Hiába való volt a Beckham-show

A Nemzeti Futball Ligában (NFL) néha egy-egy hősies teljesítmény sem elég a sikerhez. Az amerikaifutball a világ egyik legösszetettebb csapatsportja, ahol ha egyvalakinek rossz napja van, azt az egész együttes megsínyli. Főleg, ha egy irányítóról, vagy egy bizonytalan rúgóról van szó. A 2018-as szezon ötödik fordulója tökéletes példákat szolgáltatott arra, hogy mennyire állhat vagy bukhat egy-egy mérkőzés kimenetele mindössze egy játékos teljesítményén. A feledés homályába merülhet egy történelmi este, ha az ellenfélnél valaki szintén rekordot állt fel. Ez a vasárnap sem volt eseménytelen.

Odell Beckham elkezdte megszolgálni a pénzét, de az utolsó szó egy rúgóé volt

Amikor a New York Giants elkapója nyáron aláírt 5 évre 90 millió dollárért, posztja valaha volt legjobban fizetett játékosa lett. Sokan csóválták a fejüket, mondván OBJ tényleg elképesztően tehetséges srác, de fejben valami nagyon nem stimmel vele, ráadásul egy borzasztó sérülésből tért vissza. Az idei szezon első négy hetében valóban kidobott pénznek tűnt az a 90 millió, az ötödiken viszont megérkezett a várva várt Beckham-show. Már a meccs legelején villantott valamit abból, ami mára a védjegyévé vált, azaz jött az egykezes elkapás.

Nem sokkal később ismét a frászt hozta a Giants szurkolóira, amikor egy punt után elejtette a labdát, amit megszerzett a Carolina Panthers és touchdownt csinált belőle, Colin Jones volt a legszemfülesebb.

Beckham gyorsan megrázta magát, és bemutatta azt a játékot, amiről mindenki azt hitte, hogy a meccs, de akár a forduló legszebb jelenete is lehet. Egy kis trükközés után ezúttal ő volt az, aki passzolt, sikerült odadobnia a labdát az újonc futónak, Saquon Barkley-nak, aki meg sem állt a célterületig. Ez volt OBJ első NFL-es touchdownpassza.

A Giants védelme azonban cserben hagyta a támadókat, a New York-i csapat folyamatosan futott az eredmény után, ilyen touchdownokat engedett a Panthersnek:

A mérkőzés hajrájában aztán megint jött Beckham Jr., ezúttal újabb parádés elkapással jelenetkezett, amit touchdownt ért. Ki gondolná, hogy ez volt az első hatpontosa 2017. október 8. óta?

A Giants egy perccel a rendes játékidő vége előtt átvette a vezetést egy ponttal, a védelem pedig megállította a Panthers utolsó támadását, Cam Newtonék csak 45 yardig tudtak eljutni. Ami azt jelentette, hogy a Carolina rúgójának, Graham Ganónak 63 yardról kellett volna berúgnia a győztes gólt. Az NFL-csúcs 64 yard, Gano egyéni rekordja 59. Viszont nem volt választása, muszáj volt megpróbálnia. Ez lett belőle:

Ugyanez spanyolul:

The Spanish radio call of Graham Gano’s 63 yard game winner deserves an academy award pic.twitter.com/2kRT10iRvf — NOTSportsCenter (@NOTSportsCenter) 2018. október 8.

Ezzel az elképesztő rúgással a Carolina megszerezte a győzelmet (33-31), míg Beckham teljesítménye eltűnik a süllyestőben. Pedig ő lett az NFL első játékosa, aki legalább 50 yardot passzolt és 130-at elkapott, valamint mindkét formában összehozott egy TD-t.

Pittsburghben labdát szültek a célterület kellős közepén

A játékhét egyik legjobban várt mérkőzése volt a Pittsburgh-Atlanta találkozó, amely igazi pontháborút ígért. Az NFL leghetetségesebb elkapói közül négy (a Steelersnél Antonio Brown és JuJu Smith-Schuster, a Falconsnál Julio Jones és Calvin Ridley) is pályára lépett, a pisztolypárbaj azonban végül elmaradt. Az Atlanta az első félidőben tudta csak szorossá tenni az összecsapást, de nem a sztárelkapóknak köszönhetően, míg a Steelersnél JuJu már ekkor főszerephez jutott. Bemutatott egy parádés TD-elkapást, majd az ünneplések koronázatlan királya most is előhúzott valamit a tarsolyból, szó szerint megszülte az a labdát, amit megfogott.

