Megválasztották Gyárfás utódját, az úszószövetség új elnökét

Dr. Bienerth Gusztáv, a 2024-es budapesti olimpiai pályázat alelnöke és turizmusért felelős kormánybiztos lett a Magyar Úszószövetség új elnöke, a novemberben lemondó Gyárfás Tamás utódja. A vasárnapi rendkívüli tisztújító közgyűlés több órán át zajlott, az Origo a helyszínről számolt be a margitszigeti eseményekről.

Akkora volt az érdeklődés, hogy a délelőtt 11 órára tervezett közgyűlés több mint félórás késéssel kezdődött, 198 küldöttből 148 jelent meg, ez a testület határozatképességét jelentette. Jelen volt többek között Szabó Tünde sportért felelős államtitkár, Bartha Csaba, a Magyar Olimpiai Bizottság főtitkára, Gyárfás Tamás és Hosszú Katinka is.

Dr. Sándor Elek vezetésével, a formalitások és a kötelező körök lefutásával kezdődött a közgyűlés. A Széles Sándor Úszóműhelyt képviselő Hornyák Viktor két javaslata, az alapszabály módosítása és az MÚSZ-elnökség tagjainak visszahívása nem került fel a napirendre.

Gyárfás beismerte, hibázott

Az új elnök megválasztása előtt Szabó Tünde sportszakállamtitkár, Gyárfás Tamás és Hargitay András úszókapitány kért szót.

Szabó Tünde megköszönte Gyárfás Tamás 23 éves munkáját, majd elmondta, hogy a kormány továbbra is kiemelten támogatja a sportot, így az úszást is. Szerinte az új elnöknek pozitív változásokat kell hoznia az úszás mindennapjaiba, helyes mederbe kell terelni a különböző generációk és az érdekcsoportok közötti kapcsolatokat. A sportszakállamtitkár ígéretet tett, hogy az új elnököt is mindenben segíteni fogja.

A 23 évnyi elnökség után leköszönő Gyárfás Tamás elmondta, irigyelni fogja az új elnököt, mert nagy élmény ehhez a közeghez tartozni.

„Tele van a sportág zsenikkel, egyben nehéz emberekkel. Ebben a sportban nagyon nagy a mérce, mert a magyarok mindig is tudtak úszni. Viták ebben a sportban mindig is voltak, vannak és lesznek. Mindenen lehet javítani, de válság nincs, a gazdálkodás átlátható, a szakmai sikerek pedig a szakemberek érdekei. Az új elnöknek nem a nagy fordulatot kell ösztönöznie, de nyugodtabb légkörben, nagyobb összhangban kell dolgoznia. Én ebben nem tudtam előre lépni, beismertem, hogy búcsúznom kell. Nem tudtam szót érteni a sportág jelenlegi legjobbjával, lehet, hogy hibáztam. Szeretnék mindenkivel békét kötni, és csak a szépre emlékezni."

A beszédek után Hargitay András úszókapitány tiszteletbeli elnöknek javasolta Gyárfás Tamást, ez kisebb felfordulást okozott a közgyűlés menetében, a kérdés egy későbbi közgyűlés napirendi pontja lesz.

Bemutatkoztak a jelöltek

A folytatásban a három elnökjelölt, dr. Bienerth Gusztáv, Hornyák Viktor és Tóth István szólt a megjelentekhez 8-8 percben.

Az elsőként felszólaló 62 éves Bienerth világos, átlátható rendszert és szakmai menedzsmentek működését vázolta fel. Két konkrét vállalást tett: kizárólag titkos szavazást a közgyűléseken és negyedéves internetes tájékoztató fórumot a tagszövetségek számára.

