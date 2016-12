A lemondott Gyárfás Tamásnak itthon már nem jut szerep

Amennyiben a Magyar Úszószövetség közgyűlése január 8-án Bienerth Gusztávot választja meg a testület elnökének, a lemondott vezető, Gyárfás Tamás szerepe véget ér a MÚSZ-ban – mondta az Origónak az eddigi egyetlen elnökjelölt. Bienerth Gusztáv jelenleg a 2024-es Budapesti Olimpiai Pályázat alelnöke, turizmusért felelős kormánybiztos. Szerinte válságmenedzselés és az egyik legsikeresebb sportág szövetségének modernizálása, megújítása várja, amely roppant izgalmas feladat.

Szakmai pályafutása tizenöt éve hol szorosabban, hol kevésbé szorosan, de elválaszthatatlan a magyar sporttól. A mostani úszószövetségi elnökjelöltsége hol helyezkedik el abban a sorban, amelyben ott áll már az MLSZ-ben végzett munkája, a Magyar Kézilabda-szövetségben betöltött funkciója, vagy éppen a BOM-ban végzett tevékenysége?

Nem is gondoltam bele abba, hogy már 2001 óta intenzíven részt veszek a magyar sportéletben. Ez a mostani jelölés egyrészt nagy megtiszteltetés, hiszen mégiscsak az egyik legsikeresebb magyar sportágról van szó, másrészt a munka szempontjából is nagyon fontos nekem.

Ön találta ki, hogy az úszószövetség elnöke szeretne lenni, vagy valaki javaslatot tett a személyére?

A Magyar Úszószövetségben vezetési válság alakult ki. Sok olyan ember keresett meg, aki ismerte a szakmai pályafutásomat. Ők azt mondták, hogy talán éppen olyan típusú vezetőre van most szükség ebben a szövetségben, mint amilyen én vagyok.

Bienerth Gusztávot többen alkalmasnak tartják, hogy a Magyar Úszószövetség elnöke legyen Fotó: Polyák Attila - Origo

Hozzáteszem, korántsem arról van szó, hogy ez a megbízás egyszemélyes feladat lenne. Itt egy csapatot kell tudni motiválni, velük együtt kell dolgozni. Ebben sincs semmi új, jelenlegi munkáim közül egyik sem olyan – legyen szó a turizmusról, vagy éppen a Budapest 2024-es olimpiai pályázatról –, ahol én vagyok a karmester, az első hegedűs és a szólista is egy személyben. Ezek mind csapatmunkák.

Jó, hogy említette a csapatot. Speciális helyzetbe kerülhet, ha január 8-án elnökké választják. Ott lesz ugyanis az az elnökség, amelynek egyik tagja sem mondott le. Magyarul jön egy új vezető, aki megörökli elődjének a csapatát.

A Magyar Úszószövetség elnöksége legitim testület, amelynek a közgyűlés idén áprilisban nagy többséggel szavazott bizalmat. Nekem velük kell együtt dolgoznom. Nincsenek feltételeim.

Semmilyen?

Semmilyen. Ha megválasztanak, a jelenlegi elnökséggel is együtt tudok dolgozni.

Mit gondol, miért alakulhatott ki ez a vezetői válság hazánk egyik legsikeresebb sportágában?

Sokak szerint, ha nincs pénz, az a baj, ha sok pénz van, az a baj. Én nem feltétlenül így látom. A kérdésére visszatérve, ha elnök leszek, adjon nekem három hónapot, és egészen biztosan tudok majd erre válaszolni. A világ jelenleg legjobb női úszója magyar.

A világ legjobb női úszója, Hosszú Katinka Forrás: MTI/EPA/Patrick B. Kraemer

Jövőre Budapesten lesz minden idők legnagyobb volumenű sporteseménye, a vizes világbajnokság. Ezeket tudva sokaknak érthetetlen lehet az, ami a szövetségben történik. Kívülállóként természetesen figyelemmel követtem mindazt, ami a magyar úszósportban lezajlott. Engem ez a vezetői válság váratlanul ért.

Pedig a konfliktusok lassan egy éve húzódnak.

Igen, de az lenne a természetes, ha ezeket a problémákat házon belül meg tudnák oldani azok, akiket érint. Egy év alatt rengeteg minden történt. Túl vagyunk az olimpián és a rövid pályás világbajnokságon.

Meglepetésként ért, hogy a vezetői válság ennyire elhúzódott, és idáig fajult. Hiszen idén áprilisban a közgyűlés óriási többséggel szavazott bizalmat a most lemondott elnöknek.

Gyárfás Tamással beszélt azóta, amióta kiderült, hogy ön lesz az egyik aspiráns a szövetség elnöki posztjára?

Nem beszéltem. Jelen pillanatban nem is lenne elegáns. Ha január 8-án elnökké választanak, akkor természetesen leülünk beszélgetni.

