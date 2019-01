A borzalmas horrorsérülés sem állíthatta meg Amerika Csapatát - videó

Az Indianapolis Colts és a Dallas Cowboys továbbjutásával kezdődött a profi amerikaifutball-liga (NFL) rájátszása.

A Colts és a Houston Texans kétszer is találkozott az alapszakaszban, mindkétszer a vendégcsapat örülhetett. Mondhatni, ennek megfelelően indult a wild card meccsük is, az Indy ugyanis szűk 11 perc játék után már 14-0-s előnyben volt, köszönhetően egy Andrew Luck-Eric Ebron összjátéknak, és egy kétyardos Marlon Mack-futásnak. De a Colts legjobb elkapója, TY Hilton is remekelt kedvenc stadionjában, ahol eddig parádés mérkőzéseket játszott. Ilyen elkapásra nem sokan képesek:

Az első negyedben zongorázni lehetett a különbséget a két csapat között, a Colts úgy ment át a Texans védelmén, mint kés a vajon, miközben a saját hátsó egysége megfojtotta Deshaun Watsonékat. Az irányító a játékrész végén el is adta a labdát. Igaz, szerencséjére ezt Luck is megtette a második felvonás elején, így nem dőlt el végleg a találkozó.

A lehetőséggel viszont nem tudott élni a hazai csapat, és amikor a jó védekezés után visszakapta a labdát a Colts, akkor már biztosra ment, Dontrelle Inman elkapásával már 21-0-ra vezetett.

Innentől már „csak” annyi volt a vendégek feladata, hogy öljék az órát, ami a remekelő Mack futásaival tökéletesen működött, így hiába javult fel passz ellen a Houston, ez kevés volt. Már csak azért is, mert támadásban továbbra sem tudott mit kezdeni a Colts fiatal védelmével. A hajrában a Houston az élete meccsét játszó Keke Coutee elkapásával még kozmetikázott az eredményen, de reális esélye nem maradt a továbbjutásra. Ráadásul ekkorra a csapat már nem igazán számíthatott a jobb karját alig mozgató csodafegyverére, DeAndre Hopkinsra sem. Az Indianapolis úgy is simán nyert, hogy a második félidőben nem szerzett pontot, ami azt jelenti, hogy hatodik kiemeltként biztosan Kansas Citybe utazik a következő fordulóban. Öt évvel ezelőtt a két együttes minden idők egyik legemlékezetesebb meccsét játszotta, ahol a Colts 28 pontos hátrányból felállva 45-44-re nyert. Igazi csemege vár ránk.

A játéknap másik mérkőzése jóval több izgalmat hozott. A Dallas és a Seattle védelme is remekelt a támadók ellen, az első negyed mindössze egyetlen Cowboys-mezőnygólt hozott. A másodikban aztán feljavult a Seahawks, és 6-3-ra fordított. Eddigre a hazai csapat elveszítette egyik elkapóját, Allen Hurnst, aki borzalmas bokasérülést szenvedett. Viszont ott volt a pályán Michael Gallup, akinek az elkapásával a félidő utolsó percében megszületett a meccs első hatpontosa, ezzel visszavette a vezetést a Cowboys. A Seahawks az utolsó másodpercben 58 yardról rúghatott egy mezőnygólt, azonban nem elég, hogy a Lengyel Ágyú, Sebastian Janikowski mellé rúgta, de még meg is sérült.

A harmadik negyedben Russell Wilson rövid futásával ismét a Seattle került előnybe, a negyedikben viszont már hengerelt a Dallas, köszönhetően a sok Seahawks-büntetésnek, valamint Ezekiel Elliott és Dak Prescott futásainak. Utóbbi még helikopterezett is egyet.

10 ponttal vezetett a Cowboys, így a végén hiába zárkózott a Seattle JD McKissic elkapásával és egy kétpontossal, egy förtelmesen sikerült onside kick után minden esélyét elvesztette a fordításra, ezzel „Amerika Csapata” 24-22-re győzött, és ott lesz a második körben, ahol vagy a Los Angeles Rams vagy a New Orleans Saints vendége lesz.

Eredmények:

Amerikai Főcsoport (AFC):

1. forduló:

Houston Texans (3.)-Indianaplis Colts (6.) 7-21

Az AFC-ben a Kansas City Chiefs (1.) és a New England Patriots (2.) csak a második fordulóban kapcsolódik be.

Nemzeti Főcsoport (NFC):

Dallas Cowboys (4.)-Seattle Seahawks (5.) 24-22

Az NFC-ben a New Orleans Saints (1.) és a Los Angeles Rams (2.) csak a második fordulóban kapcsolódik be.