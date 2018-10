Kiütötték a biztonsági őrt, cserébe megkapta a labdát - videó

Jókora közhely, de ezen a héten is bizonyítást nyert: az NFL a centik játéka. Ennyin múlik, hogy egy csapat nyer, vagy veszít, ráadásul a rövid szezon miatt ez sok csapatnak a rájátszásába is kerülhet. Megremeghet egy rúgó lába a győztesnek szánt mezőnygólnál, vagy éppen centiméterek hiányoznak ahhoz, hogy a labda bekerüljön a célterületre az utolsó játéknál. Ahogy Miamiban a pálya szélén álló biztonsági ember testi épsége is múlhat ennyin. Nézzük, mi történt a 7. játékhéten, ahol az őrült végjátékok mellett nem mindennapi sztorik is napvilágot láttak.

Tom Brady és a New England megúszta a szezon legszebb játékát

Parádés izgalmakat és jeleneteket hozott a New England Patriots-Chicago Bears összecsapás. A vendégek másodéves irányítója, Mitch Trubisky ezúttal nemcsak passzaival, hanem futásaival is felhívta magára a figyelmet. Például úgy szerzett 8 yardos touchdownt, hogy előtte 72 yardot tett meg.

Emellett volt még egy szép megiramodása, amikor több védőt is kicselezve 39 yardot szaladt.

Az ellenfél legendája, Tom Brady sem akart lemaradni az ifjonc mögött, három touchdownpasszt dobott, de ezen a meccsen a Patriots speciális egységét érdemes kiemelni, amely két TD-t is szerzett. Először Cordarrelle Patterson hozott össze egy hatpontost egy 95 yardos kickoff utáni visszahordásból.

A mérkőzés vége felé pedig egy blokkolt punt után Kyle Van Noy robogott vissza a labdával a Bears célterületéig.

A Patriots két touchdownnyi előnyt épített ki a hajrára, de ebből egyet ledolgozott a Bears. Az utolsó támadást is a vendégcsapat vezethette, de idő híján a legutolsó játéknál egy hosszú passzt, azaz Hail Maryt kellett bemutatnia Trubiskynek. Ez nagyjából azt jelenti, hogy az irányító jó messziről elhajítja a labdát a célterület felé, aztán imádkozik, hogy ott valamelyik csapattársa kapja el. Aaron Rodgers a jelenkor nagy mestere ebben, de most Trubiskynek is sikerült elkapót találnia, Kevin White csípte el az 54 yardos bombát labdát. Egy dolog hibádzott azonban: 55 yardot kellett volna megtenni, White viszont nem tudta beverekedni magát az end zone-ba, a mérkőzés pedig véget ért, a New England megmenekült és 38-31-re győzött.

Az NFL történetének legjobb rúgója a legrosszabbkor hibázott

A várakozásoknak megfelelően a forduló egyik legszorosabb csatáját hozta a Baltimore Ravens-New Orleans Saints rangadó. Mindkét együttes kiválóan kezdte a szezont, a hazai csapat a rettegett védelmének, a vendégek pedig a parádés támadósornak és Drew Breesnek köszönhetően. Az irányító az előző meccsén lett minden idők legtöbb yardját passzoló játékosa, de erre a mérkőzésre is maradt egy szép mérföldkő. A szenvedős első félidő végén kiosztott Benjamin Watsonnak egy touchdownpasszt, méghozzá karrierje során az 500.-at. Ennél többet csak Peyton Manning, Brett Favre és Tom Brady tud felmutatni.

A Saints egy 17 pontos negyedik negyeddel megfordította a mérkőzést, de a Ravens nem adta fel és az utolsó másodpercekben visszajött egyetlen pontra. John Brown touchdown-elkapása után jöhetett az NFL történetének legpontosabb rúgójának, Justin Tuckernek az extra pontja az egyenlítésért. Tucker eddig hét éves pályafutása alatt 243 extrából 243-at értékesített.

A 244. azonban mellé ment, a Saints 24-23-ra nyert, ezzel Brees elmondhatja magáról, hogy mind a 32 NFL-csapatot le tudta győzni, utolsóként a Baltimore-t is kihúzhatta a listáról.

