NHL: törött ütővel is lehet halálpontos gólpasszt adni

A Nashville Predators 2-1-re legyőzte a vendég Buffalo Sabrest az észak-amerikai profi jégkorongliga (NHL) hétfői játéknapján.

A hazai együttes finn kapusa, Pekka Rinne alaposan kivette a részét a sikerből: 21 alkalommal védett, az utolsó másfél percben ötször.

Folytatódott a New Jersey Devils rossz sorozata, amely ezúttal otthon maradt alul a ligaelső Tampa Bay Lightninggal szemben. A vendégeknél Brayden Point megszerezte szezonbeli 20. gólját, amivel feljött a góllövőlista második helyére. Emellett két gólpasszt is kiosztott, rajta kívül Nyikita Kucserov is parádézott, ő szintén betalált egyszer, valamint három gólt is előkészített.

A Devils sorozatban a hatodik vereségét szenvedte el, legutóbbi kilenc összecsapásán pedig a nyolcadikat.

A Dallas Stars 4-1-re legyőzte a vendég Edmonton Oilerst. A hazaiak első gólját Jason Dickinson szerezte Brett Ritchie és Mattias Janmark átadásából. Utóbbi úgy adta a gólpasszt, hogy közben kettétörte az ütőjét.

Eredmények:

Nashville Predators-Buffalo Sabres 2-1

New Jersey Devils-Tampa Bay Lightning 1-5

Dallas Stars-Edmonton Oilers 4-1