Egy szörnyeteg, aki rászabadult Amerikára

A sportok világában a szupertehetséges fiatalokra mindig óriási nyomás nehezedik. Akarva akaratlanul is kikiáltják őket a követező X-nek, vagy Y-nak, és rögtön hatalmas reményeket fűznek hozzájuk. Amerikában ez hatványozottan igaz, rengeteg a példa. LeBron James volt az „új Jordan", Sidney Crosby az „új Gretzky", aztán az idő eldönti, hogy ezek a párhuzamok megállják-e a helyüket. Van azonban egy 18 éves kosaras srác, Zion Williamson, aki az NBA előszobájában, az egyetemi ligában (NCAA) pattogtat. Őt senkivel nem lehet összehasonlítani, mert már most olyan emberfeletti adottságai vannak, amilyeneket még nem látott a világ. Két méter, 130 kiló izom, és akkorát ugrik, hogy kifejeli a tornaterem tetejét. Egy szörnyeteg, aki vagy terrorizálni fogja az NBA-t hosszú éveken át, vagy hamar meg fog bukni. Az biztos, hogy egyelőre nagyon jó kezekben van.

Megnyerte a genetikai lottót

Zion Williamson 2000. július 7-én született Salisbury városában, Észak-Karolinában. Az állam a kosárvilág egyik fellegvára, főleg Michael Jordan egyetemi éve óta. Szülei is sportoltak, édesapja, Lateef egyetemi szinten amerikaifocizott, édesanyja pedig sprinter volt. Amikor ők elváltak, Zion 5 éves volt. Édesanyjával maradt, aki újraházasodott, hozzáment Lee Andersonhoz, aki a Clemson egyetemen kosarazott. Ő kezdett el komolyabban foglalkozni a kis Zionnal, aki gyerekként nem volt hórihorgas, éppen ezért irányítót játszott, Anderson pedig mindent megtett annak érdekében, hogy Williamson játékszervező készségét, labdavezetését és dobását is fejlessze. Aztán az első gimis szezonja előtti nyáron 16 centit nyúlt, és ezzel kezdetét vette az állami középiskolás csapatok terrorizálása.

Ilyet még senki nem látott

Első évében majdnem 25 pontos, 10 lepattanós átlagot produkált, a Wofford egyetem pedig azonnal ösztöndíjat ajánlott neki. A második szezon után bejelentkezett a Duke és a Clemson is, egy évvel később pedig a Kentucky.

Az internet is a második-harmadik gimis idénye körül kezdett rá felfigyelni, szinte minden meccsre jutott egy-egy elementáris erejű zsákolás, vagy blokk. Ekkor már 37 pont és 13 lepattanó környékén átlagolt, szállította az állami bajnoki címeket, az egyik döntőben 51-et dobott. Megnőtt két méterre, valamint elérte a 100 kilót is, szinte bárkin át tudott gyalogolni, vagy ugrani. Nem volt ember, aki megállítsa. A meghívásos gimnazista tornákat is megnyerte, társ-MVP lett, a zsákolóversenyt pedig úgy húzta be, hogy azzal a produkcióval talán az NBA All-Star hétvégéjén megrendezett viadalokon is jó eséllyel indulna. (Ide a rozsdás bökőt, hogy 2020-ban ez be is fog következni, ha nem sérül meg előtte.)

NBA-sztárok, celebek jártak a meccseire, ahol rendre bizonyított is. Drake, a világhírű kanadai rapper gyárttatott magának egy Spartanburg High School Williamson-mezt. Nem lehet egyszerű 16 évesen megemészteni, hogy középiskolán a fél világ rajong az emberért, ő viszont megőrizte szerénységét. Nem érdekelte a felhajtás, csak egy dolog motiválta már akkor is: ő legyen minden idők egyik legjobbja, és nyerjen minimum három NBA bajnoki címet. Persze, ezeket mindenki elmondja, ő azonban hozzátette azt is, amit sokan elfelejtenek (személyiségből adódóan), és amivel kenyérre lehet kenni a csapatvezetőket: ki akar maradni a balhékból és szeretne rengeteget visszaadni a közösségnek.

Tolongtak érte az egyetemek, ő pedig végül a Duke-ot választotta, hogy összeálljon korosztálya két másik kiemelkedő fiataljával, RJ Barrettel és Cameron Reddish-sel. A károgók már ekkor elkezdték hallatni a hangjukat, mondván: csak az erejéből él és a zsákolásaiból él, nem tud dobni, ráadásul igazi posztja sincs, túl nehéz (!), eggyel magasabb szinten már nem fogja tudni hozni a domináns játékát.

