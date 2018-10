NHL: hatalmas verést kapott a címvédő Washington

A címvédő Washington Capitals súlyos, 6-0-s vereséget szenvedett a New Jersey Devils vendégeként az észak-amerikai profi jégkorongliga (NHL) legutóbbi játéknapján.

A hazaiaknál Kyle Palmieri két gólt ütött, a kapuban Keith Kinkaid 21 lövést hárítva produkált hibátlan meccset.

Szintén hat gólt szerzett a Colorado Avalanche csapata, amely a Buffalo Sabres vendégeként győzött 6-1-re. A denveri együttesben Nathan MacKinnon két gólig, Mikko Rantanen három gólpasszig jutott. Továbbra sem megy a Vegas Golden Knightsnak, amely ezúttal Pittsburghben kapott ki 4-2-re. A Penguins szélsője, Phil Kessel klasszikus mesterhármast ütött, ehhez kellett egy botcsere is.

A Toronto fiatal amerikai centere Auston Matthews továbbra is ipari mennyiségben termeli a gólokat, öt mérkőzés után már kilencnél jár, ez több, mint amennyit nyolc csapat lőtt eddig. A Detroit Red Wings elleni győztes összecsapáson is kétszer köszönt be. A Maple Leafs védője, Morgan Rielly pedig NHL-rekordot döntött, ő az első hátvéd, aki 12 pontot szerzett a szezon első öt mérkőzésén, megelőzve a legendás Bobby Orrt.

Születtek szépségdíjas találatok is, ez itt Marcus Sörensené a New York Rangers-San José Sharks meccsről, emberhátrányban:

Ezt pedig a bostoni David Pastrnak lőtte az Edmonton Oilersnek:

És egy kisebb tömegjelenet a végére. A Nashville-Winnipeg csoportrangadón kissé elszabadultak az indulatok:

Eredmények:

New Jersey Devils-Washington Capitals 6-0

Boston Bruins-Edmonton Oilers 4-1

Buffalo Sabres-Colorado Avalanche 1-6

Florida Panthers-Columbus Blue Jackets 4-5

New York Rangers-San Jose Sharks 3-2 - hosszabbítás után

Pittsburgh Penguins-Vegas Golden Knights 4-2

Detroit Red Wings-Toronto Maple Leafs 3-5

Montreal Canadiens-Los Angeles Kings 0-3

Tampa Bay Lightning-Vancouver Canucks 1-4

Minnesota Wild-Chicago Blackhawks 4-3 - hosszabbítás után

Nashville Predators-Winnipeg Jets 3-0

St. Louis Blues-Calgary Flames 5-3