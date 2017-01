Kenderesi: Ha minden sínen lesz, simán nyerek Tokióban

Visszavett a Phelps-rajongásból, Tokióban olimpiát akar nyerni Kenderesi Tamás. A Rióban berobbant pécsi úszó nem kommentálja a Hosszú Katinkával kapcsolatos fejleményeket, mert az nem az ő dolga.

A windsori világbajnokság után azt mondta, hogy majd otthon megnézi az olimpiai bronzot és rögtön jobb kedvre derül. Így volt?

Persze! Azért érdemes tudni, hogy az olimpia előtt fél évvel járni sem tudtam, mert elszakadt a térdszalagom. Elég kemény időszak volt, innen építettem fel magam.

Kenderesi Tamás útban az olimpiai bronzérem felé Forrás: AFP/Gabriel Bouys

Mintha kísértené a sorsot... A mononukleózisról mi jut az eszébe?

A 2015-ös kazanyi vb-t emiatt kellett kihagynom, pedig előtte az országos bajnokságon legyőztem Cseh Lacit 200 pillangón. Ez csak azért bosszant, mert lehet, hogy a kazanyi tapasztalat birtokában minden másképp alakul Rióban. Az olimpián háromszor úsztam erősen, erősebben, mint ahogy kellett volna. Nem bánom, hogy kétszer is legyőztem Michael Phelps-et, de harmadik nekifutásra kellett volna. Csak 26 századra voltam tőle... Azóta is fogom a fejem, amikor visszanézem a riói úszásomat. A döntőben mindent kiadtam magamból, de elfáradtam, nem tudtam úgy hajrázni, ahogy szoktam. Máshogy kellett volna beosztanom az erőmet.

Akkor nem veri meg kétszer a példaképét.

Ezt nem tudhatjuk. Ha az előfutamban és a középfutamban is több mint egy másodperccel lassabban úszom, akkor is bekerülhettem volna a döntőbe és nem is rossz pályára...

Michael Phelps gratulál Kenderesi Tamásnak a férfi 200 méteres pillangóúszás eredményhirdetésén a riói nyári olimpián a Rio de Janeiró-i Olimpiai Uszodában 2016. augusztus 9-én. MTI Fotó: Illyés Tibor Forrás: MTI/Illyés Tibor

Rió és 2016 ettől még pozitív élmény?

Persze, abszolút. Már tudom, hogy óvatosabban kell úsznom. És jó lenne megjavítanom Cseh Laci Európa-csúcsát, jelenleg kilenc tizedre vagyok tőle. Ha nem jön közbe semmi, akkor ez össze fog jönni. 2016 januárja óta 1.1 másodpercet javítottam. Szóval, összejöhet, de nem olyan könnyű minden évben egy másodperc körül időt javulni. Harmincévesen nem fogok 1:43 körüli időt úszni.

Tudatosan csak a 200 pilangóra koncentrál?

A rövidebb táv kicsit olyan nekem, mint Gyurta Daninak a 100 mell. Majd valamikor ráérzek, sikerül felgyorsulnom és akkor majd egyszer jó lehetek. Dani a londoni olimpián úgy lett negyedik, hogy előtte nem volt igazán komoly eredménye 100 mellen.

Visszatérve Rióra. Az olimpia mennyire változtatta meg az életét?

Erről nagyon nehéz beszélni. Nagyon örülök, hogy összejött az érem az olimpián, de én aranyat akarok nyerni. Tokióban ez lesz a célom. Ha minden sínen lesz, akkor ez simán összejöhet. Rióhoz köthető egy másik meghatározó élményem: végtelenül boldog voltam, hogy találkoztam Michael Phelpsszel. Kiskorom óta az ő úszását elemeztem, bámultam videón, rengeteg mindent köszönhettem neki, amit ő természetesen nem tud. Nehéz szavakba önteni, hogy a példaképemmel együtt álltam a dobogón.

Hogy áll a Phelps-tetoválás?

Eredetileg a kedvenc idézetét szerettem volna felvarratni, a riói döntő után megbeszéltük, hogy találkozunk és tisztázzuk a részleteket. Felkerestem az amerikai csapatirodánál, de későn érkeztem, Michael már nem volt ott. Akkor elkönyveltem, hogy soha többet nem fogok vele találkozni. Decemberben Windsorban mégis sikerült összefutnunk a vb előtti gálán, beszéltünk, megmondta a szobaszámát, ott kerestem. Bekopogtam párszor, de nem találtam ott. Döntöttem, ezek után elengedem a Michael Phelps-rajongást.

Megbarátkozott már a gondolattal, hogy a legtöbben a sajtburgerrel azonosítják?

Nevetek rajta.

A sajburesz nagykövete Forrás: Zing

És milyen érzés, hogy Magyarország tinitársadalmának a fele Kenderesi Tamásért rajong?

Rió óta 4000 üzenetet és 130 engedélykérést kaptam a Facebookon, ennyien akarnak velem barátkozni. Jólesik a szeretet és a népszerűség, de én próbálok ugyanaz lenni, aki Rió előtt voltam. Azóta is jól megvagyunk Dalmával (Sebestyén Dalma, válogatott úszó – a szerk.). Nem értek egyet azzal, hogy az ellentétek vonzzák egymást. Mi ketten nagyon hasonlóak vagyunk, sok a közös témánk, elképesztően jól érezzük magunkat egymással.

Idén teljes lendülettel a budapesti vb-re készül.

Igen, persze, azt semmi pénzért sem hagynám ki. Előtte lesz meleg égövi edzőtáborunk Dubajban és Thaiföldön. Még azt sem tudom, hogy addig hátra dőljek vagy inkább szinten tartásra fókuszáljak az edzéseken.

Majd az edzője eldönti...

Majd ketten eldöntjük. Egy ponton túl ez alapvetően kétszemélyes döntés, és jó is, hogy így működik.

Milyen a magyar úszóválogatott? Egyszemélyes vagy ahogy Hargitay András szövetség kapitány hangoztatja, erről szó sincs? Milyen hatással van a többi magyar úszóra Hosszú Katinka eredményessége?

Örülünk a sikereinek. Katinkáék külön kasztot képviselnek. Nem is akarnék olyan dolgokat mondani, amivel bárkit is megsértenék, mert ez nem az én dolgom.

Hosszú Katinka decemberben több úszót, Kapás Boglárkát, a Verrasztó testvéreket, Gyurta Dánielt is megkereste, kérte, hogy álljanak mögé. Önt nem hívta?

Nem. Én jól vagyok. Nincs is tervben, hogy panaszkodjak, vagy hogy Budapesten folytassam az úszást, bár voltak ajánlataim, de nekem nagyon bejön a vidéki életforma. Nemrég írtam alá a klubommal egy nyolc évre szóló megállapodást, a 2024-es olimpiáig biztosan Pécsen úszom.