A szülést levezénylő James Conner egyébként ismét fenomenálisan játszott, 110 futott yardja mellé szerzett további 75-öt elkapásból, plusz két hatpontost is, de Brown pontgyártása sem maradt el, így végül a Steelers 41-17-re kiütötte a Falconst. A speciális egység is odatette magát, Danny Smith koordinátor örömmel kérődzhetett az oldalvonal mellett, megdöntve ezzel a rágózás nem hivatalos világcsúcsát.

Danny Smith putting a beatdown on this entire pack of gum pic.twitter.com/V7Nv06BqSu — Barstool Sports (@barstooltweetss) 2018. október 7.

Sima lett az előrehozott döntő

Habár a Patriots csapatát nem szabad leírni, nem sokan lépődnének meg, ha januárban az AFC főcsoport döntőjében a Kansas City Chiefs és a Jacksonville Jaguars találkozna, azaz a fékezhetetlen támadósor összecsapna a legkeményebb védelemmel. Ebből láthatott most mindenki ízelítőt, ami azonban a vártnál jóval kevesebb izgalmat tartogatott. A Chiefs gyakorlatilag végig uralta a meccset, és bár Patrick Mahomes most nem villogott (sőt, megdobta pályafutása első interceptionjét), a védelem megrázta magát, és négyszer is elcsípte Blake Bortles passzát, amelyek közül az egyiket Chris Jones touchdownra is váltott.

Egy másiknál szintén előkerült egy szépen megtervezett ünneplés, amelyet lehet, hogy a magyar Face Team kosárcsapattól "loptak" a kansasiek.

A vége 30-14 a KC-nek, amely 5-0-s mérleggel áll, a Jacksonville-nek (és Bortlesnek) össze kell szednie magát, ha komolyan gondolja a Super Bowlt.

A bajnok továbbra is csak árnyéka önmagának

A Philadelphia döcögős szezonkezdetét bátran lehetett a kezdők sérüléseire fogni, mostanra azonban szinte a teljes csapat hadra fogható. Visszatért Carson Wentz, Alshon Jeffery, Jay Ayaji és Jason Peters is (igaz, az ő játékában egyre kevesebb a köszönet), de a csapatnak mégsem megy. Vasárnap a januári NFC-döntő visszavágóján az eddig szintén szenvedő Minnesota a félidőben már 17-3-as előnyben volt, a védelem rendre kulcspillanatokban szerzett labdát. Az egyik ilyen után Linval Joseph meg sem állt az Eagles célterületéig.

Aztán hatalmas gengszerként próbálta túlélni a futást.

A Vikings elkapója, Adam Thielen NFL-rekordot állított fel a meccsen, 1970 óta ő az első játékos, aki a szezon első öt meccsén egyaránt 100-nál több yardot szerzett elkapásból. Ráadásul nem is csúnyákkal, ez a legutóbbi mutatványa:

Az Eagles a második félidőben szorosabbá tudta tenni a rangadót, de reális esélye nem volt a győzelemre, a 23-21-es vereség után 2-3-as mérleggel áll a címvédő, a Minnesota 2-2-1-gyel.

Rúgók a mennyben, rúgók a pokolban

Graham Ganóról már esett szó feljebb, a Panthers irányítója, Cam Newton a bravúros győztes után azt nyilatkozta, hogy egyszer egy bölcs ember azt mondta neki, minden irányító maximum annyira jó, mint a csapat rúgója. A "kickerek" bizony meccseket dönthetnel el teljesítményükkel, hihetetlen sok múlhat azon, hogy fejben rendben vannak-e, vagy mennyire remeg a lábuk. Mason Crosby, a Green Bay Packers rúgója biztosan bal lábbal kelt fel vasárnap, és talán jobb lett volna, ha azzal is rúg. A Detroit Lions elleni csoportrangadón félelmetesen gyengén játszott, pedig már 11. idényét tapossa a csapatnál, amellyel Super Bowlt is nyert. Első négy (!) mezőnygól-kísérletét elhibázta, emellett egy jutalompontot is mellérúgott, végül a meccs utolsó pillanataiban, már-már tét nélkül értékesített egy hárompontost. Hiába játszott szinte hibátlanul Aaron Rodgers (442 yard, 3 touchdown), Crosby megpecsételte a csapat sorsát, a Detroit végül 31-23-ra győzött. Ha utána számolunk, hogy 13 pont maradt Crosby lábában...