Kampányol?

Igen. Valamennyi elnökségi taggal találkozom. Beszélgetek azokkal a korábbi bajnokokkal, akik ezt a sportágat fémjelzik. Bizottsági tagokkal, klubvezetőkkel, vidékiekkel és budapestiekkel is egyeztetek. Azt szeretném, hogy megismerjék az elképzeléseimet. Országjáró körútra indulok. Minden klub, minden küldött nagyon fontos a számomra. Kívülről jövök, muszáj ismertetnem az elképzeléseimet. Amúgy Magyarországon van egy tévhit. Itt sokan azt gondolják, hogy egy kórházigazgatónak feltétlenül orvosnak kell lennie. Ez nem igaz. Jobb, ha menedzser. Az orvos álljon a műtőasztal mellett – egy menedzser nem tud operálni.

Bienerth Gusztáv az egész magyar úszósporttal szeretné megismertetni az elképzeléseit Fotó: Polyák Attila - Origo

De embereket motiválni, célokat kitűzni, közösséget építeni, eredményeket elérni – ezek az igazi menedzsmentfeladatok.

Ha bárki végignézi a szakmai pályafutásomat, rájön, hogy én ilyen dolgokat végeztem. Akár a világ egyik legnagyobb tanácsadó cégénél, akár a világ egyik legnagyobb üdítőital-gyártójánál, akár az MLSZ-ben vagy egy ENSZ-szervezetben. Ha elnök leszek, a Magyar Úszószövetségben is válságmenedzselési feladat vár rám.

Tételezzük fel, hogy elnök lesz. Mi lesz az első napon a legfontosabb feladata?

Amikor valaki új egy pozícióban, akkor egy ideig „nyitott ablaknál ül”. Nevezhetjük ezt egyfajta kegyelmi állapotnak is. Amikor a támogatása még optimális, amikor minden olyan feladatot el tud végezni, amelyet azonnal meg kell oldania. Ez az időszak lehet akár egy nap, egy hónap, vagy a politikában már ismert 100 nap. Minden olyan ember, aki erre a posztra pályázik, adekvát válasszal kell hogy rendelkezzen a kérdésre. Az én válaszom: az elnökséggel kell azonnal leülnöm.

Újra kell definiálni a feladatokat. Megfelelő üzeneteket kell közvetíteni a kluboknak, a versenyzőknek, az edzőknek. El kell juttatni a legfontosabb gondolatokat. Ezek nemcsak arról szólnak, hogyan dolgozik Bienerth Gusztáv, hanem arról is, hogy miként képzeljük el a jövő évi világbajnokság megrendezését vagy a sportág általános megújítását.

Amennyiben megválasztják, milyen szerepet szán a jelenlegi elnöknek, Gyárfás Tamásnak?

Gyárfás Tamás személye a nemzetközi úszóéletben megkerülhetetlen. A FINA alelnöke, a LEN kincstárnoka. Gyárfás Tamásnak az én megválasztásomat követően a Magyar Úszószövetségben nem jut további szerep.

Mi történik akkor, ha nem ön nyer január 8-án?

Akkor a közgyűlés egy olyan valakit választ meg, akit nálam alkalmasabbnak ítél erre a feladatra. Itt szeretném megjegyezni, hogy ez a poszt nekem egyáltalán nem presztízskérdés, és érzelmileg sem kötődöm hozzá.

Az elnökjelölt számára nagy kihívás lenne a Magyar Úszószövetség vezetése, modernizálása Fotó: Polyák Attila - Origo

Ez egy kihívás. Egy ritkán visszatérő alkalom és lehetőség arra, hogy egy korszerűen működő, modern sportszövetséget hozzunk létre. Nagyon izgalmas feladat.

Miközben az ön életében is ott van egy másik nagyon izgalmas kérdés, amely úgy szól, hogy 2017. szeptember 13-án Thomas Bach, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság elnöke melyik város nevét ejti ki a száján Limában, a NOB kongresszusán. Mivel ön a Budapest 2024-es pályázatban is aktív szerepet vállalt, az úszószövetség elnöki posztjával járó feladatok nem mennek-e az olimpiai pályázat rovására?

Semmiképpen, mert a kettő remekül kiegészíti egymást, összefüggenek. A Budapest 2024 egy rendkívül komplex projekt. Ha addig jól dolgozunk, akkor érdemi esélyünk lesz arra, hogy 2024-ben Budapest legyen az olimpia házigazdája.

Vajon melyik város nevét olvassa fel a NOB elnöke, Thomas Bach 2017. szeptember 13-án Limában? Forrás: AFP/Fabrice Coffrini

Az úszószövetségben kialakítandó rend, a fegyelmezett munka fontos építőköve a Budapest 2024-es pályázatnak. Ha itt nincs rend, ha botrányok vannak, az nem vet jó fényt az olimpiai pályázatra.

