A pályán elrejtett mobillal ünnepelték a touchdownt - videó

A Nemzeti Futball Liga kilencedik játékhete remek felhozatallal kecsegtetett, három remek rangadó következett egymás után, és nem is okoztak csalódást. A New Orleans Saints legyőzte a Los Angeles Ramst, ezzel már nincs veretlen csapat a ligában, míg a két gigász, Tom Brady és Aaron Rodgers csatájából előbbi került ki győztesen. Emellett ismét megjelentek a teljesen agyament ünneplések, és láthattunk hatalmas ütközéseket is.