McGregor gyáván mentegetőzött, miután Habib péppé verte

Újabb és újabb felvételek látnak napvilágot a Conor McGregor-Habib Nurmagomedov UFC középsúlyú címmérkőzésről és az azt követő tömegverekedésről. Most az is kiderült, mi hangzott el az oktagonban a küzdelem során.

A világraszóló botránnyal és hatalmas tömegverekedéssel végződő címmérkőzésről kikerülő legfrissebb videóból immár egyértelművé válik, amit eddig is tudni – de legalábbis sejteni – lehetett: Conor McGregor a meccseit felvezető verbális terrort igazából nem gondolja komolyan. A legújabb felvételen az látszik és hallatszik (miután megtisztították a háttérzajtól), hogy az írt alaposan elverő Nurmagomedov miközben a földön csépeli McGregort, azt kiabálja neki, hogy: „Na! Na, mi van? Most beszélj!”

Miután véget ért az összecsapás – a dagesztáni a negyedik menetben egy fojtással kopogásra kényszerítette az írt –, McGregor azt mondja: „Ez csak üzlet. Ez csak üzlet” – egyértelművé téve, hogy a sok fröcsögés, az ellenfelek és családtagjainak becsmérlése csak arra való, hogy minél több fizető nézőt ültessen le a tévé elé (az, hogy a helyszínen telt házas egy McGregor-meccs, szinte nyilvánvaló).

Így, ha szigorúan vesszük, nem is a szavait meg nem válogató írnek kellene bocsánatot kérnie (vagy nem csak neki), hanem az őt színtiszta üzleti érdekből felbujtó promóciós szervezetnek, az UFC-nek is. Erre nyilván soha nem fog sor kerülni, valószínűbb, hogy a két harcos kap büntetést, közülük is a meccs után a fejét valóban elveszítő dagesztáni számíthat súlyosabb ítéletre, hiszen az UFC és annak vezetője, Dana White eddig minden esetben McGregor mögött állt, és mostani kommunikációjukban is egyértelműen jelezték, hogy az ír bajnok pártját fogják.