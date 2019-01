A meccs, amikor a legjobb játékos saját csapata bukásáért szurkol

A hosszú előétel után jöhet az NFL főfogása, a rájátszás. Négy hónapon keresztül azért nyüstölte egymást 32 csapat, hogy utána csak 12 maradjon, amelyek célja innentől nem más, mint a Super Bowl. A remek és izgalmas alapszakasz után hasonló playoff vár ránk, az első fordulóban rögtön négy olyan meccsel, amelyeknél gyakorlatilag még tippelni is lehetetlen a végeredményre. Nézzük, mi várható a wild card körben.

AFC

Houston Texans (11-5) – Indianapolis Colts (10-6), szombat 22:35, TV: Sport 2

Rögtön egy csoportrangadóval indítunk, két olyan együttessel, amelyek kétszer is megmérkőztek az alapszakaszban. Houstonban a Texans, Indianapolisban a Colts nyert, igaz, előbbin hosszabbítás döntött, és a másik összecsapáson is csak három pont volt a különbség. Az is közös a két csapatban, hogy rosszul kezdték az évet, de a hatodik forduló óta egyaránt 9-2-es mérleggel állnak, ami az egész NFL-ben a legjobb. Sőt, mindkét együttes kezdő irányítója kiváló teljesítménnyel tért vissza egy korábbi borzasztó sérülés után. Statisztikailag sincs nagy eltérés a két fél között, szinte teljesen azonos játékerőt képviselnek, így lehetetlen megmondani, mi várható szombaton. A Texans sikerének kulcsa az lehet, hogy mennyire tudják nyomás alá helyezni a Colts QB-jét, Andrew Luckot, aki 39 touchdownt passzolt az alapszakaszban (2. legtöbb az NFL-ben), míg a túloldalon a liga talán legjobb elkapójának, DeAndre Hopkinsnak a semlegesítése lesz a legnagyobb feladat.

Baltimore Ravens (10-6) – Los Angeles Chargers (12-4), vasárnap 19:00, TV: Sport 2

A két együttes karácsony előtt találkozott egymással, akkor a Ravens 22-10-re győzött. Bármennyire is hihetetlen, ez volt a Chargers egyetlen idei veresége az alapszakaszban, ráadásul ekkor már biztos volt a csapat rájátszása, így fölösleges kiindulni ebből az eredményből. A Ravens jól indult Joe Flaccóval, aztán visszaesett a rutinos irányító teljesítménye, úgyhogy az újonc Lamar Jackson kapta meg a karmesteri pálcát, az ő játékára pedig egyelőre nem találja az ellenszert az NFL. Nem a passzaival, hanem az elképesztő robbanékonyságával és a futásokkal tűnik ki, de a jó szereplés első sorban nem neki, hanem a félelmetes védelemnek köszönhető. Jackson lesz egyébként az NFL történetének legfiatalabb irányítója, aki playoff-meccsen kezdeni fog, de saját elmondása szerint semmilyen terhet, vagy nyomást nem érez emiatt.

A túloldalon viszont a rutin és a kiegyensúlyozottság megtestesítője (az alapszakaszban), a 37 éves Philip Rivers áll, aki azonban a playoffban eddig rendre lebőgött. Az elmúlt 10 évben talán most veszi körül a legerősebb csapat, amelynek egyértelműen a Super Bowl a célja, de már a Ravens betonvédelme ellen elhasalhat.

NFC

Dallas Cowboys (10-6) – Seattle Seahawks (10-6), vasárnap 02:15, TV: Sport 2

Amikor a Dallas a szezon felénél 3-5-ös mérleggel állt, egy lyukas garast nem adott volna senki azért, hogy végül csoportgyőztesként bejut a rájátszásba. Elhozták szezon közben Amari Coopert Oaklandből, ezzel újabb célpontot kapott Dak Prescott, valamint a futó Ezekiel Elliott, és a védelem is összeszedte magát. Elliott a legtöbb futott yarddal végzett az NFL-ben, a hátsó alakzat pedig többször is emberfelettit nyújtott, elég csak arra gondolni, amikor a megállíthatatlannak hitt New Orleanst 10 ponton tartotta.

A Seahawks sem kezdte jól az idényt, de itt is összeállt a védelem, Russell Wilson pedig újfent parádés évet produkált, és a futójáték is jobban működött, mint az elmúlt években, olyannyira, hogy a liga legjobbja lett az év végére, míg a Cowboys védelme futás ellen top 5-ös. Elmondható tehát, hogy a Seattle támadósora veszélyesebb, mint a Dallasé, míg a defense-eknél fordított a helyzet, de csak nüánsznyi a különbség. Russell Wilson zsenialitása dönthet a Seahawks javára, amely a 3. fordulóban nyerni tudott Dallasban, de az már olyan régen volt, hogy talán igaz sem volt.

Chicago Bears (12-4) – Philadelphia Eagles (9-7), vasárnap 22:40, TV: Sport 2

A végére marad az igazi csemege. A címvédő Eagles megköszönheti a Chicagónak, hogy egyáltalán bejutott a playoffba, ugyanis ehhez az kellett, hogy a Bears legyőzze a Minnesotát az utolsó körben, ezt pedig meg is tette. A Chicago összes fontos holtszezonbeli húzása bejött, az új vezetőedző, Matt Nagy kezei alatt hatalmasat fejlődött a másodéves irányító, Mitch Trubisky, az Oaklandből kimenekített Khalil Mack pedig egész évben kedvére terrorizálta az ellenfél QB-jeit, vezetésével a Bears védelme statisztikailag az NFL legjobbja lett. A 12-4-es mérleg önmagáért beszél, és az alapszakaszmutatók alapján ez lehetne a legegyértelműbb párosítás. Csakhogy az Eagles Carson Wentz sérülése és Nick Foles visszatérése óta pazar formába lendült. A tavalyi Super Bowl MVP-je Wentz felépülése után visszakerült a kispadra, de a kezdőirányító csigolyatörése miatt ismét övé lett a csapat, vezetésével az Eagles hatalmasat hajrázva becsusszant a rájátszásba. Arra pedig mindenki emlékszik, mi volt tavaly: Wentz kidőlt, jött Foles, és ellenállhatatlanul játszott a playoffban és a Super Bowlban is.

Hasonló forgatókönyvben reménykednek az Eagles-drukkerek, amely amennyire hollywoodi sztori volt tavaly, annyira elképzelhető idén, éppen az előzmények miatt. A címvédő esetleges menetelésének legnagyobb vesztese pont Wentz lehet, aki így könnyen Philadelphián kívül találhatja magát a szezon végeztével, hiába ő a klub arca, jelene is jövője is. És ha nem lett volna elég a pikantériából: Chris Longtól, az Eagles védőfalemberétől saját testvére, Kyle fogja védeni Trubiskyt.

Tudjuk, hogy az NFL rájátszásában minden megtörténhet, és a most következőtől is pont ezt várjuk. Nincsenek egyértelmű favoritok, csak kiélezett és szoros párharcok vannak kilátásban. Aztán a következő körben a győztesekre az AFC-ben a New England Patriots és a Kansas City Chiefs, az NFC-ben a Los Angeles Rams és a New Orleans Saints vár majd.