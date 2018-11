Menesztették a játékosát halálba hajszoló edzőt

A 19 éves Jordan McNair május 29-én került kórházba, miután hőgutát kapott a Maryland egyetem amerikaifoci-csapatának edzésén. Az orvosok májtranszplantációt hajtottak végre a játékoson, de már ezzel sem tudták megmenteni az életét. Halálát június 13-án jelentette be Damon Evans, az intézmény sportigazgatója. A Marylandnél vizsgálóbizottságot hoztak létre, amely megállapította, hogy DJ Durkin, a csapat vezetőedzője nem hibáztatható az esetért, néhány nappal ezután viszont mégis menesztették. Azóta egyre több játékos meséli el a néha már horrortörténetbe illő módszereket és fegyelmezési eszközöket, amelyeket Durkin használt.

Az egyetemi foci világában egyáltalán nem meglepő, hogy egy edző vagy intézmény botrányba keveredik. A mostani eset viszont egy 19 éves játékos életét követelte, ennek pontos okát pedig nehéz megállapítani. A vélemények megoszlanak. Van aki úgy gondolja, hogy DJ Durkin csupán a munkáját végezte és McNair halála egy tragikus balszerencse, mások szerint viszont Durkin tettei és brutális edzői filozófiája vezetett idáig.

A Durkin-ügynél is remekül megfigyelhető a modern társadalom azon késztetése, hogy minél hamarabb azonosítsa a bűnbakot. Már az eset kirobbanásakor érezni lehetett a levegőben, hogy Durkinnek vége, még akkor is, ha az elrendelt egyetemi belső vizsgálat fel is menti. A Maryland augusztus 11-én küldte az edzőt fizetett szabadságra, majd két különálló vizsgálóbizottságot is létrehoztak, de egyik sem tudta bebizonyítani, hogy Durkin közvetlen cselekedetei vezettek volna McNair halálához, ezért felmentették a vádak alól, majd október végén ismét munkába állhatott.

Wallace D. Loh, az egyetem elnöke - azután, hogy elfogadta a vizsgálat eredményét és visszahelyezte Durkint a csapat élére - még erősebb ellenszéllel nézett szembe. Másnap találkozott a diáktanács tagjaival és az egyetem legfontosabb vezetőivel is, akik kifejezték aggodalmukat Durkinnel kapcsolatban. A média, a játékosok, a politikusok és az egyetem diákjai nagy egyetértésben támadták a Maryland kormányzótanácsának döntését. A játékosok egy része ráadásul, amint meglátták Durkint az edzésen, lesétáltak a pályáról.

Alig egy nappal Durkin felmentését követően Wallace D. Loh sajtótájékoztatót tartott, ahol elmondta, hogy az egyetem elbocsátja a vezetőedzőt, emellett pedig ő maga is lemondott az elnöki székről. Az ESPN szerint Loh maga döntött úgy, hogy kirúgja Durkint, erről pedig előzetesen nem konzultált a kormányzótanáccsal, de értesítette az egyetem sportigazgatóját, Damon Evanst, akit igencsak meglepett a döntés.

Durkin elbocsátásának politikai indíttatása is lehetett, hiszen Loh remek kapcsolatot ápol Larry Hogannel, Maryland kormányzójával, aki ráadásul az elejétől fogva Durkin fejét követelte. A Maryland oktatási vezetői közös sajtóközleményt adtak ki, ahol kiálltak Loh mellett. Szerintük a kormányzótanáccsal visszaélt a hatalmával, emellett pedig strukturális gondok vannak az egyetem vezetésében, és ez kényszerítette ki Loh korai távozását.

A játékosok és edzők az ESPN szerint megkönnyebbültek, miután az egyetem bejelentette, hogy Durkin távozik. Ellis McKennie, a csapat támadófalembere egy korábbi Twitter-üzenetben bírálta a döntéshozókat:

"Minden szombaton a csapattársaimmal azért kell letérdelünk a pályán, hogy megemlékezzünk elesett barátunkról. Egy csoportnyi ember viszont továbbra sem képes venni a bátorságot arra, hogy bárkit is felelősségre vonjon. Bárcsak annyi bátorságuk lenne, mint Jordannak volt. Sosem késő meghozni a jó döntést."

Durkin kirúgását követően McKennie Twitter-üzenetben még egyszer, ezúttal már elégedetten hangsúlyozta, hogy sosem késő meghozni a jó döntést. A politikai közeg is örömmel fogadta a hírt. Anthony G. Brown, marylandi képviselő szerint Loh meghozta a legfontosabb döntést ahhoz, hogy az egyetem újra elindulhasson a fejlődés útján.

Az SB Nation viszont arról ír, hogy közel sem volt mindenki boldog Durkin távozása kapcsán. A Maryland edzésén állítólag verekedés tört ki a játékosok között. Wade Lees, a csapat kezdő puntere ütlegelni kezdte Matt Barber csere puntert, mivel szerinte Barber miatt rúgták ki az edzőjüket. A Maryland belső vizsgálata szintén azt állapította meg, hogy ugyan a játékosok egy része gyűlölt Durkinnél játszani, a többiek szerették és tisztelték. Ez a kettősség általában minden edzőnél jelen van.

Az eset rengeteg kérdést felvet azzal kapcsolatban, hogy mekkora felelőssége van egy edzőnek, az egyetemnek és magának az NCAA-nek, ha egy játékossal történik valami.

Néhány szakíró szerint egységesíteni kellene az egyetemi edzéseket, akárcsak az NFL-nél, így elkerülhető lenne, hogy néhány edző extrém feladatokat ad a játékosoknak, vagy túlhajtja őket. Azonban minden edzőnek megvannak a saját módszerei, abban pedig valószínűleg a többség egyetért, hogy olykor szükség van a játékosok fegyelmezésére és megbüntetésére és azok akik élsportoltak, pontosan tudják ezt. Durkin célja nyilvánvalóan nem az volt, hogy a halálba hajszolja a játékosát.

A megfelelő orvosi személyzet hiánya az egyetemi edzéseken is hozzájárulhatott ahhoz, hogy ez a tragédia bekövetkezzen. Minden játékos máshogy reagál a terhelésre, ráadásul az amerikai fociban fizikálisan nagyon eltérő egyének vannak a pályán. Egy falember például máshogy reagál a melegre, mint egy futó vagy elkapó, a testsúlyból adódóan, ezért rájuk sokkal jobban oda kell figyelni.

Durkin két éve alatt 10-15-ös mérleget tudott felmutatni, de a csapatot 2016-ban sikerült Bowl-meccsig juttatni. Az edző szerződésének fennmaradó 65 százalékát, azaz 5,53 millió dollárt kifizet neki az egyetem. Ennek a felét az első 60 napban fizetik ki, a második felét pedig havonta.