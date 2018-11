Már New Yorkban is minden Cristiano Ronaldóék körül forog

Úgy néz ki, New Yorkot, valamint a kosárlabda világát is elérte a Juventus-láz, amely hatalmas erőre kapott Cristiano Ronaldo szerződtetése óta. A torinói klub szokatlan együttműködést kötött az NBA-ben szereplő Brooklyn Nets csapatával.

A New York-i csapat december 7-én a Toronto Raptorst fogadja a Barclays Centerben, az esemény pedig különleges körítést kap, és a Juventus Night, azaz "Juventus Éjszaka" nevet fogja viselni. A dátum sem véletlen, aznap keleti parti idő szerint délután fél 3-kor rendezik a Juventus-Inter rangadót, amelyhez közös meccsnézést is biztosít a Nets. Ezen kívül egész napra fekete-fehérbe öltözik a Barclays, amelyek egyébként a Brooklyn színei is.

Az est fényét a Juve korábbi legendája, jelenlegi nagykövete, David Trezeguet, valamint az olasz csapat trófeiának kiállítása is emeli majd. Sőt, a "Zebrák" kabalaállatával is találkozhat majd a Barclays közönsége.

Ez az első példa hivatalos együttműködésre olasz futballklub és amerikai profi kosárcsapat között.