszíteni a meccset, mint múlt héten a New Orleans ellen, de ekkor jött a jó öreg Andy Dalton-AJ Green páros, amely az utolsó pillanatban megszerezte a győzelmet a Bengalsnak.

Nemcsak Eifert, de a Falcons is elképesztően szerencsétlen. A megtépázott védelem egy iskolás csapatot sem tudna megállítani jelenlegi formájában, így hiába sziporkázik folyamatosan Matt Ryan, vagy az egész támadóegység, a Falcons 1-3-as mérleggel áll.

És hogy mennyire nem a támadókon múlik: 1936 óta azoknak a csapatoknak, amelyek hazai pályán legalább 36 pontot szereznek egy adott meccsen, emellett a labdát sem adják el, 402 győzelem és 4 vereség a mérlegük. A négy vereségből kettőt a Falcons hozott össze az elmúlt két héten.

Kabbe gyíkok, én leléptem

Valószínűleg Eric Cartman örök klasszikusa futott át az elmúlt évek legjobb söprögetőjének, Earl Thomasnak az agyán az Arizona Cardinals elleni mérkőzésen. Csapata, a Seattle Seahawks nem csinál titkot abból, hogy szeretne túladni rajta, ráadásul ez éppen a meccs előtt látott napvilágot. Thomas szerződése a szezon végén lejár, szabadon igazolhat akárhova, és valószínűleg most láthattuk utoljára Seahawks-mezben, mivel lábtörést szenvedett. Az őt szállító kiskocsiról aztán nem túl kedvesen el is köszönt a csapattársaktól.

Az már szinte mellékes, hogy a mérkőzést megnyerte a Seattle az eddig nyeretlen Cardinals ellen. Russell Wilson ezúttal nem adott touchdownapasszt, viszont elképesztő blokkot igen.

A győzelmet egyébként a "Lengyel Ágyú", Sebastian Janikowski szállította ezzel a mezőnygóllal.

Szuper futók szuper megmozdulásai

A New York Giants-New Orleans Saints összecsapás két rendkívül tehetséges fiatal futó, a másodéves Alvin Kamara és az újonc Saquon Barkley parádéját ígérte. Élőbbi végül élete egyik legjobb teljesítményével rukkolt elő, 134 futott és 47 elkapott yardja mellett három touchdownt is betett a közösbe. Az utolsónál meg sem állt az öltözőig.

Barkley számai ugyan elmaradtak Kamaráétól, de egy látványos TD neki is összejött. Tessék figyelni az az ugrást. Nem is ugrást, repülést!

Nice hangtime @Saquon! Giants get the TD + 2 and its 26-18 Saints pic.twitter.com/x3E4yuYsYr — New York Giants (@Giants) 2018. szeptember 30.

A Cleveland csapatában is az újoncok villogtak. Baker Mayfield először kezdett az NFL-ben, igaz, az újoncbörze első választottja rögtön eladta a labdát, amiből a hazai Oakland szerzett vezetést.

Az irányító tudott javítani, itt Jarvis Landryt találta meg a célzónában.

De nem ő, hanem a szintén elsőéves Nick Chubb vitte el a showt csapaton belül, két fantasztikus futással.

Más kérdés, hogy az eddig jól muzsikáló clevelandi védelem nem tudott mit kezdeni az oaklandi támadókkal, így a Raiders hosszabbításban megszerezte első győzelmét, Jon Gruden fellélegezhet.

A dallasi Ezekiel Elliott számára is döcögősen indult az idény, de a Detroit Lions ellen megmutatta, miért tartják az NFL egyik legjobb futójának. 152 yardot szerzett futásból, ehhez további 88-at és egy touchdownt tett hozzá elkapásból.

A meccs végén pedig jött az újonc rúgó, Brett Maher és megszerezte a győzelmet a Cowboysnak.

NFL, 4. játékhét:

Pittsburgh Steelers-Baltimore Ravens 14-26

Oakland Raiders-Cleveland Browns 45-42 - hosszabbítás után

Arizona Cardinals-Seattle Seahawks 17-20

Los Angeles Chargers-San Francisco 49ers 29-27

New York Giants-New Orleans Saints 18-33

New England Patriots-Miami Dolphins 38-7

Tennessee Titans-Philadelphia Eagles 26-23 - hosszabbítás után

Atlanta Falcons-Cincinnati Bengals 36-37

Chicago Bears-Tampa Bay Buccaneers 48-10

Dallas Cowboys-Detroit Lions 26-24

Green Bay Packers-Buffalo Bills 22-0

Indianapolis Colts-Houston Texans 34-37 - hosszabbítás után

Jacksonville Jaguars-New York Jets 31-12

csütörtökön játszották:

Los Angeles Rams-Minnesota Vikings 38-31

hétfőn játsszák:

Denver Broncos-Kansas City Chiefs