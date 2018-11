Az NFL 12. játékhete sem múlhatott el újabb Tom Brady-rekord nélkül, de születtek olyan jelenetek is, amelyeket még sokáig fognak mutogatni. Tovább tisztult a rájátszásért vívók harca, amiből kiszállt egy olyan csapat is, amelyet a bajnoki cím egyik esélyesének is tartottak. Ráadásul az egyik szurkolójukat majdnem megfojtotta egy öregember.

Tom Brady újabb örökranglistán került az élre

A New England Patriots 41 éves irányítója saját magához képest nem fut olyan szezont, mint amihez a szurkolói hozzászokhattak, de így is nyer, valamint előzgeti a már visszavonult legendákat mindenféle listán. Ezen a héten a New York Jets elleni 27-13-as siker alatt hagyta le Peyton Manninget az összesen passzolt yardok tekintetében (alapszakaszt és rájátszást is számítva), 79 416-tal áll. Két touchdownpasszt osztott ki, az elsőt Rob Gronkowskinak, aki a nyitóhétvége óta nem volt eredményes.

A Patriots egyébként a győzelmével és a Pittsburgh némileg váratlan vereségével feljött az AFC főcsoport második helyére.

A Steelers Denverben kapott ki hét ponttal, pedig Mike Tomlinék mindenféle trükköt előhúztak a kalapból. Az első félidő vége előtt egy sima mezőnygól helyett a rúgó, Chris Boswell adott TD-passzt a falembernek, Alejandro Villanuevának.

A második félidőben Ben Roethlisberger és JuJu Smith-Schuster 97 yardos összjátékával a Steelers a vezetést is átvette.

A Broncos azonban a korábbi Steelers-elkapó, Emmanuel Sanders villanásaival egyenlített, majd Philip Lindsay futásával a meccset is megfordította, és behúzta a győzelmet.

A clevelandi abszurditást nehéz felülmúlni

Az idei szezon egyik üde színfoltja a Browns, amely az utóbbi évek szánalmas teljesítményét egészen ügyesen próbálja feledtetni. Ez talán még sikeresebb lett volna, ha a vezetőedzőt, Hue Jacksont már az idény előtt kirúgják, de erre csak néhány hete került sor. Azóta a Cleveland szinte kivirágzott, Jackson pedig a Cincinnati Bengalst választotta új áldozatának, amely a kezdetben még a rájátszásért is harcban állt. A védelem viszont elkezdte történelmi mennyiségben nyelni a yardokat és a pontokat, a támadóoldalon pedig elfogyott a csapat. Mondhatni, hogy papírforma volt, hogy a két divíziórivális találkozóját 35-20-ra megnyeri a Browns, de milyen játékkal!

David Njoku touchdownjához még hasonlót sem láttunk eddig:

Nick Chubb is segítette remek elkapásokkal a parádézó Baker Mayfieldet:

Ha kellett, akkor a védelem is odatette magát. Damarious Randall pedig egy labdaszerzés után bemutatta az év trollkodását is, amikor egy megszerzett labdát átadott a már a Bengals stábját "erősítő" Jacksonnak.

A Cleveland ezzel a diadallal egy 25 meccses idegenbeli nyeretlen sorozatot szakított meg, a szurkolók alighanem már most sikerként könyvelik el ezt az idényt.

Őrült Seahawks-győzelem és szaltó

A csapatok idén sem nyerni járnak a Carolina Panthers otthonába, az életéért küzdő Seattle-nek azonban sikerült. A kaotikus összecsapáson egyik együttes sem vezetett hét pontnál többel, a hajrához érkezve pont ennyi volt a Panthers előnye. Ekkor ismét megvillant a vendégek irányítója, Russell Wilson, és egyik új kedvenc elkapóját, David Moore-t vette célba 4. és háromnál.

Ezzel megvolt az egyenlítés, majd egy jó védekezés után a győzelemért támadhatott a Seahawks. Egészen jó mezőnypozícióig sikerült eljutni, hogy aztán jöhessen a Lengyel Ágyú, azaz Sebastian Janikowski, és megszerezze a Seattle szezonbeli hatodik sikerét.