Szenzációs futások és kiütés Miamiban

A Detroit Lions floridai vendégjátéka talán nem tartozott a legnagyobb izgalmakkal kecsegtető összecsapások közé, de a két csapat tett arról, hogy legyen miről beszélni. A Lions futója, Kerryon Johnson például a fizika törvényeit is meghazudtolva vágta földhöz a nála fél fejjel magasabb és 15 kilóval nehezebb Kiko Alonsót, mindezt futás közben.

A Dolphins running backje, Kenyan Drake is megvillant, 54 yardos touchdownt szerzett.

Ekkor már valószínűleg teljes készültségben voltak a rendezők és a biztonságiak a célterület környékén, a Miami első hatpontosa után ugyanis az elkapó Kenny Stills teljes lendülettel nekirohant a mit sem sejtő, a pályának háttal álló szekus hölgynek. Szerencsére nem lett nagyobb baj az esetből, a játékos pedig az elcsípett labdával engesztelte ki a szenvedő felet.

Forrtak az indulatok Philadelphiában, bajban a bajnok

A címvédő Philadelphia Eagles idénye eddig is felemásra sikerült, 3-3-as mérleggel fogadta a bajnok a Carolina Pantherst. Ezt a meccset viszont teljesen kézben tartotta, a negyedik negyedre 17-0-s előnyt épített ki, a védelem és a támadósor is tette a dolgát. Az elkapó Alshon Jeffery ipari mennyiségben gyártja a TD-ket, a legfrissebb utáni ünnepléssel pedig az európai foci előtt tisztelgett.

Csakhogy a karneváli hangulat kissé korainak bizonyult, a vendégek Cam Newton vezetésével feltámadtak, és az utolsó előtti percben megfordították a mérkőzést ezzel a Greg Olsen-touchdownnal.

A meccshez tartozik a forduló egyik legpaprikásabb jelenete, amikor a Carolina söprögetője, Eric Reid először földhöz vágta Carson Wentzet, majd az irányító segítségére érkező, nála jóval nagyobb Zach Ertzöt is.

Londonban ráfázott a tökösségre a Titans

Vasárnap magyar idő szerint fél négykor csapott össze a londoni Wembleyben a Los Angeles Chargers és a Tennessee Titans. A kaliforniai csapat végig vezetett a meccsen, született egy újabb látványos Philip Rivers-Tyrell Williams akció is.

A Titans azonban a meccs végén egy pontra került az egyenlítéstől Marcus Mariota futása után, de a csapat újonc vezetőedzője, Mike Vrabel az extra pont és az egyenlítés helyett ráment a győzelemre egy kétpontossal. Vesztére.

Rúgók a mennyben és a pokolban

Korábban is írtunk arról, mennyi minden múlhat a rúgók teljesítményén és fent is szóltunk már Justin Tuckerről. Minden fordulóra jut legalább egy olyan kicker, akit a meccs után a szurkolók és a csapattársak a vállukon vinnének, de olyan is, akit legszívesebben soha többé nem látnának. A Tampa Bay Buccaneers játékosa, Chandler Catanzaro nagyjából fél óra alatt lépett az egyik stádiumból a másikba. A Cleveland Browns elleni mérkőzésen kihagyott egy extra pontot, majd a rendes játékidő végén 40 yardról is hibázott, így jöhetett a hosszabbítás (a Browns szezonjában ez már a negyedik alkalom hét forduló alatt). Ott sokáig nem született pont, végül a Tampa eljutott olyan távolságba, hogy érdemes volt megpróbálni. De most nem 40-ről, hanem 59-ről kellett Catanzarónak javítania, és ezúttal be is talált, megszerezve a győzelmet a Bucsnak. Érdemes megnézni a Cleveland újonc irányítójának, Baker Mayfieldnek a fejét.

