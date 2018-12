A Mikulás klub-, csapattársa ligarekordot döntött, Rudolf két TD-t szerzett

Az NFL utolsó előtti, 16. játékhetén fantasztikus mérkőzéseket kaptunk ajándékba, megfűszerezve rengeteg rekorddal, hatalmas ütközésekkel, hihetetlen megmozdulásokkal és egy kis karácsonyi bunyóval is.

A Mikulás klubcsúcsot, csapattársa NFL-rekordot döntött

Továbbra is az életben maradásért harcol a címvédő Philadelphia Eagles, amelyben ismét a legutóbbi Super Bowl MVP-je, Nick Foles kezdett, Carson Wentz ugyanis továbbra is sérült. Mivel az Egyesült Államokban a Télapó ilyenkor hozza az ajándékokat, Foles elnevezése Saint Nicholasnak igencsak alkalomhoz illő volt, ő pedig ezt klubrekorddal hálálta meg a Houston Texans ellen. 471 yardot passzolt, amivel átadta a múltnak Donovan McNabb 2004-es csúcsát (464 yard), kiosztott négy touchdownpasszt is. Csapattársa, Zach Ertz 12 elkapásból 110 yardot és két hatpontost szerzett, valamint ligarekordot állított fel egy fordulóval a szezon vége előtt. Ő az első tight end, aki 113 elkapást jegyez egy szezonban, a korábbi rekordot Ertz példaképe, Jason Witten tartotta 110-zel.

A Texans hatalmasat rohamozott a mérkőzés végén, és fordítani is tudott, de az Eaglesé volt az utolsó támadás joga, a bajnok pedig végigmasírozott a pályán, majd Jake Elliott mezőnygóljával 32-30-ra megnyerte a találkozót.

A Phillynek így még mindig van esélye bejutni a playoffba, de ehhez mindenképp győznie kell az utolsó fordulóban, valamint a Minnesota Vikings vereségére is szüksége lesz. De nem csak Philadelphiában örültek ennek az eredménynek. A New England Patriots legyőzte a Buffalo Billst, amivel zsinórban tizedik alkalommal nyerte meg saját csoportját, a Texans vereségével pedig feljött a főcsoport második helyére, és ha nyer az utolsó fordulóban, nem kell pályára lépnie a rájátszás első körében. A klub Twitter-oldala köszönetet is mondott az őket a februári Super Bowlban legyőző Eaglesnek.

We never thought we'd say this in 2018, but...



Thanks Nick Foles! #StNickpic.twitter.com/KFVWYzDIOE — New England Patriots (@Patriots) 2018. december 23.

Tom Brady egyébként meglehetősen visszafogottan játszott, egyetlen touchdownja is érdekes körülmények között született, a Bills védői ugyanis nem vették észre, hogy Julian Edelman nem ért földet, aki így bekocogott a célterületre.

Az elkapók az új irányítók, a punterek az új nehézfiúk

Idén többször is láthattunk olyan trükkös játékot, hogy nem az irányító, hanem az elkapó passzolt. A Cleveland wide receivere, Jarvis Landry QB-kat megszégyenítő mozdulattal indította Breshad Perrimant.

Az Arizona Cardinals ikonjára, Larry Fitzgeraldra minden idők egyik legjobb elkapójaként fogunk emlékezni, ha visszavonul. A Los Angeles Rams ellen viszont olyat tett, amit még soha, kivételesen nem elkapott, hanem passzolt egy touchdownt.

Bizony van néhány csapat, ahova irányítóként is beférnének ezek a játékosok, az egyik ilyen a Jacksonville Jaguars, ahol a Miami Dolphins ellen nem Blake Bortles, hanem Cody Kessler kezdett, így:

Ha már Miami. A Dolphins puntere, Matt Haack csontropogtató szereléssel állította meg a Jags visszahordóját, Dede Westbrookot.

Még ennél is nagyobbat szólt az Atlanta Falcons punterének, Matt Boshernek az ütközése, aki nemes egyszerűséggel felemelte és földhöz vágta Kenjon Barnert, a Carolina Panthers játékosát.

A Panthersnél meg kell említeni a másodéves futó, Christian McCaffrey pazar rekordját. A játékos 103 elkapásnál jár az idényben, ennél többet egyetlen running back sem tudott bemutatni egy szezonban az NFL történetében.

