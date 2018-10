Hiába az újabb LeBron-rekord, a Lakers megint kikapott

Még egy hete sem kezdődött el az észak-amerikai profi kosárliga (NBA), LeBron James és új csapata, a Los Angeles Lakers már a harmadik vereségét szenvedte el.

Az első győzelem még mindig várat magára, pedig ehhez most is közel került az eltiltások miatt foghíjas Lakers. A LeBron vezette alakult hosszabbításban kapott ki 143-142-re hazai pályán a San Antonio Spurstől. A ráadásban egyébként napjaink legjobb játéka szokatlanul sokat hibázott, egypontos vezetésnél elrontott két büntetőt, majd a csapat hátrányba került, ő pedig kihagyta a győztesnek szánt tempót. De azt is hozzá kell tenni, hogy az ő dobása nélkül még a túlóra sem jött volna össze:

A Lakers tehát hiába jutott el 142 dobott pontig (ami rekord olyan csapatnál, amelyben James is ott volt), továbbra is nyeretlen, 0-3-as mérleggel áll. A Spursnél a nyári szerzemény DeMar DeRozan játékát érdemes kiemelni, aki 32 pontja mellett kiosztott 14 gólpasszt és leszedett 8 lepattanót, amivel teljesen lemásolta LeBron statisztikáit.

Már-már sikerszériába kezdett a Dallas Mavericks, amely a csodatini, Luka Doncic segítéségvel megszerezte második győzelmét és csaknem három év után először rendelkezik pozitív mutatóval. A szlovén ifjú vezette együttes a Chicago Bulls vendégeként nyert, ő pedig ezúttal is őrületbe kergette a védőket.

Simán nyert otthon a címvédő Golden State Warriors, amely a tavalyi utolsó helyezett Phoenix Sunst verte 20 ponttal.

Eredmények:

Toronto Raptors-Charlotte Hornets 127-106

Boston Celtics-Orlando Magic 90-93

Milwaukee Bucks-New York Knicks 124-113

Minnesota Timberwolves-Indiana Pacers 101-91

Dallas Mavericks-Chicago Bulls 115-109

Utah Jazz-Memphis Grizzlies 84-92

Portland TrailBlazers-Washington Wizards 124-125 - hosszabbítás után

Los Angeles Lakers-San Antonio Spurs 142-143 - hosszabbítás után

Golden State Warriors-Phoenix Suns 123-103