A Washington Redskins-Dallas Cowboys örökrangadón is egy mezőnygól döntött. A vendégek az egyenlítésért próbálkozhattak, de az újonc Brett Maher (aki a klubikont, Dan Baileyt túrta ki a helyéről az edzőtáborban) a kapufát találta el, így a Redskins megmenekült és vezeti az NFC északi csoportját. A rúgást eredetileg 5 yarddal közelebbről végezhette volna el a Cowboys, de egy szabálytalanság miatt hátrébb szorult a csapat, ami végül nagyon sokba került.

Féltek, hogy összeesik az irányító tüdeje, ezért buszoztatták

Bizony, pontosan ez történt a Houston Texans játékosával, Deshaun Watsonnal, aki enyhébb bordazúzódással is vállalta a Jacksonville elleni idegenbeli csoportrangadót. A stáb azonban nem akart megkockáztatni egy repülőutat, így bérelt egy buszt Watsonnak, aki laza 12 óra alatt elzötykölődött Houstonból Jacksonville-be. Persze a luxuskörülmények adottak voltak, a másodéves QB elmondta, hogy nagyon jól telt az út, kényelmes volt, akár még egy rapalbumot is rögzíthetett volna.

Egyébként a túra nem biztos, hogy jó hatással volt rá, nem nyújtott fényes teljesítményt, de a Texans így is behúzta a győzelmet, köszönhetően a Jaguars impontens támadójátékának. Doug Marrone vezetőedzőnél be is telt a pohár, leültette irányítóját, Blake Bortlest és becserélte Cody Kesslert.

Csodálatos elkapások

Ezt a rovatot a játékosok állandósítják, akik hétről hétre lenyűgöző mozdulatokkal tudják megkaparintani a labdát, nézzük a legszebbeket!

Adam Thielen 2013-ban úgy került az NFL-be, hogy nem választották ki az újoncbörzén, azaz egyik csapatnak sem kellett. A Minnesota Vikings aztán megdobta egy lehetőséggel, ő pedig annyira élt vele, hogy mára a posztja egyik legjobbja lett. A szezon 7. meccsén is 100 yard fölé jutott, ami a valaha volt legjobb idénykezdés egy elkapótól. És még egy látványos TD-t is bemutatott.

Brock Osweilerről, a Miami Dolphins irányítójáról sok rosszat lehet mondani, de ezt a labdát szépen odaszerkesztette Danny Amendolának, és az elkapás is elismerésre méltó.

Volt már szó Deshaun Watsonról, akinek az a nagy szerencsére, hogy egy elit elkapónak, DeAndre Hopkinsnak dobálhat. Aki az NFL egyik legjobb cornerbackjét, a nagyszájú Jalen Ramseyt is meg tudja verni egy szenzációs egykezes elkapással.

Ugyanezen a meccsen a Jaguars futója, TJ Yeldon is bemutatott egy szépségdíjas touchdownt.

Cody Kessler is in the game, and finds T.J. Yeldon for the score!



(via @NFL)pic.twitter.com/8dkSjhhy65 — Pro Football Focus (@PFF) 2018. október 21.

Hogy ne maradjunk Tom Brady nélkül, itt van Josh Gordon hősies elkapása, testi épséget sem féltette ennél a sikeres negyedik kísérletnél.

A végére pedig egy kakukktojás: a Kansas City futójától, Kareem Hunttól mutatunk egy hihetetlen gátfutást.

NFL, 7. játékhét:

Baltimore Ravens-New Orleans Saints 23-24

San Francisco 49ers-Los Angeles Rams 10-39

Washington Redskins-Dallas Cowboys 20-17

Kansas City Chiefs-Cincinnati Bengals 45-10

Indianapolis Colts-Buffalo Bills 37-5

Chicago Bears-New England Patriots 31-38

Miami Dolphins-Detroit Lions 21-32

New York Jets-Minnesota Vikings 17-37

Philadelphia Eagles-Carolina Panthers 17-21

Tampa Bay Buccaneers-Cleveland Browns 26-23 - hosszabbítás után

Jacksonville Jaguars-Houston Texans 7-20

Los Angeles Chargers-Tennessee Titans 19-20

hétfőn játsszák:

Atlanta Falcons-New York Giants

csütörtökön játszották:

Arizona Cardinals-Denver Broncos 10-45