Bajban a Steelers

A hektikusság megtestesítője idén (is) a Pittsburgh Steelers, amely bárkit képes megverni, de bárkitől ki is tud kapni. A New Orleans Saints otthonában persze nem szégyen a vereség, de ezzel olyan helyzetbe került a Steelers, hogy már nem a saját kezében van a sorsa, ugyanis a Baltimore Ravens előzött a két csapat divíziójában, és ha nyer a következő héten a Cleveland ellen, akkor ott lesz a playoffban, míg a Pittsburgh nem. Pedig a „Vasas” közel volt a bravúrhoz a Saints ellen, a harmadik negyedben tízpontos hátrányából négypontos előnyt varázsolt Antonio Brown extra játékával. Az utolsó szó azonban Drew Breesé és Michael Thomasé volt, utóbbi elkapásával 85 másodperccel a vége előtt visszavette a vezetést a New Orleans, majd egy jó védekezéssel meg is nyerte a rangadót.

A Saints ezzel már biztosan első helyen végez az NFC főcsoportban, és a rájátszásban végig hazai pályán játszhat.

Hihetetlen elkapások

Ugyancsak ott lesz a playoffban a Seattle Seahawks, amely 38-31-re legyőzte a már korábban bejutott Kansas City Chiefst. Doug Baldwin elkapását érdemes megnézni.

Az NFC 6., azaz utolsó rájátszást érő helyéért tehát a Minnesota és a Philadelphia maradt versenyben. A Vikings a Detroit ellen aratott kulcsfontosságú győzelmet, Kyle Rudolph két touchdownt szerzett. Az elsőt egy elképesztő, úgy nevezett Hail Mary passz után az első félidő végén (amiknek a „benyelése” lassan detroiti specialitás lesz), így „Rudolph, the redzone reindeer” ismét lecsapott.

Aaron Rodgers karriercsúcsot jelentő 442 yardot passzolt a New York Jets elleni meccsen, amit 24 pontos hátrányból, hosszabbításban nyert meg 44-38-ra a Green Bay. Mivel a playoff szempontjából nem volt jelentősége az összecsapásnak, ezért a Jets újonc tight endjének, Chris Herndonnak a bravúros elkapását mutatjuk meg.

Volt még egy szenzációs mozdulat a meccsen, ami végül nem ért, mert Deontay Burnett a pályán kívül kapta el a labdát, de megéri megnézni.

Bunyó karácsonyig

Bud Spencer és Terence Hill klasszikusa megihlette a Chicago Bears és a San Francisco 49ers játékosait is. A Bears irányítójába, Mitchell Trubiskyben keményen beleszállt a Frisco védője, Marcell Harris, ami után elszabadultak az indulatok a szeretet ünnepe előtt. A kakaskodás után három játékost is kizártak a bírók, név szerint Richard Shermant, Anthony Millert és Joshua Bellamyt.

Már csak három hely kiadó a rájátszás 12 csapatos mezőnyéből. Az NFC playoffjában biztosan ott lesz a New Orleans Saints, a Los Angeles Rams, a Dallas Cowboys, a Chicago Bears és a Seattle Seahawks, az utolsó helyért a Minnesota és a Philadelphia küzd. Az AFC-ben a Kansas City Chiefsszel, a Los Angeles Chargersszel, a New England Patriotsszal és a Houston Texansszal biztosan találkozunk januárban is. Versenyben van még a Baltimore Ravens, a Pittsburgh Steelers, az Indianapolis Colts és a Tennessee Titans, utóbbi kettő egymás ellen vív majd igazi ki-ki meccset az utolsó körben.

Eredmények:

Carolina Panthers-Atlanta Falcons 10-24

Cleveland Browns-Cincinnati Bengals 26-18

Dallas Cowboys-Tampa Bay Buccaneers 27-20

Detroit Lions-Minnesota Vikings 9-27

Indianapolis Colts-New York Giants 28-27

Miami Dolphins-Jacksonville Jaguars 7-17

New England Patriots-Buffalo Bills 24-12

New York Jets-Green Bay Packers 38-44 – hosszabbítás után

Philadelphia Eagles-Houston Texans 32-30

Arizona Cardinals-Los Angeles Rams 9-31

San Francisco 49ers-Chicago Bears 9-14

New Orleans Saints-Pittsburgh Steelers 31-28

Seattle Seahawks-Kansas City Chiefs 38-31

szombaton játszották:

Tennessee Titans-Washington Redskins 25-16

Los Angeles Chargers-Baltimore Ravens 10-22