Ez a harmadik volt, a kommentátor már ekkor szörnyülködött, és hol volt még a vége. Rodgers egyébként van olyan jó csapatember, hogy ne essen neki Crosby-nak, sőt.

Aaron Rodgers gives Mason Crosby a hug after he made 1st FG in 6 tries today



(via @thecheckdown) pic.twitter.com/YWDxCFVZMp — Bleacher Report (@BleacherReport) 2018. október 7.

Persze voltak meccsek, ahol a rúgók váltak hősökké. Buffalóban Steven Hauschka döntött a Tennessee Titans ellen.

A hosszabbításba torkolló texasi csúcsrangadón Ka'imi Fairbairn szerezte meg a győzelmet a Houstonnak.

A Cleveland Browns is túlórázott (immáron harmadjára öt hét alatt), és bár Greg Joseph a Baltimore ellen egy mezőnygólt és egy extrapontot is elhibázott, a hosszabbításban már betalált, az elmúlt évek vicccsapata öt forduló után nem áll negatív mérleggel!

Nem csak Odell Beckham képes zseniális elkapásokra

Sőt, más is tud egy kézzel elkapni. Például a korábbi irányító, de már évek óta elkapóként játszó Terrelle Pryor.

Csapattársa, Robby Anderson sem akart lemaradni, két hosszú touchdownt is szerzett a New York Jetsnek és az újonc irányítónak, Sam Darnoldnak. Itt van a második.

Sam Darnold goes DEEP.



And he's got Robby Anderson AGAIN! SIX!



: CBS #Jetspic.twitter.com/efxHAvVY5F — NFL (@NFL) 2018. október 7.

Nem szeretnénk a Jets érdemeit kisebbíteni, de a vasárnapi Denver ellen valószínűleg bármely csapat sziporkázott volna. A New York 323 yardott szerzett futásból, ami az évezred 12. legmagasabb száma, pedig a Broncosnak (állítólag) remek a futás elleni védelme. Más kérdés, mennyire teszik oda magukat a játékosok, amikor edzőt akarnak buktatni. Valahogy mégiscsak rá kell ébreszteni Vance Joseph-et, hogy ez a karrier nem neki való.

A texasi csúcstalálkozón DeAndre Hopkins mozdulatai miatt ugrott talpra az egész állam.

A Lions nem csak Crosby bénázásának köszönhette a győzelmet, Kenny Golladay és Marvin Jones Jr. is sokat tett érte.

Blake Bortles nem mindig talált embert a passzaival (28 rontott kísérleténél senki sem hibázott többet az elmúlt hét évben), de ha igen, annak is bravúrszaga volt. DJ Charkról eddig nem sokat hallottunk, most nevet szerzett magának.

Az Arizona győzelmével már nincs nyeretlen csapat a mezőnyben, az újonc irányító Josh Rosen első megmozdulása ez volt a San Francisco ellen.

A Los Angeles Rams is robog tovább és szintén 5-0-val áll, igaz, kis híján elveszítette a veretlenségét a Seattle-lel szemben, ahol Russell Wilson ismét kitett magáért, itt David Moore-t játszotta meg.

És a végére egy kakukktojás. A Miami Dolphins irányítója, Ryan Tannehill egészen komikus módon adta el a labdát, ami pont az arra jára Michael Johnson ölébe pottyant, ő pedig visszahordta touchdownra, elősegítve a Cincinnati elképesztő fordítását.

NFL, 5. játékhét:

Philadelphia Eagles-Minnesota Vikings 21-23

Seattle Seahawks-Los Angeles Rams 31-33

Los Angeles Chargers-Oakland Raiders 26-10

San Francisco 49ers-Arizona Cardinals 18-28

Houston Texans-Dallas Cowboys 19-16 - hosszabbítás után

Buffalo Bills-Tennessee Titans 13-12

Cleveland Browns-Baltimore Ravens 12-9 - hosszabbítás után

Detroit Lions-Green Bay Packers 31-23

Kansas City Chiefs-Jacksonville Jaguars 30-14

Pittsburgh Steelers-Atlanta Falcons 41-17

Carolina Panthers-New York Giants 33-31

Cincinnati Bengals-Miami Dolphins 27-17

New York Jets-Denver Broncos 34-16

csütörtökön játszották:

New England Patriots-Indianapolis Colts 38-24

hétfőn játsszák:

New Orleans Saints-Washington Redskins