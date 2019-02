Első meccsén gólt lőtt új csapatában, majd eltörte a karját - videó

Felemásra sikerült a bemutatkozása az NHL-ben szereplő Dallas Stars új szerzeményének, Mats Zuccarellónak, aki egy góllal, egy gólpasszal és egy törött karral debütált csapatában.

A norvég ász 509 mérkőzést játszott eddig az NHL-ben, mindet a New York Rangers színeiben, amely viszont két feltételes draftjogért eladta a Dallasnak. Zuccarello Chicagóban csatlakozott új együtteséhez, ahol a Blackhawks ellen léptek pályára, a "Hobbit" pedig már az első harmadban kiosztott egy gólpasszt, a másodikban pedig be is talált.

A dallasi öröm azonban nem tartott sokáig, a szélső ugyanis megsérült egy lövésblokkolásnál, az első hírek szerint pedig eltört a karja, és körülbelül egy hónapot ki kell hagynia.

Korábbi klubja remek meccset játszott a címvédő Washington Capitals ellen, a rendes játékidő 5-5-re végződött, a ráadásban az orosz Jevgenyij Kuznyecov szerezte meg a győzelmet a bajnoknak.

A San José Sharks Detroitban lépett pályára és nyert 5-3-ra a csapatkapitány Joe Pavelski mesterhármasának köszönhetően, aki a találkozó utolsó három gólját szerezte. A Red Wings harmadik találatát a svéd Gustav Nyquist szerezte, akit a mérkőzés után azonnal "megvett" a San José, így a Sharksban folytatja pályafutását.

Eredmények:

Washington Capitals-New York Rangers 6-5, hosszabbítás után

Chicago Blackhawks-Dallas Stars 3-4

Detroit Red Wings-San José Sharks 3-5

Minnesota Wild-St. Louis Blues 2-1, hosszabbítás után

Ottawa Senators-Calgary Flames 1-2

Arizona Coyotes-Winnipeg Jets 4-1