Multimilliomos NFL-sztárok balhéztak a pénz miatt Londonban

Vasárnap magyar idő szerint 14.30-kor kezdődik az NFL 8. fordulójának rangadója, a Jacksonville Jaguars-Philadelphia Eagles mérkőzés Londonban. Egyik csapatnak sem megy igazán ebben a szezonban, a Jaguars teljesen széthullani látszik, ráadásul négy játékost letartóztattak az angol fővárosban, miután balhét csaptak egy szórakozóhelyen.

A játékosok péntek éjszaka mentek el mulatni, ami olyan jól sikerült, hogy szombaton hajnali négykor még ott voltak a London Reign elnevezésű szórakozóhelyen. Ekkor megunták a mókát és távozni szerettek volna, csak "elfelejtették" kifizetni az 50 000 fontos számlát, de a biztonságiak résen voltak.

A felek kivonultak az utcára, ahol szó szót követett, valamint volt egy kis lökdösődés is, mire megérkeztek a rendőrök. Négy Jaguars-játékost elvittek, akik a fogdában töltötték a szombat délelőttöt, majd szabadon engedték őket, miután a klub letette az óvadékot. A hírek szerint a négy érintett DJ Hayden, Barry Church, Jarrod Wilson és Ronnie Harrison.

Tavaly a Jaguars kis híján bejutott a Super Bowlba, és idén is sokan oda várták a csapatot, amely azonban rettenetesen játszik az elmúlt időszakban, a hírek szerint az öltözőben is gondok vannak. Ez pedig egy újabb bizonyíték, hogy valami nagyon nincs rendben a Jacksonville-nél. A bajnoki címvédő Philadelphia ellen ezek nem a legjobb előjelek, még akkor sem, ha a Jaguars gyakorlatilag hazajár Londonba. Kérdés, hogy ezek után is szívesen látják-e az együttest.