"Végezetül két emberről szeretnék beszélni: Gyárfás Tamásról és Hosszú Katinkáról. Személyesen ugyan csak pár napja ismerem Katinkát, de a teljesítménye lenyűgöző. Köszönöm a fantasztikus sikereit, és köszönöm, hogy a támogatóim között tudhatom. Gyárfás Tamás nem egy lemondott úszóelnök, hanem egy megkerülhetetlen tényezője a magyar és a világ úszósportjának. Kivételes lehetőség, hogy az utóda lehetek. Mint elnök, az első dolgom lesz, hogy leüljek vele, hogy miként tudunk együtt dolgozni a jövőben" – mondta beszéde végén Bienerth, aki egy kérdésre válaszolva azt mondta, hogy a közgyűlés befejezése után 15 perccel megkezdi a munkát.

A sorrendben második jelölt, a Széles Sándor Úszóműhelyt képviselő Hornyák Viktor programját három lényeges pont köré fonta: demokrácia, átláthatóság és igazság. Hornyák szerint a tagszervezetek nem tudják, hogy mi történik a szövetségben. Hozzátette, hogy növelni kell az uszodák számát is.

A vízfelületet növelni kell, mert aszfalton nem tudunk úszni. A mi egyesületünk tagjai mindennap 50 kilométert utaznak a vízért."

Végezetül Tóth István, a szentendrei úszóklub szakosztály-elnöke szólalt fel.

"Belsős ember vagyok, mint Hornyák Viktor, napi 8-10 órát dolgozom az úszásban. A legfontosabb feladatomnak tartanám, hogy legyen nyugalmi állapot a szövetségben. Zűrzavar van, de még nincs káosz. Nem kell forradalmat csinálunk, gyorsan, de higgadtan kell döntenünk. Én a közgyűlés vége után 15 perccel nem kezdeném el a munkát, mint Bienerth Gusztáv, adnék egy kis időt, és holnap reggel vágnék bele. Minden sportolónak és edzőnek jól definiáltan eljuttatnám, hogy milyen feltételeket tudok biztosítani a munkához. Anarchia van az úszásban. Kárt okoznak a haramiák, a pénzlesők, az olyan képzetlen edzők, akik manapság oktatják a gyerekeket."

Titkos szavazás döntött

A közgyűlés egyhangú többségben úgy határozott, hogy titkos szavazással döntsenek - 23 év után először. A három kandidáló közül csak Bienerth Gusztáv érte el a szükséges (minimálisan 50 százalék plusz egy) szavazatot a jelölőlistára kerüléshez, így egyedüli jelöltként indulhatott az elnöki posztért.

Hornyák Viktor nem volt elkeseredve, ha felkerült volna a jelölőlistára, akkor is visszalépett volna Tóth István javára.

„Bízom abban, hogy az emberek nem birkák, főleg azok nem, akik itt dolgoznak a szövetségben, nekik nem kell sem pásztor, sem messiás, én csak szolgálni szerettem volna őket. Szerencsére már ezen a közgyűlésen megtörtént a rendszerváltás, és ez a lényeg" – nyilatkozta az Origónak.

Tóth István 44 szavazatot kapott, így ő sem került fel a jelöltek listájára, de Hornyákhoz hasonlóan ő sem volt csalódott.

„Maga az eredmény nem lepett meg, és elégedett vagyok, hogy 44-en úgy gondolták, hogy van fantázia abban, amit én képviselek. A demokrácia elindult a szövetségben, az irány jó. Sportoló vagyok, hittem benne, hogy nyerhetek, de tisztában vagyok azzal, hogy mennyi idő alatt futom a 100 méter, ha pedig valaki gyorsabb nálam, azt elfogadom" - mondta az Origónak.

Bienerth Gusztáv az új elnök

148 jelenlévő küldöttből 146 szavazott, 74-re volt szükség az új elnök megválasztásához. Bienerth Gusztáv összesen 126 szavazatot kapott, ezzel pedig hivatalosan is ő lett a Magyar Úszószövetség új elnöke.

A Magyar Úszószövetség azt követően választott új elnököt, hogy több olimpiai bajnok úszó követelte Gyárfás Tamás lemondását. Gyárfás november végén, 23 év után állt fel az elnöki székből. Bienerth Gusztáv megválasztásával egy új korszak kezdődhet a Magyar Úszószövetség történetében.