A mérkőzés krónikájához tartozik, hogy mindkét csapat futója kiemelkedően játszott. A Panthers másodéves sztárja, Christian McCaffrey összesen 237 yardot termelt (125 futásból, 112 elkapásból), valamint két touchdownt is összehozott. A túloldalon Chris Carson a forduló jelenetét produkálta, amikor egy "sima" átugrásnak tervezett szaltóból talpra érkezett, és továbbfutott a labdával.

Ha már az utolsó másodperces győztes rúgásoknál tartunk: minden idők legjobbja, Adam Vinatieri jobb lába ismét eldöntött egy találkozót, amin az Indianapolis Colts zsinórban ötödször nyert, most a Miami Dolphins kárára.

Emlékezetes "kiesési" rangadók

A szezon ezen pontjára már több csapat esélye is elszáll a rájátszásra, és amikor két ilyen találkozik, bizony keresni kell az érveket, hogy miért lenne érdemes nézni. A Buffalo-Jacksonville meccs két jelenetről marad emlékezetes. Az első az újonc irányító, Josh Allen lézerpassza:

A második pedig az a tömegjelent, ami után Leonard Fournette-et és Shaq Lawsont kizárták.

A Baltimore Ravens és az Oakland Raiders sem feltétlenül szeretné már gyűjtögetni a győzelmeket, ez most leginkább az utóbbi együttesen látszott. Nem úgy a Ravens elnyűhetetlen védőjén. Terrell Suggson, aki remek touchdownt szerzett egy fumble után. A "Nagypályások" vendégsztárja ezzel a győzelmet is bebiztosította csapatának.

Egy elszállt, egy reménykedik

A Green Bay Packers idén is (ahogy minden évben, amikor Aaron Rodgers egészséges) egy hosszú playoffszereplésben reménykedett, de már az első heteken látszott, hogy ez nem az az év lesz. A kiélezett NFC északi divízióban nehéz megmondani, ki fog az élen végezni, de ezen a hétvégén tisztult a kép, hiszen a Chicago legyőzte a Detroitot, míg a Packers kikapott a Minnesotától. Utóbbi eredménnyel szinte biztossá vált, hogy a Green Bay nem fog játszani januárban.

Sajnos a mérkőzés főleg egy pályán kívüli eset miatt lett rendkívüli, egy idős Vikings-drukker elkezdett fojtogatni egy fiatal Packers-szimpatizánst, mert az hangosan szurkolt.

No midwestern values in this rivalry! pic.twitter.com/IYUNrVqDuX — Laces Out (@LacesOutShow) 2018. november 26.

A címvédő Philadelphia Eagles legyőzte a New York Giantset hazai pályán, így még reménykedhet a csoportgyőzelemben, mivel csak egymeccses hátrányban van a Washington-Dallas duóhoz képest. A Los Angeles Chargers irányítója, Philip Rivers történelmet írt az Arizona Cardinals elleni kiütéses siker alatt, ugyanis első 25 passzkísérletéből egyet sem rontott el.

Eredmények, 12. játékhét:

Indianapolis Colts-Miami Dolphins 27-24

Los Angeles Chargers-Arizona Cardinals 45-10

Denver Broncos-Pittsburgh Steelers 24-17

Minnesota Vikings-Green Bay Packers 24-17

Cincinnati Bengals-Cleveland Browns 20-35

New York Jets-New England Patriots 13-27

Philadelphia Eagles-New York Giants 25-22

Tampa Bay Buccaneers-San Francisco 49ers 27-9

Carolina Panthers-Seatttle Seahawks 27-30

Baltimore Ravens-Oakland Raiders 34-17

csütörtökön játszották:

Detroit Lions-Chicago Bears 13-26

Dallas Cowboys-Washington Redskins 31-23

New Orleans Saints-Atlanta Falcons 31-17

hétfőn játsszák:

Houston Texans-Tennessee Titans