Beperelte az NFL-t a kaliforniai város, mert elvették a csapatukat

A kaliforniai Oakland városvezetése beperelte az észak-amerikai profi amerikaifoci-ligát, valamint annak mind a 32 csapatát, amiért márciusban megszavazták, hogy a helyi csapat, a Raiders 2020-ig Las Vegasba költözzön.

A város már az NFL csapatainak 31-1-es döntése után jelezte, hogy várhatóan bíróságon fogja megtámadni a döntést, és erre kedden sor is került, írja a San Francisco Chronicles című lap. A beadvány szerint a költözés kikényszerítése törvénytelen, amivel ráadásul több száz millió dolláros kárt okoz a liga Oaklandnek. Azt ugyanakkor nem kérik, hogy a Raiders maradjon a városban.

A beadványban meglehetősen kemény vádak szerepelnek, melyeket Amerikában komolyan szoktak venni. De hiába vádolja Oakland kartellezéssel az NFL-t, illetve azzal, hogy a csapatoknak otthont adó városokat arra kényszerítik, hogy közpénzből építsenek stadiont, majd, ha erre nem hajlandóak, akkor egyszerűen elveszik tőlük a franchise-jogot, nem sok esélyük van a világ leghatalmasabb sportszervezetével szemben. A város ügyvédei szerint az NFL nem csak a trösztellenes törvényt, de a saját szabályait is megsértette a döntéssel.

A Raiders törvénytelen elköltöztetése az NFL klubtulajdonosainak zsebét hízlalja, miközben veszteséget okoz Oaklandnek, a város lakóinak, az adófizetőknek, és a csapat mellett elkötelezett szurkolóknak. Szeretnénk elérni, hogy elszámoltathatóak legyenek, akik ezt a döntést meghozták, Oakland pedig megfelelő kompenzációt kapjon a törvénytelen húzással okozott kárért" – mondta a lapnak a város egyik ügyvédje.

A beadvány szerint az NFL rosszhiszeműen járt el, amikor lényegében nem foglalkozott a kaliforniai város ajánlatával, mely szerint magánbefektetők bevonásával hajlandóak lennének új stadiont építeni. Meglátásuk szerint a Raiders által a költözés fejében kifizetett 378 millió dollár csak a liga másik 31 csapatát gazdagította, miközben Oakland egy centet sem látott ebből a pénzből. Azt is felróják, hogy a Rams és a Chargers St. Louis-ból, illetve San Diegóból Los Angelesbe költöztetéséből is hasznot húzott Mark Davis, a Raiders tulajdonosa, aki így most csak törleszt a liga felé azzal, hogy elviszi a csapatot Las Vegasba.

"A csapatoknak otthont adó városokat Hobson-dilemmába kényszerítik (azaz úgy tűnik, mintha lenne választásuk, de valójában nincs - a szerk.), mondván vagy kifizetitek a monópolisztikus eszközökkel megállapított roppant magas költségeket, melyeknek csak töredéke megy valóban a franchise üzemeltetésére, vagy elveszítik a csapatukat. Az NFL azt üzeni a városoknak: ha fizettek, akkor jók vagytok, ha nem, akkor vesztetettetek.

Oakland összesen 240 millió dolláros kárt jelentett be a beadványban, amihez hasonló eddig egyszer volt az amerikai profi ligák történetében. Milwaukee perelte be a profi baseaball-ligát (MLB), miután a város csapatát, a Braves-t Atlantába költöztették. A pert persze elvesztették, viszont pár évvel később "megkapták" Seattle-ből a Pilots csapatát, amelyik 1970 óta Milwaukee Brewers néven szerepel a ligában.