Ketten is 43 pontot szereztek az NBA pénteki játéknapján

Az NBA alapszakaszának pénteki játéknapján a bostoni Kyrie Irving és a New Orleans-i Anthony Davis is 43 ponttal segítette győzelemhez csapatát.

A maga nemében mindkét siker fontos volt, mégis a Boston Celticsé kívánkozik az élre, ők ugyanis egy nagy meccsen, hosszabbítás után nyerte a Toronto Raptors elleni keleti rangadót. A kanadai csapatban Kawhi Leonard 31 pontot és 15 lepattanót tett be a közösbe, a túloldalon azonban Kyrie Irving még ezen is túl tudott tenni 43 ponttal és 11 gólpasszal. A Raptors így is 12-4-el, míg a Celtics csak 9-6-tal áll Keleten.

Még LeBron James figyelmét is felkeltette:

A New Orleans Pelicans idén sem váltja meg a világot, a louisianaiak hazai pályán ezúttal a még náluk is halványabb New York Knickset (4-12) legyűrve alakították pozítvra (8-7) a mérlegüket. A Pelicansban így aztán hiába tesz meg mindent Anthony Davis: a nagyszerű center 43 pontja és 17 lepattanója szépen mutat majd a statisztikában, de többre aligha megy vele.

Anthony Davis stuffs the stat sheet with 43 PTS, 17 REB, 5 AST in the @PelicansNBA win at home over NYK! #DoItBig pic.twitter.com/DZU46cRuf8 — NBA (@NBA) November 17, 2018

Eredmények:

Boston Celtics–Toronto Raptors 123-116 (h.u.)

New Orleans Pelicans–New York Knicks 129-124

Indiana Pacers–Miami Heat 99-91

Philadelphia 76ers–Utah Jazz 113-107

Washington Wizards–Brooklyn Nets 104-115

Memphis Grizzlies–Sacramento Kings 112-104

Minnesota Timberwolves–Portland TrailBlazers 112-96

Milwaukee Bucks–Chicago Bulls 123-104