Az izomkolosszusok nemezise őt is fenyegeti

Aztán elkezdődött a 2018-as egyetemi szezon, az első fordulóban egy Kentucky-Duke szuperrangadóval, Zion pedig élete első NCAA-meccsén csattanós választ adott mindenkinek, 28 pontot szórt félelmetes hatékonysággal, lekapott 7 lepattanót és szépen hozta helyzetbe a társakat is, a Duke 34 ponttal ütötte ki riválisát idegenben. Egy héttel később a Navy ellen 27 pontot, 16 lepattanót és 6 blokkot jegyzett, egyetemi pályafutása tehát hasonló dominanciával indult, mint amilyennel befejezte a gimnáziumot.

Az NBA-ben (most még) érvényben lévő szabályok szerint az NCAA-ben pallérozódó fiatalok egy év után jelentkezhetnek az újoncbörzére (draftra). Korábban már közvetlenül gimnáziumból is be lehetett kerülni a profiligába (mint pl. LeBron James, Kobe Bryant, Kevin Garnett, vagy Tracy McGrady, de voltak olyanok is, akik hatalmas melléfogásnak bizonyultak), és pont Zion miatt érik az a módosítás, amivel ezt a rendszert visszaállítanák. Még a legóvatosabb szakértők szerint is készen áll a fiú az NBA-re, persze egy Duke-on eltöltött év a hasznára válhat, de fizikálisan már most profi lehetne. Sőt! 130 kilójával az NBA második legnehezebb játékosa lenne, csak a 220 centis szerb óriás, Boban Marjanovics nyom nála többet. A tömeg azonban nem játék, és hiába izomkolosszus valaki, minél nehezebb, annál jobban kell vigyáznia a kilókra. Sokan a 90-es évek kiváló erőcsatárát, Shawn Kempet említik elrettentő példaként, akin a Seattle-ben töltött évei alatt egy fölösleges gramm sem volt, aztán amikor Clevelandbe került, jócskán elhízott, onnantól pedig csak árnyéka volt önmagának, néhány év múlva pedig kikopott az NBA-ből. Pedig előtte a palánkok és a levegő korlátlan ura volt. Ráadásul Zion óriásit ugrik (100 centi körül van a súlypontemelkedése), ami iszonyatosan megterheli a térdeket minden egyes leérkezésnél, erre is nagyon vigyáznia kell majd.

Zion rengeteget edz, kirobbanthatatlan a konditeremből és mindent megtesz azért, hogy kordában tartsa súlyát. Ha ez sikerül neki, akkor egy megállíthatatlan bulldózer lehet a pályán, aki kedve szerint juthat el bármikor a gyűrűig. Ott pedig jöhet a show, vagy egy palánkrengető zsákolás, vagy egy látványos ziccer, bármelyik kézzel. Williamson ugyanis kétkezes, ha még nem lett volna elég az extra adottságokból. A Duke pedig azért lesz hasznos számára, mert az a világ egyik legjobb kosárlabdaprogramja, ahol nem más, mint Mike Krzyzewksi segíti a fejlődését. "Coach K" 1980 óta irányítja az egyetem kosárcsapatát, emellett az amerikai válogatottal három olimpiai és két vb-aranyat szerzett, tehát nem a nyeretlen kétévesek közé tartozik. Zionnak pedig bőven van mit tanulnia. A mai dobásorientált NBA-ben pont a legnagyobb hiányossága lehet az, ami hátráltatja: nem egy mesterlövész, hárompontost pedig szinte egyáltalán nem tud dobni. Ez azonban tanítható, és bár sosem fogja Steph Curry módjára szórni a triplákat, ha egy 35%-os dobószázalékot el tud érni, akkor tényleg ő lehet az, akiről a következő évek szólhatnak az NBA-ben.

Steve Kerr, aki játékosként öt, a Golden State edzőjeként három bajnoki címet nyert, azt mondta, hogy az új LeBron James lehet Williamsonból. Sokan a nem éppen hétköznapi felépítése miatt Charles Barkleyhoz hasonlítják, de Zion jóval izmosabb. Roy Williams, a North Carolina egyetem edzője odáig merészkedett, hogy Michael Jordan óta nem látott ilyen tehetséget.

Mindenesetre a Duke nemcsak a fejlődését fogja szolgálni, de jó összehasonlítási alap is lesz Zion számára. A már említett Barrett és Reddish is a korosztály öt legtehetségesebb kosarasa között van, biztosra vezető egyfajta házi különverseny is majd közöttük. A 2019 júniusában megrendezett draftig pedig nincs más, csak nézni a hétről hétre kikerülő új videókat erről a szörnyetegről.