Az olimpiai pályázat előkészítése inkább érzelmi kérdés, mint az úszásban végzendő munkája?

Nem. Kőkemény racionális munka. Ha tényleg jól végezzük a dolgunkat, akkor eljöhet az az idő, hogy egy olyan város, mint Budapest, megtöri a mamutvárosok olimpiarendezési monopóliumát. Budapest visszaviheti az olimpiai mozgalmat a realitások talajára. Hogy egy rendezés ne a gigantomániáról, a finanszírozhatatlanságról szóljon, hanem a fenntarthatóságról, a gazdaságos, a város szerkezetébe abszolút illeszkedő játékokról.

Budapest olimpiai pályázata nem a gigantomániáról, a finanszírozhatatlanságról szól Forrás: MTI/Máthé Zoltán

Az esélyeinkről amúgy azért nem szeretek beszélni, mert a kilencven NOB-tag közül sokan az utolsó napon fognak dönteni. Mire van tehát szükségünk? Helyes koncepciókra, növekvő támogatásra. Ezek mind megvannak. Tudom, hogy sem Los Angelest, sem Párizst nem lehet összehasonlítani a magyar fővárossal. De abban egészen biztos vagyok, hogy mi jobb olimpiát tudunk rendezni, mint ők. Az nem tartható fent, hogy az olimpia megrendezése egy-egy gigaváros privilégiuma legyen. Annak idején Helsinki, Antwerpen, Barcelona és Athén is otthont adott játékoknak.

A világnak, de a nemzetközi olimpiai mozgalomnak sincs semmi szüksége arra, hogy a súlyos milliárdokért felépített stadionok később üresen álljanak. A labdarúgás világából tudok mondani egy egészen elképesztő példát. A 2010-es dél-afrikai labdarúgó-világbajnokságra megépített johannesburgi Soccer City stadionban az utóbbi három évben egyetlenegy eseményt sem rendeztek.

A johannesburgi Soccer City stadionban az elmúlt három évben semmilyen eseményt nem rendeztek Forrás: AFP/euroluftbild.de ®/Stf

Ez, nem messze a legszegényebbek által lakott Sowetótól, olyan morális, társadalmi és pénzügyi kárt okoz, amit mi el sem tudunk képezni. Budapest koncepciója arra nyújt megoldást, hogy ehhez hasonló esetek ne fordulhassanak elő.

Maga előtt látja már azt a pillanatot, amikor Thomas Bach feltépi a borítékot?

Ne is mondja. Az ilyen borítéknyitáshoz egy elég rossz élményem kapcsolódik, amely szintén összefüggésben van Gyárfás Tamással. Annak idején ő vezette azt a pályázati bizottságot, amely a 2012-es labdarúgó-Európa-bajnokság megrendezésére kandidált. A cardiffi szavazás előestéjén nyolcan mondták azt, hogy biztosan ránk szavaznak. Majd nullát kaptunk. Ekkor lettem sokkal aktívabb a világ labdarúgásában, mint a Magyar Labdarúgó-szövetség nemzetközi igazgatója. Így odamentem mindenkihez, és megmondtam nekik, hogy nem tartották be az előzetes ígéretüket. Jól jártam ezzel a nulla szavazattal. Ha csak egyet is kapunk, nehéz helyzetbe kerülök, mert mind a nyolc azt bizonygatta volna, hogy övé volt az az egy. Visszatérve a kérdésére, Limában óriási izgalmak várnak ránk.

Mi van akkor, ha nem Budapest nyer?

Nekem ilyen forgatókönyvem nincs. Pályázatunk nemcsak Budapestről, hanem az országról és az egész közép-európai térségről is szól. Ez a régió még soha nem rendezett nyári olimpiát. 2024-ben jöhet el ennek az ideje.

A 2017-es vizes világbajnokság sikeres megrendezése tényleg sokat nyomhat a latban, amikor a NOB-küldöttek szavaznak majd?

Az egyik vád Budapesttel szemben az, hogy nincs tapasztalatunk nagy nemzetközi sportesemények megrendezésében. Ezért is volt nagyon fontos az, hogy amikor a mexikói Guadalajara elállt a 2017-es vizes vb megrendezésétől, akkor Budapest azonnal készen állt a beugrásra.

Egy tökéletesen megrendezett vizes vb sokat nyomhat a latban akkor, amikor a NOB tagjai a 2024-es nyári olimpiáról szavaznak Fotó: Polyák Attila - Origo

Tökéletes rendezést kell produkálnunk, hiszen ezzel neutralizálni lehet az ellenünk felhozott vádat. A FINA-vb a világ egyik legnagyobb volumenű sportrendezvénye. Nagyon sokat számít, hogyan tudjuk megrendezni.